Previa Girondins - Lyon: lucha de titanes por Europa

Duelo por todo lo alto en Burdeos, en lo que se puede considerar el partido de la jornada en Ligue 1. Ambos equipos se encuentran en el top-5 de la liga y pelearán por un puesto que les concedería jugar en Europa la próxima temporada, aunque el OL tiene abierta la posibilidad de jugar competición europea a través de la UEL, competición a la cual el Lyon mira ya de reojo puesto que el próximo jueves tiene el primer duelo frente a la Roma.

El Girondins, a mantener la senda ganadora.

El conjunto de Gourvennec tiene una gran oportunidad de engancharse a los puestos europeos precisamente ante un rival directo. Se encuentran en quinta posición con 42 puntos, a cuatro del OL que marca la zona europea de la clasificación.

El Girondins trae consigo una gran racha tanto de resultados como de juego. Hace escasos cuatro días consiguió clasificarse a los cuartos de final de la Copa de Francia tras vencer al Lorient por 2-1, incluso logrando una remontada cuyo héroe tiene nombre y apellidos: Gaetan Laborde. En su último partido a domicilio venció a Lille 2-3 en un estadio siempre complicado, algo de mucho mérito y que le ha dado al conjunto de Burdeos una subida de autoestima para afrontar una parte comprimida del calendario.

De los últimos 14 encuentros, han perdido sólo dos partidos, ambos ante el PSG (uno en Ligue 1 y otro en Copa de la Liga), algo que demuestra el potencial y el crecimiento de esta plantilla. Precisamente estos dos partidos fueron como local, aunque la solidez en su estadio sigue estando muy presente sobre todo para los equipos que lo visitan.

Lyon, lejos de Champions, a mantener su posición

El OL se encuentra en estos momentos en cuarta posición con 46 puntos, muy lejos del tercer clasificado que es el Niza, a 13 puntos de diferencia. El Lyon encara este encuentro con la intención de alejar también a sus perseguidores por la cuarta plaza que daría acceso a la UEL, pero también tiene las miras puestas en el vital encuentro del próximo jueves en UEL frente a la Roma, el encuentro más atractivo de los octavos de final de la competición europea.

Se encuentra en estos momentos en un estado de forma formidable, tras vencer el pasado fin de semana al Metz por 5-0 y que jugadores que apenas habían hecho acto de presencia, como Depay, se dieran a valer de una vez por todas en el equipo.

Seguramente, Bruno Genesio haga rotaciones en la parte de arriba y alguna que otra en defensa, pero no se esperan muchas sorpresas en el equipo que saltará al césped esta noche.

Antecedentes

En el partido de la primera vuelta, el Girondins venció al cuadro de "les lions" por 1-3, remontando el gol inicial de Kalulu con la participación goleadora de Malcom, Menez y Sertic, que ahora es jugador del Olympique de Marsella.

La última vez que el OL venció en Burdeos fue en la temporada 14/15 con una contundente victoria por 0-5 con goles de Lacazette (2), Fekir, Ferri y Tolisso. Aquella temporada el OL acabó subcampeón de Ligue 1 y el Girondins se clasificó para jugar la previa de la UEL, quedando en sexta posición de la tabla.

En los últimos 19 años, la victoria más contundente en este estadio del OL fue la anteriormente comentada. La victoria más cómoda del Burdeos al OL en su estadio fue en la pasada temporada, con el resultado 3-1.

Es muy a destacar que este encuentro tuvo lugar en los cuartos de final de la Champions League del año 2010, en la cual acabó por clasificarse el Olympique de Lyon tras remontar el 1-0 de la ida e imponerse 3-1.

Árbitro del encuentro

Dirigirá el encuentro Frank Schneider, natural de Estrasburgo. Es un árbitro que no llama la atención por sacar muchas tarjetas. Ha participado en varios partidos de la UEFA Youth League y de la UEL Clasification esta temporada, además de dirigir 15 encuentros de Ligue 1, uno de Copa de Francia y dos de Copa de la Liga.

Ha mostrado en total 53 tarjetas amarillas, cuatro tarjetas rojas y ha señalado 9 penaltis.

Ha dirigido al OL en cuatro ocasiones, con dos victorias (2-1 vs Bastia; 2-0 vs Angers) y dos derrotas (3-2 vs Caen; 2-1 vs Guingamp). Al Girondins sólo le ha dirigido un partido, que acabó en derrota (4-0 vs Montpellier).

Alineaciones titulares

A pesar de las rotaciones, estos pueden ser los once que saquen ambos equipos: