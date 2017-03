Leonardo Jardim: "Mbappé sigue progresando, cada vez es más decisivo"

Google Plus

Leonardo Jardim durante el encuentro de esta noche, que finalizó con una cómoda victoria de su equipo ante el Nantes (4-0) |FOTO: @AS_Monaco

El líder de la Ligue 1, el Monaco, continúa siéndolo con la misma autoridad tras ganar con contundencia al Nantes por 4-0, en otra exhibición ofensiva de los del Principado. Pese al dominio de los suyos, Leonardo Jardim quiso valorar el trabajo de los suyos en un contexto igualado: "El primer tiempo no fue nada fácil. Los primeros 40 minutos fueron muy equilibrados, con mucha intensidad". Para el estratega luso, la clave radicó en el tercer gol del encuentro: "fue el que sentenció el partido. A partir de ahí nos dedicamos a controlar", aseguró.

El gol anotado por Fabinho ha supuesto el tanto número 50 del Monaco esta temporada en Ligue 1 como local

El conjunto del Principado mantiene su condición de equipo más goleador de Europa, una posición que se asevera cuando los de Jardim juegan en casa. Y es que el Monaco, desde el inicio del año, siempre ha marcado al menos 3 goles en el Stade Louis II. Así es realmente complicado perder. Leonardo Jardim se muestra encantado con la actitud de sus hombres: "Mi equipo siempre quiere jugar hacia adelante y permanecer organizado. Hoy hemos hecho las dos cosas".

Bernardo Silva representó un quebradero de cabeza para la defensa de los Canarios. | FOTO: @AS_Monaco

En un contexto de extrema brillantez grupal, en el día de hoy se gustaron especialmente el portugués Bernardo Silva y el joven Kylian Mbappé, en un encuentro que sirvió para que el atacante francés Valère Germain recuperara el tono goleador. A su entrenador se le agotan los calificativos a la hora de definir a la perla de 18 años: "Kylian continúa progresando, y cada vez es más decisivo", a la vez que quiso llamar a la unión de un grupo llamado a hacer cosas grandes esta temporada y en el futuro: "Contamos con un pequeño ejército, y necesitamos a todo el mundo", sentenciaba el luso.

Kylian Mbappé, hombre del partido

El joven jugador parisino también habló al finalizar un partido en el que anotó un doblete y completó una fenomenal actuación: "Ha sido un partido difícil ante un buen equipo como el Nantes. Conseguimos marcar en los momentos clave". Nadie duda de que el atacante del Monaco es uno de los hombres a seguir de cara al futuro, pues muestra unas condiciones que le hacen sobresalir a una edad muy temprana. Sin embargo, él prefiere darle importancia al contexto que le rodea: "Aprendo mucho al lado de mis compañeros".

Kylian Mbappé celebra el primer gol conseguido en la noche de hoy. | FOTO: @AS_Monaco

El Monaco encadenará su segundo partido consecutivo como local la semana que viene, pues se medirá al Girondins de Burdeos, que viene de empatar en casa ante el Lyon. Ese, sin embargo, no es el duelo que centra todas las miradas en el Principado, pues pocos días después de ese encuentro el equipo de Jardim recibirá al Manchester City, en el partido que definirá quién pasa a cuartos de final de la Champions League. Kylian Mbappé tiene claro que será uno de esos partidos que todo el mundo quiere disputar: "¿Si quiero jugar la vuelta de octavos? Te devuelvo la pregunta: ¿Quién no querría jugar un partido como ese?" En la ida ya sorprendió anotando un gol, así que no le temblará el pulso ante el desafío que le aguarda.