Para llegar a cuartos, queda mucho camino

Felicidad parisina en la ida (Foto PSG]

El próximo miércoles 8 de marzo no será un día cualquiera, bien por varios motivos: hay Champions, juega dos grandes equipos, etc., pero sobre todo, porque puede ser el día en el que uno de los gigantes europeos, como el F.C. Barcelona, puede quedarse eliminado a las primeras de cambio en las eliminatorias de la máxima competición europea si no consigue remontar un renta que se antoja difícil, como es el 4-0 que los culés encajaron en Parc des Princes de París.

El baño del PSG en la ida de estos octavos de final deberá ser sostenido por el equipo de Emery, el cual necesita pasar esta eliminatoria y asentarse, no sólo por sus méritos domésticos, sino por su categoría de equipo grande en Europa.

Pocas veces en Europa un equipo ha remontado una eliminatoria tan desigual en la ida para acabar clasificándose. Es más, sólo 8 equipos han conseguido remontar ante un resultado adverso de 2 o más goles de diferencia.

1) Chelsea 3-1 Barça (cuartos de final, 99/00). Barça 5-1 Chelsea.

2) Milan 4-1 Depor (cuartos de final 03/04). Depor 4-0 Milan.

3) Real Madrid 4-2 Mónaco (cuartos de final 03/04). Mónaco 3-1 Madrid

4) Nápoles 3-1 Chelsea (octavos de final 11/12). Chelsea 4-1 Nápoles.

5) Milan 2-0 Barça (octavos de final 12/13). Barça 4-0 Milan.

6) Olympiakos 2-0 Man.Utd (octavos de final 13/14). Man.Utd 3-0 Olym.

7) PSG 3-1 Chelsea (cuartos de final 13/14). Chelsea 2-0 PSG.

8) Oporto 3-1 Bayern (cuartos de final 14/15). Bayern 6-1 Oporto.

Como ya vemos, en los precedentes europeos más conocidos en Europa han participado tanto Barça como PSG, siendo las remontadas favorables al equipo español y en el caso del PSG, se quedaron fuera.

Emery y sus precedentes.

El hoy entrenador del PSG, Unai Emery, ha tenido un largo paso por la Liga Española entrenando a varios equipos, como el Valencia, Almería o Sevilla. En todas estas temporadas al frente de estos clubes españoles, se ha enfrentado al Barça con registros no muy favorables, sólo ganando dos encuentros (4-0 con PSG; 2-1 con Sevilla).

Emery sólo ha perdido un partido por 5 o más goles en su carrera, y precisamente no fue en España, sino en su etapa en Rusia como entrenador del Spartak de Moscú. El Zenit le endosó 5-0 y semanas después fue destituido del banquillo ruso.

PSG: goleadas en contra en los últimos 23 años.

El PSG, desde el año 1994 hasta hoy, no ha sufrido una larga cantidad de derrotas dolorosas, como la que podría tener mañana en el Camp Nou si no consigue guardar la renta que trae de la ida.

1) PSG 1-6 Juventus (Supercopa de la UEFA, 1997).

2) Bayern 5-0 PSG (Fase de grupos de la Champions, 1997).

Sólo son dos los resultados en los últimos años en los que, en el caso de que se repitan mañana, no permitirían que el PSG pasase de ronda. Pero hay alguno más que les llevaría a la prórroga:

1) PSG 0-4 Auxerre (Copa de Francia, 2000).

2) Girondins 4-0 PSG (Ligue 1, 2009).

3) Grenoble 4-0 PSG (Ligue 1, 2010).

Estos son algunos datos de cara al partido de mañana del conjunto francés, que sin duda, si es capaz de pasar la eliminatoria, se convertiría en un aspirante serio a hacer algo grande en la Champions.