Previa Olympique de Lyon - AS Roma: Un renacido Lyon busca sacar ventaja ante una Roma con dudas

Una de las eliminatorias emocionantes que nos dejó el sorteo de la Europa League fue el Lyon-Roma, choque de trenes, dos equipos que son candidatos al título en sus respectivas ligas, se baten en duelo.

Pero ambos llegan a diferente nivel, desde que empezó el 2017, todo ha cambiado en Lyon, rendimiento muy bueno de los de Genesio, además de que la llegada de Depay ha sido una alegría para los aficionados 'lyonnais'.

Por su parte, la Roma estaba intratable en general, venció incluso 0-4 al Villarreal, y a partir de perder la vuelta ante el submarino, han llegado las dudas en la ciudad que representa a Italia. Dolorosa derrota de los de Spalletti ante el Nápoles por 1-2, pero ahora quieren hacer borrón y cuenta nueva, en una eliminatoria no se pueden permitir eso.

Ofrecerle al Lumieres su primer título europeo

El Olympique de Lyon mientras que se abraza a la cuarta posición en la Ligue 1, parece que de momento no tiene peligro el perderla, piensan en darle su primera alegría al Stade des Lumieres europea. Tras su inauguración el pasado enero de 2016, esta puede ser que sea la edición en la que el Lyon haga un gran torneo, con el equipo que tiene es posible, y ofrecerle, por qué no, un título suyo.

Foto: Olympique de Lyon

No es momento de entrar en dudas

Tras una temporada que respecto a nivel futbolístico ha estado muy alto durante toda la temporada, parece que este arranque de mes de marzo no le está viniendo bien a la Roma, comienzan las dudas respecto a rendimiento y eso no puede llegar en un momento tan clave de la temporada como el actual. Dejar escapar a la Juventus en dirección al Scudetto, ceder la segunda posición al Nápoles o incluso quedarse fuera de los octavos de Europa League, todo eso, puede pasar en este mes, por lo que no es momento de dudas.

Foto: AS Roma

Visitar el terreno 'lyonnais' trae buenos recuerdos

Una de las cosas que también se ha destacado en la capital italiana, es que al visitar Lyon, recuerdan los romanistas bastante cuando visitaron en 2007 Gerland y consiguieron una gran remontada, 0-0 en el Olímpico que daba ventaja a los franceses, pero que Totti y Mancini decidieron y mandar a semifinales de Champions a sus equipos.

Foto: AS Roma

Estadísticas

El Lyon está en estos momentos en la Ligue 1, como hemos mecionado antes, en cuarta plaza, en previa de Champions League. En Europa League viene de eliminar al AZ holandés con un global de 11-2, Fekir con tres goles se encuentra entre los máximos anotadores de la competición.

La Roma, también como hemos dicho antes, está en segunda posición en la Serie A peleando la liga. Mientras que en la competición europea, eliminaron en dieciseisavos al Villarreal con un global de 4-1.

Árbitro

El encargado de dirigir el encuentro será el inglés Anthony Taylor, el colegiado británico pita en la Premier League pero también lo suele hacer en competiciones internacionales, pitó el Ajax 1-0 Legia en la pasada eliminatoria y en Champions League, el Juventus 2-0 Dinamo Zagreb.

Posibles alineaciones

El Olympique de Lyon tiene algunas bajas, atrás son Nkoulou y Rybus, y arriba, una baja muy sensible, Memphis Depay, que no puede jugar competición europea. En cambio, la Roma viajará sin Rudiger y Florenzi, el primero ha sido duda hasta el final, mientras que el segundo tiene una lesión de gravedad.