Empate amargo para el Niza

Google Plus

El decaído Caen sacó un resultado impresionante visitando al Niza, a pesar de sufrir en la parte baja de la tabla de posiciones hoy fue otra cara mostrada durante los 90 minutos, el visitante dominó las cartas relevantes del conjunto local durante los primeros 45 minutos. La gran actuación de Santini y de Karamoh son de aplaudir.

Niza tropieza en el camino

La peor pesadilla tenía que ser el Caen, además del primer tiempo, que fue jugado por debajo del nivel mostrado en cotejos anteriores, durante ese sueño de los 45 minutos iniciales, fueron dos martillazos que fueron el detonante para el segundo tiempo y validar un empate que todavía no es bueno, ya que, el PSG y el Mónaco no han jugado por esta fecha. El primer grito de gol fue gracias a un tremendo cabezazo de Santini, tras la desatención y desconcentración del central brasilero, Dante, que no anduvo en su óptimo juego. Parece ser que los nervios se apoderaron de los jóvenes jugadores del Niza que en ese instante se encontraban confundidos, sin ideas. A pesar de esa situación, pudieron revalidar todo lo malo que había pasado para cada uno de ellos, y lograron plantar cara para lo que quedaba.

El segundo tiempo la defensa se encontraba casi incrustada en la mitad del campo, un desorden que ninguno comprendió en el estadio, además de la salida precipitada de Cardinale, que salió a cazar aves en el aire. Después de estos mazazos, vino la épica del local, y sacó sus garras y jerarquía para al menos empatar. Abrió el camino de la gloria el loco Mario Balotelli, que esta temporada no ha sido tenido en cuenta para el entrenador, sin embargo, el tanto que consolidó lo deja bien parado para lo que se aproxime. La hinchada fue el jugador número 12 que acompañó a sus jugadores durante el descuento, y también en el empate, que se logró tras un revote que no supo rechazar bien un defensor visitante, para que el joven griego Donis rematara para dejar en drama esta temporada.

El milagroso Caen

Ningún hincha optimista pensó que el equipo era capaz de robar un punto en el Allianz Riviera. El primer tiempo fue una cosa de locos, fue el mejor jugado durante la campaña sin discusión. Fueron amos de la pelota, se la arrebataron al Niza en casa, hicieron estragos para dejar las cuatro paredes de Niza encendidas por unas semanas más. La grata demostración de Santini y de Karamoh, dejan ver una cara diferente del equipo que viene muy flojo en la parte baja de la Ligue 1.

En el segundo tiempo se vieron amilanados tras la presión constante que imprimía de manera veloz y latente el Niza, al pasar el tiempo y los goles del local, se transmitía el cansancio de varios de los jugadores, a pesar de esto, el director técnico quedó contento con la actuación de sus guerreros; y por ahora mantienen, con cuidado y sigilosamente el descenso que tal vez es el dolor de cabeza hoy por hoy. Su entrenador quedó contento después de la garra aplicada, realizando solamente un cambio en la segunda parte, ya que, su delantero karamoh se mostraba cansado tras correr varias pelotas, algunas con éxitos, otras perdidas.

Cuidado con el calendario

Apretar cinturones porque el Caen recibe en su casa, al líder temporal, Mónaco para el próximo domingo, tal vez el resultado en Champions pueda influir para lo que se tenga en juego para los de Jardim y sus piezas. Niza tendrá la potestad de plantarse ante el Nantes, que esta temporada ha sido una de sus opacas demostraciones en el fútbol francés.