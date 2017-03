Jardim: "Tenemos que conseguir el objetivo de mantener la distancia con nuestros rivales"

Foto: AS Monaco

Antes de pensar en el Manchester City de la vuelta de Champions League, el Mónaco tiene que jugar ante el Girondins, los de Burdeos están a un gran nivel, por lo que los monegascos no pueden confiarse.

Habló Jardim de su remontada ante los 'citizens' tras el 5-3 de la ida y el liderato en la Ligue 1 y qué elegiría el entrenador del Principado. "No voy a elegir. Vamos a jugar a ganar todo. Me encanta estar delante en el campeonato que trabajamos. Y entonces hay una final de la Copa de la Liga. Y en la Champions, podemos hacer nuestra remontada. Queremos jugar todo",comentó el técnico.

Acabó destacando la importancia de llevarse los tres puntos diciendo: "Las nuevas experiencias son siempre una lección y aprendizaje. Tendremos que recordar esto antes del partido ante el Burdeos ya que el objetivo es mantener la ventaja sobre nuestros rivales en el Campeonato".

Prosiguió al ser preguntado por la remontada del Barcelona al PSG. "Me sorprende porque pensaba que el París se podría clasificar. Pero esto es fútbol. Las cosas no han funcionado bien para el PSG. Esto no es bueno para el índice europeo de Francia, no es bueno para la representación francesa en la Champions", afirmó Jardim. Los parisinos se centrarán en ganar las copas y la Ligue, así analizó el técnico la Ligue 1 tras esto como: "No, nuestro hábito se preocupa por nosotros y nuestro trabajo, no en otros. Por encima de todo lo que pensamos en hacer bien las cosas. Es todo. Nuestro espíritu para el próximo partido ante el Burdeos es lo más importante. Y Burdeos es un rival difícil. Ellos están en el mejor periodo de su temporada. Tienen un buen nivel desde enero. Es un juego complicado. Tendremos que dar lo mejor de nosotros para conseguir los tres puntos".

Para finalizar, el entrenador de los monegascos, habló sobre su delantero Falcao, que está en fase de recuperación y no se sabe si llegará al encuentro ante el Girondins. "Él ha entrenado a los dos o tres últimos días, pero por sí solo. Hizo una pequeña sesión de quince minutos con el grupo. Se hará una comprobación final antes del partido y vamos a ver si puede estar en el grupo", finalizó.