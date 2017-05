Previa Niza - París Saint-Germain: la Costa Azul alberga un duelo de campeonato

Google Plus

Niza y Paris Saint-Germain se enfrentarán este domingo a las 21:00 horas en el Allianz Riviera, en el mejor partido de la jornada 35 de la Ligue 1. El conjunto de Unai Emery, que jugará sabiendo que el Mónaco ha ganado su partido sabatino ante el Toulouse, buscará no perder comba con el líder en la salida más complicada de las que le quedan al cuadro capitalino. Los de Lucien Favre, por su parte, siguen ambicionando la segunda plaza, que da acceso directo a la Liga de Campeones, una vez que el empate de la semana pasada les ha dejado completamente fuera de la lucha por el título. Ambos equipos acumulan más de diez encuentros sin perder en el campeonato doméstico.

El Niza vive una temporada de ensueño. Sin haber conseguido llegar al nivel de Mónaco y PSG tras pelear con ellos durante todo el invierno, los hombres de Lucien Favre certificaron hace varias semanas el tercer puesto de forma matemática, lo que les ofrece la posibilidad de disputar la previa de la UEFA Champions League. Pese a las lesiones, han practicado un juego coral y atractivo durante todo el curso, que a buen seguro presentará dificultades al PSG. La segunda plaza, ahora en manos de los visitantes, será un objetivo factible para los del sur de Francia si consiguen hacerse con los tres puntos.

El equipo parisino afronta el encuentro tras haberse colado en la final de la Coupe de France el pasado miércoles, tras la victoria por 5-0 ante un Mónaco sin titulares. La racha del conjunto de la capital es digna de mención, pues no pierde un encuentro desde el 6-1 encajado en el Camp Nou, y no cae en suelo francés desde el 17 de diciembre. La recuperación del PSG desde la debacle ante el Barcelona es absolutamente notoria, pues ha ganado los nueve partidos que ha jugado desde entonces. A juzgar por la gran mejora en término de juego, los hombres de Unai Emery amenazan, pues, con mantener ese ritmo hasta el final, lo que forzaría al Mónaco a ganarlo prácticamente todo para ser campeón.

Lucien Favre dirige a la gran revelación de la temporada en Francia. | FOTO: @OGCNice

La vida es más fácil con Balotelli

Gran parte de las opciones del Niza en el encuentro se hallan en la parcela atacante. Con Seri en la sala de máquinas y con Ricardo Pereira, Younés Belhanda y un enrachado Valentin Eysseric en la línea de mediapuntas, la creación de juego ofensivo está asegurada. La lesión de Alassane Pléa y las sanciones de Mario Balotelli han abierto la puerta del once a un Mickael Le Bihan que demostró que sigue siendo un gran valuarte goleador en el último partido en casa.

Sin embargo, no es ningún secreto que los goles en el sur de Francia son cosa del delantero italiano, que lidera la tabla anotadora del equipo de Lucien Favre con 13 tantos en 20 partidos. Se espera que Balotelli regrese, pues, al once titular tras estar en el banquillo ante el Toulouse, y será interesante ver la lucha que se plantea ante Thiago Silva y Marquinhos. En un contexto de brega en el área parisina es donde serán capaces de emerger con mayor eficacia los mencionados Valentin Eysseric y Ricardo Pereira, que han demostrado este año la capacidad para ver puerta que ostentan.

Sin Cyprien ni Pléa, Mario Balotelli goza de la responsabilidad anotadora en los locales. | FOTO: OGCNice.com

Otro factor a tener en cuenta a favor del cuadro de Lucien Favre, que no podrá contar con Le Marchand, es el rendimiento que esta temporada demuestran en el Allianz Riviera. El Niza ha cimentado sus extraordinarios dígitos en la fortaleza en casa, pues sólo han volado ocho puntos del feudo nicense este curso, y nadie se ha podido llevar una victoria. Sin embargo, el París Saint-Germain es el mejor visitante del campeonato, por lo que la inmaculada racha local corre peligro.

Todo o nada para Emery

La eliminación a manos del Barcelona en la Liga de Campeones supuso un antes y un después en la temporada del París Saint-Germain. Los capitalinos tenían la esperanza de realizar una gran actuación europea este curso, y para ello se contrató al técnico vasco. Pese a la enorme decepción, los números del cuadro parisino han mejorado sensiblemente desde el mes de marzo, pues el PSG sólo sabe ganar desde entonces. Con la Copa de la Liga bajo el brazo, no parece que otro triunfo en la Coupe de France vaya a ser suficiente para el gran transatlántico del fútbol galo, al que sólo le contentará una Ligue 1 que podría venir acompañada de la triple corona nacional.

Javier Pastore será baja en los visitantes. | FOTO: PSG.fr

Para poder seguirle el ritmo a un Mónaco que parece no flaquear pese al desgaste que acumula, los de Unai Emery no se pueden permitir ni un sólo pinchazo. Ante el Niza, el entrenador fuenterribense no podrá contar con Ben Arfa ni con Krychowiak, si bien las bajas más sensibles son la del lateral izquierdo titular, Layvin Kurzawa y la del mediapunta Javier Pastore.

Aunque hombres como Marquinhos, Marco Verratti o Blaise Matuidi han mantenido un nivel constante todo el año, la llegada de la primavera ha mejorado también el rendimiento de varios jugadores de la plantilla parisina. El más destacado en los últimos meses ha sido, sin duda, el rosarino Ángel Di María. El ex del Real Madrid, tras un pobre arranque de temporada, ya se ha establecido completamente en el once, y la pareja que forma con Edinson Cavani es la principal fuente de rendimiento para los de Unai Emery, pues entre los dos suman 37 tantos y 10 asistencias en lo que va de curso.

Ángel Di María, ovacionado por la grada del Parque de los Príncipes. | FOTO: PSG.fr

Alineaciones probables