Vincent Koziello: "Contra el PSG será un partido muy duro, pero podemos vencerlos"

Koziello en la previa del partido frente al París Saint-Germain. Foto: Sitio Oficial del Niza.

Koziello, comentó sobre la importancia de enfrentar al PSG, y contó lo que espera de ese partido: “Es un partido que es un poco diferente. Es en contra de los campeones actuales, en un estadio lleno. Estarán compitiendo por ganar porque si no lo hacen, pierden el título. Dicho esto, he visto que, durante la semana, Mario Balotelli dijo que el partido tiene que ser para Niza y no para París, así también me siento. Y creo que puede funcionar de esa manera".

El mediocampista francés, destacó que es la última oportunidad que tiene el Niza de luchar por los primeros lugares: “Si no logramos vencerlos, habrá terminado.Tendrían que tropezar en dos ocasiones en los últimos tres partidos y tendríamos que ganar todos los nuestros. Parece ser bastante difícil, pero tenemos que dar todo. Y luego, si tenemos una agradable sorpresa al final de la temporada, todos estaremos felices. Nos toca a nosotros en el campo continuar ganando”.

Luego del empate en 1-1 frente al Toulouse, el jugador del dice destacó: “Es una lección el partido contra el Toulouse. Tenemos que ser mucho más eficientes. Tuvimos oportunidades y sólo anotábamos una, donde al medio tiempo, ya deberíamos haber ido con más. El desafío será mayor, porque París es mejor que Toulouse y tiene algo grande para jugar. Se van a encender. Será un partido muy duro para nosotros, pero creo que tenemos la capacidad de vencerlos”.

El Allianz Riviera será el escenario que deberá visitar el PSG y las entradas están completamente agotados. Sobre el estadio lleno opinó Vincent: “He presenciado esto una vez antes, contra St-Étienne, el año pasado: un gran recuerdo que nos abrió las puertas a Europa, con un resultado magnífico y dos goles que llegaron al final del partido. Fue un gran ambiente, no puedo esperar a ver lo que será contra París. Hablé un poco con los fans que vienen a entrenar, ya nos dicen que va ser enorme el apoyo. Por supuesto, eso nos encanta. Ahora, la esperanza es que el resultado será tan grande como la temporada pasada”.

Además, agregó sobre lo importante que es el apoyo del público y como ayuda al equipo: “Puede ganar partidos. El año pasado, especialmente en los minutos finales, para hablar de St-Étienne, pudimos sentir que los aficionados nos empujaban. No fue un 11 contra 9, sino un 12 contra 9. Cuando sientes eso, te empuja a ir más allá y quieres trabajar duro para la gente detrás tuyo, te olvidas de tu fatiga. Seguirá siendo un intercambio: los aficionados como lo que hacemos en el campo, y nos gusta mucho lo que están ofreciendo en las gradas“.

Para cerrar, Vincent Koziello habló sobre dónde cree el que estará la clave del partido: “Jugar nuestro juego y salir con la pelota. Los nervios también jugarán un papel importante. Si logramos recuperar la pelota, tendremos, por supuesto, más que dar en ataque y ser peligroso”.