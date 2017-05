Kylian Mbappé: "Es un sueño jugar la Champions League"

Google Plus

Mabppé festejando sus goles con Falcao. Foto: Mónaco.

Para comenzar, Mbappé lo primero que comentó fue el momento más especial para él cuando jugó los primero minutos de titular en la competición más importante de Europa: “Mi mejor momento a nivel personal fue el partido de vuelta de la eliminatoria contra el Manchester City, porque fue mi primer partido como titular. Escuché la música saliendo al campo y fue realmente especial. Disfrute mucho de esa experiencia”.

También comentó sobre lo que significa para él jugar la Champions League: “Desde que era niño siempre soñé con jugar en la Champions League. Veía todos los partidos, incluso ahora sigo viendo todos los partidos de la Champions League. Así que jugarla es un placer inmenso para mí".

Para Leonardo Jardim, por el nivel actual que mostró el delantero francés, junto al goleador del equipo, Radamel Falcao García, son los delanteros titulares de su equipo. Por eso, Kylian cuenta lo que siente al jugar al lado del colombiano: “Creo que soy el jugador más afortunado de la plantilla porque estoy al comienzo de mi carrera y puedo jugar al lado de un gran delantero como Radamel. Ha hecho historia en este deporte y está marcando muchos goles".

“Jugamos un 4-4-2 con dos delanteros, y el delantero puro es Radamel, por lo que yo soy más un extremo pero arriba. Me gusta moverme por todo el campo, y el entrenador me da la libertad para hacer eso. Soy libre para ir a la derecha, izquierda o el centro. Es algo que me gusta y estoy muy agradecido al entrenador por eso”, concluyó el jugador del Mónaco al explicar lo que Jardim espera sobre él.

Al momento de hablar de la cantidad de goles que realizó el Mónaco esta temporada marcados por él, Falcao, Thomas Lemar o Valère Germain, opinó: ”En el equipo hay jugadores con gran calidad y muchos podemos hacer goles. Por eso tenemos muchos goleadores diferentes. Queremos ganar todos juntos y para hacer eso, no solo podemos hacerlo de forma individual, sino que debemos estar todos unidos. Es la mejor manera si quieres levantar trofeos. Estamos en todas las competiciones, y los equipos que compiten quieren ganar".

Sobre el rival en la semifinal, Mbappé destacó: “La Juventus es un gran club. Todo el mundo conoce su historia, los grandes jugadores que han pasado por ahí, y los grandes jugadores que tienen actualmente. Son un equipo con mucha calidad, y eliminaron al Barcelona, que también era otro de los favoritos. Han demostrado que tienen lo necesario para ganar la competición. Pero nosotros también tenemos nuestras cualidades y haremos todo lo posible para llegar a la final".

Mbappé, como delantero, deberá enfrentar a uno de los mejores arqueros del mundo; Gianluigi Buffon, a lo que el jugador del Mónaco no quiso dejar de destacar para finalizar la entrevista: “Es un arquero que ha hecho historia, uno de los mejores del mundo. Estoy encantado de jugar contra él. Trabajas a diario para jugar contra jugadores como él. Cuando lo haces, quieres dar lo mejor para poder ganarle”.