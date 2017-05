Google Plus

Éder quiere continuar en el Lille. Foto: Zimbio.com.

Minuto 109' y Éderzito António Macedo Lopes se haría grande, y se sacaría un tremendo zapatazo desde unos 30 metros que se colaría en la portería de Lloris, y que, de paso, terminaría por darle a Portugal el primer título de toda su historia. Hasta ahí, todo bien, pero tras ese histórico gol todo ha sido un tormento para Éder en la Ligue 1, tanto así que el mismo atacante ha confirmado que las pitadas que ha recibido sistemáticamente en los distintos estadios de Francia le han afectado psicológicamente.

"Esperaba ser abucheado, pero pensé que con el tiempo esos silbidos desaparecerían, pero no se han detenido y la verdad es que con el tiempo me ha afectado mucho. A veces traté de no prestar atención, pero soy humano y a nadie le gusta que lo silben", dijo Éder en una entrevista a un medio francés.

A pesar de que los hinchas en los distintos lugares de Francia lo han silbado, y todos lo han señalado de manera negativa, Éder, que tiene contrato con el Lille hasta el año 2020, quiere continuar en el equipo. "Me siento bien aquí en Lille, aunque algunas cosas no hayan funcionado bien. Estoy impactado con todo lo que ha pasado, pero siento que todo va a cambiar, pues las personas evolucionan, y el fútbol tiene que ser lo más importante. Tengo un contrato, y estoy muy feliz aquí".

Éder también se refirió a la llegada de Marcelo Bielsa al club de cara a la siguiente temporada, y de las expectativas que ha generado el rosarino. "Es un gran entrenador que ha demostrado su calidad en todos los lugares a los que ha ido. Ama el trabajo, ama hablar con los jugadores y creo que en Lille dejará su huella".

La carrera de Éder ha tenido altos y bajos. Comenzó jugando en el Oliveira do Hospital, club que actualmente pertenece a la cuarta división del fútbol portugués, y en donde se anotó 18 tantos en 23 partidos, esa impresionante cifra lo llevó a jugar en el humilde Tourizense (actualmente en tercera división) y en donde también dejó huella, marcando 11 goles en 45 partidos. Sus buenas actuaciones lo llevaron al Académica de Coimbra, en donde estuvo durante cuatro temporadas y en donde sus registros goleadores no fueron tan impresionantes (18 goles en 105 juegos), pero aún así, fue fichado por el poderoso Braga, club que lo posicionó bien alto durante las tres temporadas en las que estuvo, viendo puerta en 33 ocasiones con 82 juegos disputados.

Sus recientes buenas actuaciones le permitieron dar el salto a una de las mejores ligas del mundo para la temporada 2015-2016, la Premier League, precisamente aterrizó en el Swansea de Gales. Pero allí nunca logró adaptarse, y en los seis meses que estuvo sólo logró participar en 15 compromisos, siendo incapaz de ver puerta en alguno de ellos.

Pero llegó el mercado invernal, y con ello un cambio de club, un cambio de liga;

El delantero aterrizó en Francia, en el histórico Lille, y sus actuaciones fueron realmente notables, marcando seis goles y dando cuatro asistencias en apenas 13 compromisos. En la actual temporada, si bien tuvo un comienzo complicado al igual que el club a nivel general, registra la no despreciable suma de siete tantos en 34 partidos.