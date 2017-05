Previa: Paris Saint-German-Bastia: PSG y último tren hasta el título.

Google Plus

PSG festeja uno de los siete tantos en el último partido frente al Bastia. Foto: Facebook PSG.

Últimas tres jornadas en el campeonato francés donde el Paris Saint Germain y el Bastia se juegan muchas cosas importantes. Sin embargo, ninguno de los dos tiene las mismas necesidades, pero en lo que coinciden en que ambos necesitan los tres puntos y que este sábado en el Parque de los Príncipes no existe otra opción que no sea ganar.

Por el lado del PSG, lo único que le queda es en ganar y que el Mónaco por su lado, que deberá visitar al Nancy, pierda algún punto en los cuatro partidos que le queda al conjunto de Leonardo Jardim para que los parisinos puedan levantar la liga por quinta vez consecutiva ya que lo hicieron desde el año 2013 hasta el 2016.

Hoy, el conjunto del principado está a tres puntos del escolta que es el PSG, pero que al mismo tiempo tiene un partido menos.

En cambio, a la hora de hacer referencia al Bastia, el club está viviendo una realidad completamente distinta. Último en la tabla de posiciones, y necesitado de los tres puntos si todavía quiere tener chances de permanecer en la Ligue 1 en la temporada que viene.

Unai Emery y sus problemas para armar el once titular

El PSG, viene de sufrir una derrota dura en condición de visitante en el estadio del Niza por 3-0. Pero no solamente le costó los tres puntos para el equipo que dirige Unai Emery, sino que varios jugadores que son claves en el sistema de juego que dispone el entrenador español, no podrán ser de la partida ya que fueron expulsados, y algunos están lesionados.

En ese partido, tanto Theiago Motta, como Ángel Di María vieron la tarjeta roja y no sólo que no pudieron completar el partido frente al Niza, sino que por la suspensión, no serán parte del encuentro frente a Bastia. Por eso, Emery, está pensando que sus respectivos lugares sean ocupados por Moura en lugar del argentino, y Rabiot como volante central en el lugar del jugador nacido en Brasil.

Por otra parte, en comparación del equipo que perdió en Niza, Aurier no sería de la partida y su lugar sería ocupado por Meunier.

Además, para más dificultades para el entrenador español, Layvin Kurzawa y Javier Pastore son dudas para este partido, al igual que Maxwell por lesión, pero que al futbolista nacido en Brasil no se le dificultaría ser de la partida.

Ballotelli festejando el gol del OGC Niza frente al PSG. Foto: Facebook del Niza oficial.

Tres puntos que valen más que tres puntos

Por el lado del Bastia, que viene de dos triunfos en los últimos tres partidos que completó, buscará imperiosamente los tres puntos para poder permanecer en la máxima categoría.

Cuando todo parecía estar perdido, en la fecha número 35, el equipo que conduce Rui Almeida, le ganó en un partido fundamental por 1-0 al Rennes y se ubicó a tres puntos del Lorient que es el equipo que hoy está manteniendo en la Ligue 1.

Para el viaje hasta París, Almeida tiene pensadas dos modificaciones con respecto al equipo que ganó en la última jornada. Oniangué y Coulibaly dejarán el equipo titular para que sus lugares sean ubicados por Mostefa y Saint-Maximin.

Pero no solamente será cambio de nombres lo que pasa por la cabeza del entrenador a la hora de pensar en cómo llevarse algún punto de París. Además, implicaría una modificación del sistema táctico en comparación del último partido: de un 4-4-1-1 usado en el último partido, pasará a jugar con un 4-2-3-1.

Saint-Ruf en el partido del Bastia frente al Rennes. Foto: Facebook oficial del Bastia.

Historial

Estos dos equipos volverán a verse las caras luego de que se enfrentaran en la primera fecha de la Ligue 1 y el PSG le ganara al Bastia en condición de visitante por 1-0 con gol de Layin Kurzawa.

En total, jugaron 62 partidos en los que el Paris Saint-German ganó 39, igualó 12 y perdió solamente en 11 oportunidades. También, convirtió 129 goles a favor y recibió solamente 62 goles en contra.

En el Parque de los Príncipes, el conjunto local ganó 25 de los 32 partidos que se jugaron en total. El resto, fueron todos empates ya que el “les bleus” nunca pudo ganar en París.

El último encuentro que se disputó entre estos dos equipos fue el día 7 de Enero de 2017 en el estadio Armand Cesari por la Copa de Francia, donde el equipo de Unai Emery ganó 7-0.

El último partido en el que el PSG y el Bastia se enfrentaron por Copa de la Liga. Rabbiot festeja su gol. Foto: Facebook PSG.

El Árbitro

El encargado de impartir justicia en este encuentro será François Letexier, y junto a él estarán Eric Danizan y Cyril Mugnier que serán los jueces de línea, mientras que Eric Wattellier será el cuarto árbitro.

El juez principal, dirigirá su partido número 21 en lo que va de la Ligue 1. En total, lleva dirigidos 25, de los cuales 20 de la máxima categoría, tres de Ligue 2, y dos partidos por Copa de La Liga.

Homenaje a las víctimas del 5 de mayo

El atentado que se sufrió en el estadio Armand Cesari, el día 5 de mayo de 1992, ocurrió cuando una de las gradas del estadio se derrumbó y dejó un saldo de 18 personas muertas y 2300 heridos, en un partido entre el Bastia y el Olimpique de Marsella en la semifinal de la Copa de la Liga.

En honor a las víctimas, luego de 25 años, el Bastia, saldrá este sábado con una camiseta negra, mientras que por ese motivo, el PSG usará la camiseta suplente.

Camiseta que usará el Bastia frente al PSG por las victimas del 5 de mayo. Foto: Facebook Bastia.

Probables formaciones: