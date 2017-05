Draxler: "Estamos jugando bien"

Google Plus

El volante alemán del PSG habló acerca del partido contra el Bastia, que tiene un significado importante para él, y de la temporada actual del Paris Saint-Germain en la Ligue One. “Mi primer partido oficial para el Paris fue en contra del Bastia en la Coupe de Francia y anoté mi primer gol. Espero dar lo mejor de nuevo el sábado. Quiero anotar en contra de cada equipo, así que, ¿por qué no anotar de nuevo ante Bastia?", afirmó Draxler, quien recuerda su primer gol con la elástica del conjunto de la capital francesa.

“Estoy seguro que vendrán acá para pelear por la victoria. Quieren quedarse en la Ligue 1 y van a hacer todo para sacar los puntos en contra de nosotros. Será definitivamente un partido difícil, pero estaremos jugando en casa, con nuestros fans apoyándonos. Debimos de haber vencido al Nice y lo haremos mejor el sábado en el Parc. Si jugamos tan bien como podemos, ganaremos", analizó el volante alemán sobre su próximo rival, quien necesita los puntos para no sufrir en las últimas jornadas.

“Estamos jugando bien y hemos ganado casi todos los partidos. No es muy difícil establecerse en este grupo, con tantos jugadores de calidad, y todos me dieron la bienvenida de manera correcta. Creo que tomé la decisión correcta viniendo acá. Y amo esta ciudad, París es realmente una ciudad maravillosa, amo vivir acá y espero seguir conociendo la ciudad cada vez más. En la cancha, estoy todavía aprendiendo, acostumbrándome a mis compañeros más y más, pero eso es normal, cuando te unes a un nuevo club, siempre hay un periodo de adaptación. ¡Pero nunca esperé que las cosas fueran tan bien y eso es gracias a mis compañeros! ¡Espero que este sea el inicio de una gran historia juntos!", concluyó el ex Wolfsburgo, que quiere seguir manteniendo el buen desempeño individual que ha demostrado en casi toda la temporada.