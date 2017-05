Rudi García: "Podemos tener un partido sublime". Foto: Zimbio.com.



Partidazo en el Vélodrome para acabar la antepenúltima jornada de esta Ligue1. El Niza tras ganar de forma clara al PSG, quiere repetir la hazaña contra el otro grande de Francia. Los de Favre quieren seguir soñando con el sub campeonato, lo que daría acceso directo a los grupos de la Champions; mientras que los de Rudi García mantienen vivas sus esperanzas de disputar la próxima Uefa Europa League y de vencer podrían seguir con las chances intactas



Rudi García en rueda de prensa comentó sus expectativas sobre el partido que jugará ante el Niza. "El domingo será un partido sublime, entre dos equipos que realmente juegan muy bien al fútbol. Esperamos estar a la altura y poder vencer".

"Niza ha hecho muy buenas contrataciones y está realizando una temporada fantástica, realmente se merece sus resultados positivos desde el inicio de la ligue 1. Necesitamos que nuestra afición nos apoye con todo, sobre todo en este tipo de partidos, que suelen ser impresionantes para todos".

También se refirió a lo apretada que está la lucha para obtener un cupo para la próxima Uefa Europa League, sabiendo que si bien el partido ante el Niza será crucial, le restan aún otros dos compromisos muy difíciles. "Vamos a luchar y si logramos vencer al Niza, tenemos que ganarle en la próxima fecha al Bordeaux. De todas maneras, eso es lo que tenemos que hacer, sin importar lo que pase el domingo por la noche".

Con respecto a la presencia de Maxime López en el Mundial Sub 20 de Corea del Sur que inicia el próximo 20 de mayo y que contará con la selección de Francia, Rudi García dejó en claro que aún no se ha tomado una decisión definitiva. "No hemos decidido todavía porque hay muchas cosas que pueden suceder de aquí al último encuentro, por lo que será bastante complicado hablar del tema con Maxime y con el entrenador de la selección Sub 20. Pero podría estar dispuesto a dejar que se marche antes del último compromiso".

Para finalizar, el ex entrenador de la Roma habló de lo que será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia que se llevarán a cabo en el día de mañana y en donde Marine Le Pen y Emmanuel Macron esperan llegar a la presidencia. "Oí a los jugadores hablar sobre la campaña electoral en el vestuario, y eso es muy bueno, creo que comparten algo más que el fútbol".