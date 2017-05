El penúltimo zarpazo del 'Tigre' Falcao

Google Plus

Falcao ha resurgido en su vuelta a Mónaco. | Foto: (asmonaco.com)

Radamel Falcao ha vuelto a recuperar el instinto asesino que le caracterizaba dentro del área rival, ha vuelto a demostrar que su apodo de 'Tigre' no es algo casual, que para el colombiano la portería rival sigue siendo su presa favorita y que el olfato puede ir y volver, pero nunca se pierde.

El de Santa Marta tiene un historial a la altura de muy pocos, pese a que en las últimas temporadas ese historial se ha visto mermado por lesiones y diversas causas que han mantenido al 9 en una "depresión" futbolística que lo ha dejado en un segundo plano de la escena goleadora.

Pero el máximo goleador de la historia de la selección colombiana ha resurgido este año en Francia de la mano de Jardim en su regreso al Mónaco, con el que está muy cerca de conseguir la Ligue 1 y con el que se halla inmerso en una quimera como es la de remontar a la Juve en la vuelta de las semifinales de Champions League. El 'Tigre' ha sido uno de los grandes artífices de la gran temporada del Mónaco, recuperando su olfato de cara al gol y tirando del equipo con su experiencia.

'El Tigre' ha regresado a su cita con el gol. | Foto: (asmonaco.com)

Confianza e ilusión

Falcao ha recuperado las dos cosas que quizá eran las más necesarias para el colombiano, que no son otras que la confianza necesaria de cara al arco, una cualidad muy necesaria para un jugador que vive por y para el gol, algo que Radamel había perdido tras su paso por el fútbol inglés tras vestir las camisetas de Manchester United y Chelsea, donde el colombiano no cuajó en un paso nefasto por la Premier. La otra cualidad que necesitaba era la de la ilusión, una ilusión que perdió en parte debido a las lesiones que no le permitieron sentirse futbolista en su paso por las islas, esto sumado a la exigencia de estar en clubes tan competitivos restó enteros a un jugador que maravilló a toda Europa en su etapa inicial en el Oporto y su posterior paso por el Atlético de Madrid.

Aquel killer del área que comenzó su andadura allá por el año 99 del siglo pasado en el club de su tierra Lanceros Boyacá, ahora ya extinto, no ha cambiado su estilo de juego ni ha perdido sus magníficas capacidades de cara al gol, lo que le ha llevado a marcar más de 200 goles con los clubes por los que ha ido pasando en su extensa y prolífica carrera, lo que le valió la llamada de la selección cafetera, de la que es el máximo goleador de su historia con 25 tantos en 64 partidos.

Su paso más prometedor y extenso fue en su etapa en River Plate en el fútbol argentino, donde Falcao estuvo desde el año 2001 al 2009, para de ahí hacer su desembarco en Europa de la mano del Oporto portugués, donde el colombiano explotó su faceta goleadora a los ojos del viejo continente. Rada pasó a formar parte del Atlético de Madrid tras hacer un gran desembolso el equipo del Manzanares por él, desembolso que justificó rápidamente, convirtiéndose en un ídolo para la afición rojiblanca.

Falcao es el máximo artillero de Colombia. | Foto: (colombia.com)

Nueva etapa en Mónaco

Tras su llegada al Principado procedente del Atleti por una cantidad desorbitada, 'El Tigre' se encontró en Francia con su compatriota y cómplice James Rodríguez. Su llegada estuvo más que avalada tras ser el jugador que más goles ha anotado en un torneo europeo en una sóla temporada en la actual Europa League con el Oporto, además de llegar a ser el quinto mejor jugador del mundo.

Todo ello le valió para desembarcar en Mónaco por 63 millones de euros en el verano de 2013, donde se convirtió en el jugador mejor pagado de Colombia. Pero no todo fueron buenas noticias para Rada, y es que tras un buen comienzo en el fútbol francés, el colombiano sufrió una grave lesión que le mantuvo seis meses fuera y le hizo perderse el resto de temporada, además de la Copa del Mundo de Brasil de 2014.

Tras su nefasto paso por Manchester y por Londres, Falcao regresó el pasado verano al Principado de Mónaco, a donde regresó con el gol en su punto de mira, haciendo dos tantos en la eliminatoria por meterse en la fase de grupos de Champions al Fenerbahçe turco, lo que valió el pase de ronda para enfrentarse al Villarreal, equipo al que derrotaron y por tanto lograron el pase a la fase grupal.

Falcao volvió con ambición y comenzó a recuperar la esencia del gol desde el principio de temporada, algo que culminó con un hat-trick después de 4 años el 10 de diciembre ante el Girondins de Burdeos. El colombiano ha llegado a ser el delantero con mejor promedio de gol de Europa, donde también ha firmado actuaciones de gran calibre, como fue la eliminatoria de Octavos de final ante el City de Guardiola, al que le hizo dos tantos en el Etihad pese a la derrota por 5-3, situación que se revirtió a la vuelta en el Louis II.

Falcao ha vuelto por sus fueros. | Foto: (asmonaco.com)

Al colombiano sólo le queda culminar una gran temporada a nivel personal con alguno de los dos títulos que quedan en liza al Mónaco, nada menos que la Ligue 1, de la que es líder a falta de tres partidos, y la Champions League, de la que son semifinalistas ante la Juve, equipo al que deberán remontar en Turín tras caer por 0-2 en Mónaco, donde 'El Tigre' gozó de buenas ocasiones pero se estrelló contra el muro italiano.

A nivel individual el colombiano se encuentra entre los máximos artilleros pese a haber disputado menos minutos que sus rivales, y es que las lesiones han frenado un poco al delantero, que sin embargo está firmando unos números sobresalientes, con un promedio de goles inmejorable y acompañando a Mbappé en una delantera que causa estragos en las defensas de Francia y del resto de Europa.