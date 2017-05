Dani Alves: "Dar pases de gol me gusta incluso más que marcar. Estoy realmente contento por mí y por mis compañeros"

Google Plus

Mandzukic y Danie Alves | Foto: juventus.com

Dani Alves, el lateral derecho del equipo italiano, evidentemente fue figura de la Juventus y pieza clave para clasificar. En el partido de ida hizo dos pase gol para que Gonzalo Higuaín enviara el balón al fondo de la red. Ahora, en el partido de vuelta, gracias a un gran pase logró ponérsela como con la mano a Manzukic para que ampliara el marcador global a favor de su equipo. Y no contento con eso, al minuto 44 con un remate majestuoso consiguió el 2-0.

De acuerdo a lo anterior, el jugador brasilero dijo "Dar pases de gol me gusta incluso más que marcar. Estoy realmente contento por mí y por mis compañeros". Además, se refirió a la final como una gran oportunidad y expresó lo que significa esta para él, "Hemos trabajado mucho pero aún no hemos logrado nada. Ahora tenemos que ganar. Entonces sí que estaríamos contentos".

Segunda final para Marchisio con la Juventus

Por otra parte, el centrocampista Marchisio, que entró al campo de juego tan solo al minuto 10 y sin previa preparación debido a la lesión de Khedira, habló de Dybala que a pesar de que no tuvo la oportunidad de marcar, ha jugado un papel importante en el equipo. "Conocí a Paulino, como le llamo, el día después de Berlín y le dije "prepárate que tenemos que volver a jugar una final". Dybala es un grandísimo talento, se ha convertido en un jugador importante."

Además, el jugador italiano que ya sabe lo que es jugar una final de la Champions, se refirió a esta, dijo que será muy diferente a la de Berlín en 2015 y finalizó diciendo, "Tiene que ser una final distinta, tenemos muchas ganas. El año pasado caímos ante el Bayern pero ese tipo de eliminatorias se deciden por detalles. El equipo ha adquirido una gran fuerza mental, un aspecto fundamental para un gran equipo".

Paulo Dybala: La joya

Paulo Dybala | Foto: juventus.com

También el delantero argentino habló de lo que fue esta semifinal y de la victoria en el partido de vuelta que los consolidó como los primeros invitados a Cardiff. La Joya se refirió al gol del Mónaco por parte de Mbappé como un momento de desconsentración "Nos hemos relajado un poco. Quizás pensando que el partido estaba cerrado, algo que a partido único no debe pasarnos. En la final no nos pasará".

Por último, habló del significado de esta clasificación , resaltando que algunos años atrás era inimaginable para él "Un año antes de marcar mis primeros goles en Serie A jugaba en Argentina y no me lo imaginaba. Este es un día que no olvidaré nunca. Pero ahora ganemos, así será todo aún más bonito".