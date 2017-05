Previa AS Mónaco - LOSC Lille: en busca del título liguero junto a la afición monegasca

Thomas Lemar celebrando un gol junto a Kylian Mbappé | Foto: Twitter oficial AS Mónaco

El Stade Louis II brillará más que nunca este domingo en el partido que disputarán el líder, AS Mónaco y el undécimo clasificado, LOSC Lille. Ambos equipos han sido campeones de liga y se conocen muy bien, desde 1993, el historial se resume en 15 victorias monegascas, 13 empates y 11 victorias visitantes. El AS Mónaco, como ocurrió en los dos partidos que se enfrentaron en esta temporada 2016/17, buscará una victoria que le haga tener el título matemáticamente cerrado y dejar sin opciones al Paris Saint Germain, segundo clasificado que disputará su partido a la misma hora (21:00) en Saint – Etienne.

Los deberes hechos tras una temporada complicada

Los jugadores del LOSC Lille aplauden la dedicación de su afición | Foto: Twitter oficial LOSC Lille

El LOSC Lille hizo el trabajo mínimo que se le pide a un equipo, permanecer en la Ligue 1 y eso lo logró los de Franck Passi que visitarán Mónaco con los deberes hechos. No ha sido una buena temporada para Les Dogues que se posicionan en undécima posición pero no opta a ninguna competición europea y además rozó la última posición en las primeras jornadas. La temporada pasada, la 5º plaza les hizo jugar la fase previa para clasificarse a la UEFA Europa League que no logró ganar. Este domingo visitarán el Stade Louis II con la permanencia certificada y esperar a la próxima temporada para que sea mejor. Además, los de Franck Passi vienen de perder 0-2 en casa contra el Metz, por lo que no se espera a un equipo muy ofensivo.

A por el título en casa y con los suyos

Valère Germain junto Nabil Dirar celebran un gol contra el Lille | Foto: Web oficial AS Mónaco

Por parte del AS Mónaco, un equipo revelación está a un paso de tocar la gloria con sus propias manos. Tras una larga temporada tanto en Francia como en Europa, el AS Mónaco se sitúa entre los ocho mejores equipos de Europa y con una alta probabilidad de ser el siguiente campeón de Francia. La derrota en Turín frente a la Juventus les dejó a las puertas de la final de Cardiff pero aún les queda la gloria francesa. Un AS Mónaco que estará liderado por Radamel Falcao y Kylian Mbappé buscarán el triunfo ante los suyos. El AS Mónaco esta temporada se ha enfrentado por dos veces al LOSC Lille y 6 goles a favor y 2 en contra. En liga, una gran victoria a domicilio por cuatro goles a uno y en la Copa de Francia, dos goles a uno favorable a los monegascos. Los de Leonardo Jardim llevan una racha de invictos, una racha que solo lo logran los mejores. Desde el 18 de diciembre no conocen la derrota frente al Olympique de Lyon. Una racha de 17 partidos sin perder en la liga francesa. Este domingo veremos a un AS Mónaco muy enchufado en el partido que buscará encaminar el partido en los primeros minutos con la aportación de Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Lemar y compañía. Una victoria local este domingo supondría el segundo campeón de las mejores ligas europeas, Bayern de Münich y AS Mónaco. Ganar el gol average al equipo de Unay Emery, colocan a los de Leonardo Jardim a tres puntos del título liguero.

Árbitro europeo para un partido decisivo

Benoît Bastien dirigiendo un partido de UEFA Europa League | Foto: Web UEFA

La máxima autoridad el domingo en el Stade Louis II será Benoît Bastien, árbitro francés y esta temporada ha llegado a arbitrar en competición europea, exactamente en la UEFA Europa League. No es la primera vez que arbitrará a uno de estos dos equipos, por parte del AS Mónaco sería la quinta vez. Tres victorias y una derrota es el historial de los de Leonardo Jardim con este árbitro francés. Para los de Franck Passi sería la cuarta vez que Benoît Bastien les arbitrará. Un historial menos convincente que para los monegascos, 2 derrotas y una victoria. Es un árbitro conocido por su regularidad al sacar tarjetas en cada partido. 3,14 tarjetas en 21 partidos arbitrados en la Ligue 1.

Las posibles formaciones