Genesio: "El objetivo es hacerlo mejor que la temporada pasada"

Bruno Genesio / Foto: Olympique Lyon Web

El entrenador durante la rueda solo tuvo dos temas, la eliminación por el Ajax y el final de temporada. Genesio destacó que sus jugadores estuvieron cansados. "Voy para la Evaluación de la condición física de los jugadores en breve. Algunos de ellos estaban muy cansados. Tenemos 48 horas para preparar el viaje para Montpellier. Morel se sintió un poco mal en la pierna durante el partido. Necesitamos descansar y traer frescura”.

El técnico comento la eliminación que sufrieron con el Ajax y de cómo vio el partido. "Estábamos dormidos allí. Empezamos llenos de deseo y nos estaban desorganizando, nos precipitamos. Es frustrante recibir tantos goles innecesarios. En este nivel, hay algunos errores que no se pueden hacer. Jugamos parejo y bastante intenso tras el descanso. Estuvimos muy cerca de forzar la prórroga. El juego se reduce en esos detalles. Eso hace que la decepción sea más fuerte. La decepción persistirá por un buen tiempo. No es frecuente tener la oportunidad de jugar en la semifinal europea".

Con pocos días de descansos, Genesio solo piensa en la liga y de terminar de buena manera. "Hemos fijado el objetivo de hacerlo mejor que la temporada pasada en términos de puntos. He visto que Montpellier quiere tomar venganza por el primer partido que jugamos esta temporada. Los dos equipos quieren lograr su objetivo. Tenemos que terminar el trabajo, hemos tenido la capacidad de competir”.

Por último destacó sobre los rumores que hablan de que estaría fuera del club al terminar la temporada. "La motivación sigue ahí. En los deportes de élite se trata de saber cómo regresar, cómo superar los fracasos y este es uno porque nuestro objetivo era ir hasta la final'. He hablado sobre el futuro con el presidente. Y ya estamos trabajando en la próxima temporada, he sido apoyado a lo largo de esta temporada y he visto que hay candidatos para mi trabajo, he vivido con eso desde la temporada pasada, nunca es agradable".