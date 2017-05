Mónaco - Lille en vivo y en directo en Ligue 1 2017

Google Plus

Benoît Bastien ya es internacional a sus 34 años. | FOTO: UEFA.com

El colegiado del encuentro será Benoît Bastien, de 34 años. Ha dirigido al Mónaco en cuatro ocasiones en liga este curso, con dos victorias y dos derrotas para el equipo del Principado, mientras que arbitró tres veces al Lille, con un saldo de una victoria y dos derrotas.

El Louis II albergará su penúltimo encuentro esta temporada. | FOTO: ASMonaco.com

El encuentro se disputará en el Stade Louis II de Mónaco, con capacidad para 18.500 espectadores y fundado en enero de 1985. El conjunto local tan sólo ha perdido un encuentro en casa durante todo el curso liguero, ante el Lyon en diciembre, y ha empatado también en una sóla ocasión, contando el resto de duelos disputados en su feudo por victorias.

Franck Passi no continuará en las filas del Lille el próximo curso. | FOTO: @LOSClive

El técnico visitante, Franck Passi, no renuncia a nada de cara al encuentro del domingo: "El Mónaco es un rival muy peligroso, pero competiremos para ganar, esperando estar a la altura del evento". El actual entrenador del cuadro norteño sí aceptó a hacer declaraciones sobre el futuro, confirmando que no será parte del Lille la próxima temporada tras haber "tomado ya la decisión definitivamente", a la vez que desea "toda la suerte del mundo" a Marcelo Bielsa y su grupo de trabajo.

Leonardo Jardim está cerca de lograr el título de liga con el Mónaco. | FOTO: ASMonaco.com

El técnico portugués del Mónaco, Leonardo Jardim, compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido e hizo balance de una temporada extraordinaria para los suyos, que ha de ser todavía culminada con la consecución de la Ligue 1: "Batir el récord de puntos, de goles...Es fantástico pero es secundario. Lo importante es ganar el título, y estamos muy cerca, aunque nada está hecho, así que es importante no decaer", declaró el estratega portugués, que puntualizó que no piensa en su futuro, pues tiene todas sus energías puestas en "el final de temporada, no en lo que pasará después".

Nicolas de Preville lidera la tabla goleadora del Lille. | FOTO: LOSC.fr

En el Lille, atentos a Nicolas de Preville. El atacante galo es el máximo goleador del conjunto norteño en liga, con 11 goles, y acumula 5 goles en los últimos 9 partidos. Siendo la mayor fuente goleadora del equipo de Passi y acompañado de jugadores con calidad como Ricardo Kishna, Yassine Benzia o Anwar El Ghazi, el jugador de Chambray liderará el ataque en una de las plazas más difíciles del campeonato.

Thomas Lemar aporta desequilibrio y vértigo en el flanco izquierdo. | FOTO: ASMonaco.com

En el lado local, hay que estar atentos a Thomas Lemar. El extremo francés, que fue suplente en el trascendental duelo de Liga de Campeones, fue el jugador más destacado en el encuentro de la semana pasada ante el Nancy, en el que dio una exhibición que vino a refrendar su buen momento de forma, pues ya ofreció una gran versión en el último partido en casa, frente al Toulouse. El zurdo es el máximo asistente del equipo, con 11 pases de gol, y se antoja clave en el ataque local debido a la gran sintonía que presenta con el joven Kylian Mbappé.

Kamil Glik remata para marcar uno de los tantos del duelo de la primera vuelta. | FOTO: ASMonaco.com

En el encuentro de la primera vuelta, disputado en el lejano mes de septiembre, venció el conjunto de Leonardo Jardim por 1-4, gracias a los goles de Djibril Sidibé, Adama Traoré, Bernardo Silva y Kamil Glik. Julian Palmieri cerró la contienda con el único tanto local.

El enfrentamiento histórico entre ambos equipos es dominado por el Mónaco, que ha vencido 33 de los 91 duelos disputados, con 34 empates y 24 victorias del Lille. Pese al alto número de victorias monegascas, la igualdad ha sido la tónica dominante, como indica la superior cifra de empates.

El Metz sorprendió al Lille en su feudo. | FOTO: LOSC.fr

Con tres derrotas en los últimos cinco encuentros, es palpable que el Lille no pelea por objetivos demasiado relevantes en este final de temporada. En su último encuentro, cayeron derrotados en casa ante el Metz por 0-2, con los tantos de Georges Mandjeck y Renaud Cohade.

Rony Lopes será baja por la cláusula de cesión. | FOTO: LOSC.fr

Franck Passi afronta su penúltimo encuentro como primer entrenador del conjunto norteño con la ambición de finalizar una temporada complicada con una sonrisa, y preparar bien al equipo de cara a la llegada del argentino Marcelo Bielsa el próximo verano. El Lille acude al Principado con una lista de bajas muy a tener en cuenta, pues no estarán disponibles Vincent Enyeama, Hamza Mendyl, Adama Soumaoro y Eric Bautheac, mientras que Rio Mavuba, Franck Beria y Yassine Benzia son duda. A todas esas ausencias se les añade la de uno de los grandes talentos de la plantilla, Maxime Lopes, que será baja por estar cedido por el Mónaco.

En el lado visitante, las aguas transcurren de modo tranquilo. El Lille, 11º clasificado con 43 puntos, está completamente a salvo del descenso y tiene como ambición entrar entre los diez primeros del campeonato, si bien la desventaja de cuatro puntos que acumula respecto al Rennes se antoja difícil de remontar.

Bernardo Silva anotó uno de los goles de la victoria frente al Nancy. | FOTO: ASMonaco.com

El cuadro del Principado está envuelto en una fantástica racha en el campeonato de liga, pues no pierde desde el pasado 18 de diciembre. Los de Jardim suman, pues, más de una vuelta completa sin conocer la derrota en el campeonato. En su último partido, los monegascos vencieron a domicilio frente al Nancy, por 0-3, gracias a los goles de Bernardo Silva, Tobias Basila (pp.) y Thomas Lemar.

Debido a la trascendencia del encuentro, parece claro que el técnico portugués alineará a sus mejores hombres este domingo. El equipo presentado será de plenas garantías, dejando a parte las dificultades físicas por las que pasa el equipo tras una temporada cargada de partidos -el Mónaco ha jugado más encuentro que nadie en Europa con un sistema de muy poca rotación- y tan sólo el marroquí Nabil Dirar y el francés Benjamin Mendy son a estas horas duda.

Kylian Mbappé despierta el interés de todos los grandes del continente. | FOTO: ASMonaco.com

El Mónaco llega al encuentro en la primera posición de la tabla, con 86 puntos, tres más que el PSG y un partido menos que los de la capital. A falta de seis puntos en juego para los parisinos, el conjunto de Leonardo Jardim tiene la oportunidad de proclamarse campeón de liga al término de esta jornada. Para ello, los del Principado tan sólo necesitan vencer al Lille en un encuentro que llega tras la eliminación monegasca el pasado martes en Liga de Campeones, a manos de la Juventus de Turín.

¡Saludos a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión en vivo y en directo del partido correspondiente a la jornada 37 de la Ligue 1, que enfrentará al Mónaco y al Lille, en un encuentro que puede suponer el alirón para el cuadro local, en caso de que los de Jardim se lleven los tres puntos. El encuentro tendrá lugar en el Stade Louis II este domingo a las 21:00 horas.