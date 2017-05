Football Leaks: "Di María tenía paraísos fiscales y el PSG lo sabía"

En la imagen, el jugador Di María del PSG / Fuente: París Saint- Germain

El Paris Saint-Germain tenía conocimiento de las empresas offshore utilizadas por el jugador del PSG, Ángel di María, según informaciones reveladas por 'Football Leaks'. El equipo parisino firmó también un contrato con una empresa panameña para ingresar allí parte del dinero que el extremo argentino debe percibir por las marcas y patrocinadores.

Según Mediapart, un diario digital francés de información, investigación y opinión, integrado en la red de periodismo European Investigative Collaborations (EIC), hay documentos confidenciales y probados que estarían claramente relacionados con el mundo del fútbol. Además, el PSG firmó un contrato en agosto de 2015 con una sociedad panameña en la que Di María percibe los derechos de imagen, así como una gran cuantía de dinero procedente de las diferentes marcas y patrocinadores.

El escándalo del argentino no es nada nuevo, ya que el pasado mes de diciembre salieron las primeras informaciones a la luz, que apuntaban al uso de varios paraísos fiscales por parte del futbolista Di María y de su compañero Javier Pastore. En ese instante, el PSG no tardó en desmentirlo y afirmó que las comisiones satisfechas por el club a los agentes de los jugadores "no tenían nada de ilegal", porque las empresas de dichos agentes no estaban radicadas en la Unión Europea.

Sin embargo, en estos momentos, el PSG ha asegurado a Mediapart que desde agosto de 2015 tan solo ingresaron una comisión por valor de 22.500 euros, y que no han firmado ningún tipo de contrato de este modo, para otros futbolistas del club utilizando dinero en efectivo.

Según Mediapart, el argentino Di María, pese al gran escándalo que le rodea, seguiría supuestamente haciendo uso de una empresa radicada en Panamá de la que es propietario desde el año 2009. Por lo tanto, si esto fuera así, no parece todavía muy preocupado después de conocer ya las primeras revelaciones de 'Football Leaks' al respecto.