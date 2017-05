No se sacaron ventaja

Google Plus

Olympique de Marsella: Yohann PELE. Jorge ROLANDO, Tomas HUBOCAN, Patrice EVRA (77' min. Henri BEDIMO) Rod FANNI; Morgan SANSON, Dimitri PAYET (87' min. Matheus DORIA MACEDO) William VAINQUEUR; Florian THAUVIN, Maxime LOPEZ (74' min. André-Frank ZAMBO ANGUISSA), Bafetimbi GOMIS (C)

Girondins de Bordeaux: Cédric CARRASSO, Diego CONTENTO, Vukasin JOVANOVIC, Youssouf SABALY, Younousse SANKHARE; Jérémy TOULALAN (C), Jaroslav PLASIL, Valentin VADA (72' min Gaëtan LABORDE); Diego ROLAN, François KAMANO (63' min. Adam OUNAS), MALCOM.

Dentro de los encuentros importantes que invadían la jornada número 37 de la Ligue 1 en Francia, definitivamente, Olympique de Marsella y Bordeaux era de los más transcendentales. Pese a que no era por el título, los dos equipos se estaban jugando el quinto puesto para clasificarse a la UEFA Europa League. Solamente los separa un punto, ya que el Marsella tiene 58, y el Burdeos 57, quedando “Les Olimpiens” en zona de copa mientras que el otro estaba afuera.

Ambos equipos se veían las caras este domingo en el Estadio Matmut Atlantique para definir quién será el clasificado a las copas a solamente dos jornadas por jugar. En principio, desde los números, ambos equipos están muy parejos tanto en puntos como en partidos ganados (16OM-15GB), perdidos (10OM-9GB), empatados (11OM;-13GB), goles a favor (56OM-52GB) y goles en contra (41OM-42GB).

Pero también, ambos coinciden en las propuestas de juego, al menos los entrenadores. Tanto Rudi García como Jocelyn Gourvennec tienen una idea similar en cuenta al juego para que sus respectivos equipos sean protagonistas del partido, que se destaquen jugando por las bandas para llegar al delantero con jugadas por los costados, y por eso ambos usan el mismo sistema de juego: el 4-3-3, cosa que puede explicar por qué no sacaron ventaja en el partido.

Un Bordeaux superior

El primer tiempo, el conjunto Girondino comenzó mucho mejor que el Olympique, que en los primeros minutos esa intensidad en el juego se vio reflejada en el resultado.

Apenas iban dos minutos cuando el local tenía un lateral que aprovecha bien desde la izquierda. Malcom agarra una pelota que queda en ese sector sin dueño, para que el extremo se adueñe de la pelota, engancha al jugador del Marsella que lo estaba marcando, tire al ras del piso el centro para que Diego Rolan, sin marca, solamente tenga que adelantarse para desviar esa pelota, y que el Bordeaux festeje el primer gol del partido.

Después de conseguir la ventaja, los dirigidos por Rudi García estaban obligados a salir a buscar la igualdad si querían mantener su ventaja en la tabla de posiciones. Y eso era lo que intentaba. Una de las formas de intentar anotar, si no puedes generar juego o no tienes forma de llegar al arco rival, es la decisión que tomó el jugador del Olympique Florian Thauvin con su remate desde fuera del área que se fue apenas desviado. En quince minutos de juego, esa había sido la oportunidad más clara del visitante.

Dos minutos más tarde, nuevamente Thauvin tuvo el empate en su cabeza luego de un centro de Maxime López que se iba por el lado derecho del arco defendido por Cedric Carrasso. El Marsella tuvo jugadas para igualarlo con remates de William Vainqueur, o con Dimitri Payet. Pero la más nítida comenzó desde los pies del ex West Ham de Inglaterra desde un tiro libre más adelante del centro del campo que Youssouf Sabaly despejó hacia su propio arco, Carrasco no alcanzó a desviarla y la pelota rebotó en el palo. Thauvin no llegó a conectar y la pelota atravesó toda el área.

Pero los de Rudi García no fueron los que tuvieron más chances: Yohann Pele le tapó una pelota tanto a Malcom como a Kamano para que el partido solamente tuviera la ventaja en uno. Valentín Vada, y otra vez el jugador guineano, tuvieron oportunidad de aumentar la ventaja para el local, pero sus remates se fueron desviados.

El primer tiempo concluía con la ventaja para el Bordeaux, que había arrancado mejor. El conjunto de Marsella mejoró para buscar el empate que no encontraba, y sobre el final el local justificaba su triunfo parcial.

Igualdad para seguir el camino hacia la Europa League

En el segundo tiempo, los de Rudi García sabían que tenían que salir con todo en el segundo tiempo para conseguir el empate. A pesar de que el autor del primer gol, Rolan, era el que iba a tener la primera oportunidad para ampliar el marcador con un remate rechazado por Pele, el Olympique hacía lo que podía para conseguir empate, con los cabezazos de Rolando y de Gomis, que ya iba avisando que estaba al acecho de gritar su tanto.

Pocos minutos después, el mismo francés iba a marcar el 1-1, luego de un centro atrás de Thauvin para que Gomis solamente tocara la pelota de frente al arco, solo frente a Carrasco.

Después de eso, el partido se volvió muy parejo en el que los dos iban a buscar el gol del triunfo, pero que al final no consiguieron. La más clara estuvo en los pies de Ounas que después de un lateral por la derecha realizado por Sabaly, le quedó al extremo para que buscara su lugar, se acomodara desde la derecha hasta la mitad del área, y sacara un enorme remate que se clavaba en el ángulo, que logra desviar de manera fantástica con una mano Pele.

Más allá de eso, no se sacaron ventajas en el resultado, en las posiciones y solamente resta una jornada para que se decida quién ingresa a la UEFA Europa League y quién se queda afuera.

Lo que queda

Solamente resta una jornada para que finalice la Ligue 1, y tanto el Bordeaux como el Olympique de Marsella tienen chances de clasificar a la Europa League.

En esa última fecha que se jugará el sábado 20 de mayo, el Marsella recibirá al Bastia, que se juega la permanencia en la liga. Mientras que a los de Burdeos les tocará visitar al Lorient, que también lucha por mantener la categoría. Los de Rudi García solamente necesitan tres puntos: si empata o pierde, deberá esperar que los de Gourvennec no sumen puntos.