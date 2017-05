Los 26 convocados por Didier Deschamps

Didier Deschamps anunciando la lista de convocados | Foto: Twitter oficial L'Equipe

El “caso Valbuena” continua deambulando por la cabeza de Didier Deschamps que no quiere saber nada de Karim Benzema y Mathieu Valbuena mientras sigue existiendo polémica. La no convocatoria del jugador del Real Madrid se debe, a lo dicho anteriormente, al “Caso Valbuena” pero no solo se queda ahí, la increíble magia con la que está deslumbrado Kylian Mbappé al igual que Thomas Lemar, no hace dudar a Didier Deschamps, que no se muerde el labio para no convocar al crack blanco. En el caso de Valbuena, al igual que la polémica con Karim Benzema, su rendimiento ha bajado en estos últimos meses y jugadores como Matuidi, Tolisso o Rabiot se merecen un puesto en la selección francesa.

La portería francesa esta bien asegurada

Alphonse Areola despejando el balón | Foto: Twitter oficial Ligue 1

Didier Deschamps ha decidido elegir a 14 jugadores de la Ligue 1, 7 jugadores de la Premier League, 4 de la Liga Santander y 1 de la Bundesliga. Areola, Costil y Hugo Lloris, uno de los tres será el guardameta en los partidos internacionales. Hugo Lloris (Tottenham Hotspurs), uno de los mejores porteros de la Premier League y del mundo, es el guardameta indiscutible de la selección francesa, lleva sin ganar un título desde 2012, cuando ganó la Copa de Francia y la Supercopa de Francia con el Olympique de Lyon. Alphonse Areola (Paris Saint Germain), portero titular del equipo parisino procedente del Villarreal C.F busca su hueco en la selección francesa. Y para cerrar la portería francesa, Benoît Costil (SM Caen), portero titular para los de Bajo Normandía además fue llamado por Deschamps para la Eurocopa de 2016. Estos serán los tres guardametas que defenderán la portería blue.

Una defensa sólida y joven

Sidibé conduce el esférico | Foto: Twitter oficial Ligue1

Didier Deschamps ha tirado por una convocatoria joven y llena de magia. Aún queda por concluir las ligas europeas pero antes se ha podido disfrutar de jugadores como Kimpembe o Sidibé, campeón de liga con su equipo, son defensas muy sólidos y jóvenes que han llevado a sus equipos, Paris Saint Germain y AS Mónaco respectivamente, a estar en los más alto de la tabla y además ser los dos equipos menos goleados. El Paris Saint Germain con 26 goles encajados y el AS Mónaco con 29 goles en contra. Otros jugadores como Digne (F.C Barcelona), Samuel Umtiti (F.C Barcelona) y Raphael Varane (Real Madrid C.F) se juegan la liga en la última jornada. Kurt Zouma (Chelsea FC) se ha proclamado campeón de la Premier League. Koscienly, Mendy y Jallet cierran la lista de defensas.

Un centro del campo lleno de magia

Blaise Matuidi creando una contra con el Paris Saint Germain | Foto: Twitter oficial Ligue 1

En la zona constructiva de la selección francesa, el centro del campo está formado por jugadores con un talento que pocos jugadores del mundo tienen. Entre los 6 jugadores elegidos para cubrir el centro del campo, tres jugadores forman parte de la máxima categoría francesa, Corentin Tolisso (Olympique de Lyon), Adrien Rabiot (Paris Saint Germain) y Blaise Matuidi (Paris Saint Germain), los dos últimos subcampeones de la Ligue 1. Y para cerrar la lista hay que viajar a Manchester y Londres. Paul Pogba como máxima estrella del centro del campo, que está a un partido de ganar un título europeo con su club, Manchester United. Y por último, N’Golo Kanté (Chelsea FC), un jugador joven, ágil, defensivo, constructor del juego, es uno de los centrocampistas más queridos de toda Europa y se ha convertido en campeón de la Premier League junto su compañero de equipo y selección, Kurt Zouma. En esta zona del campo, a muchos aficionados franceses les cuesta no ver el nombre de Mathieu Valbuena (Olympique de Lyon) que seguirá fuera de la lista de Didier Deschamps.

Una delantera con gol

Kylian Mbappé conduce el balón en una contra del AS Mónaco | Foto: Twitter oficial Ligue 1

Tras el medio del campo, la zona más ofensiva del XI francés pasa por los pies de Antonie Griezmann (Atlético de Madrid C.F) y Kylian Mbappé (AS Mónaco), que tras su temporada se ha ganado el puesto de la mejor manera, haciendo goles. El delantero francés del AS Mónaco tiene una alta probabilidad de contar como titular para Didier Deschamps por delante de Alexandre Lacazette (Olympique de Lyon) y Dimitri Payet (Olympique de Marsella). Y no solo hace goles, también ha dado un título liguero a su equipo tras destronar al Paris Saint Germain. Junto a Kylian Mbappé, estará su compañero de equipo, el extremo Thomas Lemar, quien ha dado bastantes asistencias al joven francés. Para cerrar la lista, Didier Deschamps ha decidido buscar en la Bundesliga y Premier League, exactamente en el Borussia Dortmund y ha convocado a un veloz Ousmane Dembélé y en el club londinense, Arsenal FC y convocar al veterano delantero Olivier Giroud.

Jugadores como Layrin Kurzawa (Paris Saint Germain), Adil Rami (Sevilla FC), Tiémoué Bakayoko (AS Mónaco) o Kévin Gameiro (Atlético de Madrid), junto a los nombrados Mathieu Valbuena y Karim Benzema, se han quedado fuera de la convocatoria para los próximos partidos internacionales.