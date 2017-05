Previa Paris Saint Germain - SM Caen: Un destronado recibe a un necesitado

Google Plus

El Parque de los Príncipes no brillará tanto como aquel día de San Valentín donde un Paris Saint Germain apoteósico arrolló a un FC Barcelona. Este sábado 20 a las 21:00 no sucederá lo mismo. Los de Unai Emery han sido destronados de lo más alto tras cuatro años siendo campeón por méritos propios. El equipo dirigido por Patrice Garande viajará a la ciudad del amor para disputar un partido de unión o divorcio con la Ligue 1. El Paris Saint Germain saltará al terreno de juego con todo hecho y solo queda ganar ante su afición, despedir un año horrible, aunque ha logrado en esta temporada ha logrado la Copa de la Liga.

Despedir la temporada con una victoria

Los jugadores parisinos celebran un gol contra el Bastia | Foto: Página oficial PSG

El Paris Saint Germain ha sido destronado por el AS Mónaco tras 17 años a la sombra de Olympique de Lyon, Olympique de Marsella y el propio Paris Saint Germain. Jóvenes como Kylian Mbappé o Thomas Lemar junto con Bernardo Silva y Radamel Falcao se han encargado de quitar el poder parisino en la Ligue 1. Una temporada para olvidar para los parisinos que nunca olvidarán el 14 de febrero. Este sábado 20 de mayo no se juegan nada, solo les queda hacer su trabajo y mejorar para la próxima temporada. Actuaciones de Cavani, Di María, Matuidi y compañía han sido bastantes buenas, pero en ciertos partidos eran irregulares, no daban lo mejor de ellos y eso les ha pasado factura a los de Unai Emery.

El SM Caen visitará el Parque de los Príncipes sabiendo que dependen de sí mismo para continuar en la máxima categoría, pero no se pueden fiar. De los últimos 15 enfrentamientos, desde el 14 de agosto de 2004 hasta el 16 de septiembre de 2016, el equipo de Bajo Normandía solo ha logrado dos victorias frente al Paris Saint Germain, un 13,33%.

Hasta en cuatro ocasiones hubo reparto de puntos entre ambos equipos, el porcentaje de empates se va a un 26,66%. Mientras que las victorias parisinas ascienden a nueve partidos, un 60% de partidos favorables a los de París. Respecto a los goles, el Paris Saint Germain ha visto puerta en 12 de 15 partidos, hasta 34 goles han logrado hacer de un total de 48 goles en los 15 partidos. El Paris Saint Germain cuenta con 2,26 goles por partido, por lo que es muy favorito para ganar este sábado. En el caso del SM Caen, han logrado 14 goles solamente en 8 partidos de 15 partidos, un promedio de 0,93 goles por partido, una cifra bastante baja para los de Patrice Garande.

La salvación pasa por el Parque de los Príncipes

Los jugadores del SM Caen celebrando un gol | Foto: Página oficial SM Caen

El SM Caen viajará al Parque de los Príncipes pensando en sí mismo, en los tres puntos que les haga tocar la salvación, en volver el año que viene al estadio parisino. Ha sido una temporada complicada para ellos. Desde principios de temporada tonteaban con la zona baja de la tabla, pero han logrado llegar con una última bala por gastar en uno de los estadios más preciosos de Francia y de Europa.

Los de Patrice Garande tendrán que luchar mientras escuchan en el transistor al Lorient y Bastia, equipos perseguidores por la permanencia. Ambos equipos tienen una difícil batalla, Lorient – Girondis de Burdeos y Olympique de Marsella – SC Bastia, los cuatro equipos se juegan algo, algo muy diferente, Europa contra el infierno. Al SM Caen le serviría un empate en el caso de Lorient y SC Bastia no pasen de la victoria y ganando al Paris Saint Germain, Lorient y SC Bastia descenderían sin ninguna opción de salvarse.

Ivan Santini, máximo goleador del SM Caen, junto sus compañeros de equipo, pondrá todo el empeño para batir a Kevin Trapp e intentar sacar los tres puntos con uñas y dientes. Tras tres años en la máxima categoría, el SM Caen se aferra a todo lo posible y buscará dar el campanazo en París. El último enfrentamiento entre estos dos equipos se saldó con un set en blanco para el Paris Saint Germain.

El SM Caen no cuenta con un gran promedio goleador, 64 goles en contra, 35 a favor, una diferencia de 29 goles. El Paris Saint Germain, subcampeón matemáticamente tras conocer la victoria del AS Mónaco en el miércoles pasado, cuenta con 26 goles recibidos contra 82 goles a favor, una gran diferencia de 56 goles. Pero este dato debe ser insignificante en los jugadores para el próximo sábado que deberán salir a ganar y dar una alegría a sus aficionados de permanecer una temporada más en la Ligue 1.

Un año difícil para Unai Emery

Unai Emery dando instrucciones al uruguayo, Edison Cavani | Foto: Página oficial PSG

Unai Emery tiene una alta probabilidad de abandonar el equipo parisino por la puerta de atrás, además según fuentes cercanas al Paris Saint Germain, ya tiene candidato para sustituirle en el banquillo en el Parque de los Príncipes. Este sábado recibe al SM Caen, un equipo que se juega la vida o la muerte ante uno de los equipos más temidos en Europa cuando juega en casa, en este caso es el Paris Saint Germain. Unai Emery, ya con todo resuelto intentará motivar a sus jugadores e intentar dar la última alegría a los aficionados parisinos que han visto como unos cuartos de final se les escapaba en un partido de locos frente al FC Barcelona, la liga se le ha escapado por un partido y solo ha logrado la Copa de la Liga, una temporada para olvidar para los jugadores como para el cuerpo técnico. Solo les queda un partido e intentar acabar el campeonato liguero con un buen sabor de boca.

La máxima autoridad en la lucha por la vida o la muerte

Árbitro que dirigirá el Paris Saint Germain - SM Caen | Foto: Página L'Equipe

Johan Hamel, árbitro francés de 36 años, arbitrará el próximo sábado en el Parque de los Príncipes un partido que decidirá la vida o la muerte, especialmente del SM Caen. Es un árbitro que, según estadísticas, cuenta con un promedio de 3,57 amarillas por partidos, ha sacado 75 amarillas en esta temporada. En tarjetas rojas, un promedio de 0,24 rojas por partido, dónde ha sacado 5 en toda la temporada. Respecto a las faltas, según las estadísticas nuevamente, pita alrededor de 26 faltas por partido.

Este árbitro francés ha pitado en varias ocasiones a ambos equipos. El 6 de noviembre de 2016 arbitró al Caen – Nice, dónde se saldó con una victoria favorable para los de Bajo Normandía. Varios meses después volvería a arbitrar al SM Caen en casa del Guingamp el 4 de febrero de 2017, que acabó en victoria visitante, lo que lleva a concluir, que los de Patrice Garande cuentan con un 100% de victorias con este árbitro. Por parte del Paris Saint Germain, el 21 de diciembre de 2016, arbitró la goleada de los de Unay Emery por cinco goles a cero al Lorient. Un mes más tarde volvería a ser la máxima autoridad en un partido del equipo parisino, esta vez en Nantes, una victoria favorable para el Paris Saint Germain. Y por último, el 18 de abril de 2017, Metz acogería un duelo entre Metz y Paris Saint Germain con Johan Hamel como árbitro principal y acabó en una victoria visitante de dos goles a tres.

Al igual que el SM Caen, el Paris Saint Germain cuenta con otro 100% de victorias con este árbitro. Este domingo los dos serán dirigidos por Johan Hamel y sus asistentes. Se espera un partido no complicado para el árbitro y que una acción puede derivar en tocar el cielo o quemarse en el infierno.

