Radamel Falcao regresa al fútbol francés, superando todas las expectativas

Google Plus

El delantero colombiano, Radamel Falcao celebrando uno de sus goles / Fuente: AS Mónaco

El delantero colombiano, Radamel Falcao, consigue unos resultados tremendos con el AS Mónaco. Nadie lo esperaba. Muchos daban al delantero como acabado. Sin embargo, contra todo pronóstico, volvió a deslumbrar en mayúsculas, como muchos pensaban que no ocurriría.

En la imagen, el jugador Radamel Falcao / Fuente: AS MÓNACO

Los que conocen bien al 'Tigre Colombiano', eran conscientes ya inicialmente que jamás se rendiría en alcanzar su sueño: Volver a triunfar a lo grande en el mundo del fútbol. Y no se han equivocado ni lo más mínimo, la realidad ha sido así. Falcao asumió los papeles de capitán y goleador, a la vez que también ejercía de lidera del Mónaco. Además, ha logrado que el equipo francés gané el primer título de la Ligue 1, tras el equipo vencer al Paris Saint-Germain. Un logro que el club del principado obtiene por primera vez en Francia en 17 años.

El Mónaco celebra el triunfo de su equipo en la LIGUE 1 / FUENTE: AS MÓNACO

El hecho de haberlo conseguido este pasado miércoles, le da un valor extra especial. Y sin lugar a dudas, se ha convertido en un éxito que el Mónaco nunca olvidará en la historia del club.

Por lo tanto, una vez más, ha quedado patentado que en el fútbol pero también en otros deportes y en la vida en general, nunca hay que tirar la toalla, y Falcao no lo hizo. Por ese mismo motivo, alcanzó las metas que quiso desde el principio. Y sabiendo por otro lado que el resto del mundo tenía dudas sobre su persona. No olvidemos, que el jugador colombiano fue objeto de muchas críticas, especialmente en las redes sociales. Aun así, supo dar la cara y llegar a los retos que se había planteado. Incluso cuando sus estadísticas no le daban la razón.

A parte de esto, hay que destacar, la gran campaña que ha realizado el AS Mónaco en la Champions League, donde lograron llegar a las semifinales con un buen fútbol, que sin la menor duda causó sensación en el terreno de juego, y demostró el gran equipo con el que cuenta en estos momentos el Mónaco.

Radamel Falcao y otros jugadores del Mónaco durante el entrenamiento / Fuente: AS MÓNACO

En definitiva, Radamel Falcao, se ha convertido en el rey de Francia. Pero al margen de eso, al jugador lo que proporciona una mayor satisfacción, es el saber que sus esfuerzos han valido la pena, ya que gracias a ellos, ha podido conseguir los objetivos que se había propuesto.