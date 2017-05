El AS Mónaco vuelve al trono tras 17 años de espera

El AS Mónaco celebrando el campeonato liguero | Foto: Twitter oficial AS Mónaco

Una liga para el recuerdo

La afición monegasca animando a su equipo | Foto: Web oficial AS Mónaco

El Stade Louis II ha sido el jugador número 12 este año. Los aficionados monegascos han sido el apoyo que necesitaban Rouge et Blanc para volver a coronarse. De las 38 jornadas correspondientes a la campaña liguera, 19 partidos se han disputado en Mónaco y se ha saldado con un historial muy favorable para los de Leonardo Jardim, acabando líder jugando como local con diferencia de 6 puntos contra el segundo clasificado como local, Paris Saint Germain. 17 victorias a favor, 1 empate y una sola derrota cierra el Stade Louis II hasta la próxima temporada. Además, no solo es líder como local, también es líder como local a la hora de hacer goles. 63 goles a favor por 13 goles en contra llevan al AS Mónaco al primer puesto. Estas cifras solo son alcanzables por los mejores equipos y este año, el AS Mónaco ha sido uno de los mejores de Europa a pesar de quedarse a las puertas de luchar por ‘La Orejona’. A domicilio, más de lo mismo, líder con un punto de ventaja ante los de Unay Emery. 13 victorias, 4 empates y 2 derrotas son los partidos disputados a domicilio de los monegascos. Respecto a los goles a domicilio, vuelve a estar arriba con mayor número de goles marcado a domicilio con 44 goles a favor y 18 goles en contra. Ha quedado demostrado el potencial que tiene el club monegasco y la próxima temporada promete con un AS Mónaco motivado y un Paris Saint Germain intentando recuperar su trono. No solo la liga será peleada por estos dos grandes equipos, Olympique de Lyon o Olympique de Marsella entre otros, también intentarán el máximo para asaltar el trono francés.

Veni, vidi, vici

Los jugadores del AS Mónaco con el título liguero tras proclamarse campeones | Foto: web oficial AS Mónaco

Julio Cesar empleó una frase al Senado romano tras la victoria sobre Farnaces II del Ponto en la Batalla de Zela: “Llegué, vi, vencí”. El AS Mónaco llegó, vio y venció en el torneo doméstico proclamándose campeón francés. La larga espera del AS Mónaco para volver dónde le corresponde, a lo más alto de la clasificación ha llegado en esta temporada 2016/2017. El equipo dirigido por Leonardo Jardim demostró desde el primer partido que iban a luchar, no solo por entrar en la UEFA Champions League sino por el campeonato liguero y así ha sido, ha destronado al Paris Saint Germain que se tuvo que conformar con un segundo puesto.

Jugadores como Thomas Lemar, Bernardo Silva o Radamel Falcao han sido claves en la exitosa campaña liguera. Los datos de la Ligue 1 hablan por sí solos, Radamel Falcao “El Tigre” ha conseguido recuperar su olfato goleador con la compañía majestuosa de sus compañeros Thomas Lemar y Bernardo Silva como máximos asistentes de esta temporada. Radamel Falcao, en tercera posición de lo más goleadores con 21 goles y dos puestos más atrás, Kylian Mbappé con 15 goles. El AS Mónaco ha sido uno de los equipos con la mejor zona ofensiva y gracias a ello han logrado la escalofriante cifra de 107 goles a favor con una diferencia bestial de 24 goles respecto al segundo clasificado, el Paris Saint Germain.

Pero no solo la zona ofensiva, en la zona defensiva, Fabinho Tavares, Jemerson de Jesús Nascimiento o Kamil Glik han evitado en muchas ocasiones que Danijel Subasic realizará su trabajo. Han trabajado día a día y ha dado sus frutos cerrando la temporada con 31 goles en contra, cifra inferior a la del Real Madrid, campeón de la Liga Santander, con 41 goles en contra o el Chelsea FC, campeón de la Premier League, con 33 goles en contra. De las cinco mejores ligas europeas (Liga Santander, Premier League, Bundesliga, Serie A y Ligue 1) le superan Bayern de Münich, campeón de la Bundesliga, con 22 goles en contra y la Juventus de Turín, campeón de la Serie A, con 26 goles en contra.

El AS Mónaco intenta retener a Kylian Mbappé

Kylian Mbappé golpeando el balón dentro del área | Foto: Web oficial AS Mónaco

Kylian Mbappé, uno de los jugadores más queridos en Mónaco, pero también en toda Europa, está en la órbita de los mejores clubes del mundo, entre ellos el Real Madrid Club de Fútbol que pretende pagar una millonada por el francés de 18 años. Kylian Mbappé se siente muy querido en la ciudad monegasca y una temporada más tarde tras su debut, se ha proclamado campeón de Francia. En esta temporada 2016/2017, Kylian Mbappé la va a recordar por llevar a su club a lo más alto y además por luchar en la UEFA Champions League ante los mejores jugadores. Sus 29 partidos en Liga junto sus 15 goles con tan solo 18 años, hace que muchos clubes europeos llamen a su puerta para hacerse con su servicio.

El francés ofreció una entrevista a un canal de televisión y mandó un mensaje tajante: “A mi edad, lo que necesito es jugar”. Kylian Mbappé trabaja a diario y muestra su potencial en cada partido y ha demostrado querer estar entre los mejores jugadores del mundo. Este verano será clave para el futuro del delantero francés, ya que tiene encima de la mesa, una oferta del club merengue, pero el AS Mónaco quiere que continúe en Monaco y su propio entrenador, Leonardo Jardim no quiere dejar escapar a esta joven promesa. Estos meses de fichajes, muchos medios de comunicación lo llamarán “Culebrón Mbappé” como pasó con jugadores como Gareth Bale o Luis Suárez.

Radamel Falcao vuelve a ser ‘El Tigre’

Radamel Falcao alzando el título liguero | Foto: Twitter oficial AS Mónaco

Tras abandonar el Atlético de Madrid con una cuenta goleadora por las nubes, puso rumbo a la ciudad monegasca, el AS Mónaco se interesó en el colombiano y no les falló, jugó 19 partidos como rouge et blanc y anotó 11 goles, un promedio de 0,56 goles por partido. Tras una temporada en Francia, su afán goleador le llevó a la Premier League, Manchester United y más tarde, Chelsea FC. Con los Red Devils no fue la temporada esperada ni para el propio jugador ni para el club. 29 partidos con la vestimenta roja y 4 goles al finalizar la temporada, le llevaron a hacer las maletas y poner rumbo a Londres. El Chelsea FC le fichó, pero jugó 12 partidos y un solo gol. Radamel Falcao no pasaba por su mejor momento y decidió volver a Francia, el AS Mónaco siempre le dejó las puertas abiertas. Esta temporada ha sido de ensueño para el colombiano, tercer goleador de la Liga y campeón con su club. Radamel Falcao vuelve a ser ‘El Tigre’ que se dio a conocer en el Atlético de Madrid.

Leonardo Jardim rompe la ‘dictadura’ del Paris Saint Germain

Leonardo Jardim manteado por sus jugadores | Foto: Web oficial AS Mónaco

Leonardo Jardim llegó al AS Mónaco hace casi tres años, el 5 de junio de 2014. Ese mismo año se marchaban las estrellas del club, James Rodriguez al Real Madrid y Radamel Falcao al Manchester United. Esa temporada fue bastante buena para la época que estaba viviendo el AS Mónaco, acabó en tercera posición al igual que la segunda temporada para Leonardo Jardim. En la campaña 2016/2017, Leonardo Jardim comenzó la temporada de la mejor forma, clasificando a su equipo para las fases de grupos de la UEFA Champions League.

Leonardo Jardim optó por mostrar a la afición monegasca su faceta más ofensiva basándose en un juego de rápidas transiciones y desbordes por las bandas, algo que le ha llevado a anotar 36 goles en 12 partidos del torneo doméstico, mejor marca histórica desde 1969. Esta temporada iba a ser de ensueño para los de Leonardo Jardim y para él mismo. Perdió la primera bala, la Copa de la Liga, contra el Paris Saint Germain por cuatro goles a uno. Posteriormente volvió a verse contra los de Unay Emery que los eliminaron en semifinales, esta vez de la Copa de Francia. En la competición europea, la UEFA Champions League, ‘La Vecchia Signora’ dejó a las puertas de la final de Cardiff a los monegascos que se conformaron en estar entre los ocho mejores de Europa. A Leonardo Jardim solo le quedaba una bala y era el campeonato liguero y tras una temporada de bien a mejor, el club monegasco rompía la ‘dictadura’ parisina tras 17 años en la sombra. Leonardo Jardim se puede considerar uno de los mejores técnicos de Europa.