Mariano Díaz: "Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo"

Mariano Díaz, Jean-Michel Aulas y Bruno Génesio en la presentación. Foto: twitter oficial del Olympique de Lyon.

Este viernes, el Olympique de Lyon hizo la presentación oficial de su nuevo delantero, Mariano Díaz proveniente del Real Madrid que firmó contrato por cinco temporadas.

En conferencia de prensa, Mariano habló de su nuevo club y mostró su felicidad: "Yo sabía antes de venir que este equipo es uno de los mejores del país, pero no sólo de Francia, sino que de toda Europa. Estoy muy feliz de estar aquí".

En cuanto le tocó hablar sobre por qué eligió jugar las próximas cinco temporadas en el Lyon, comentó: "Es un gran equipo. Es maravilloso ser parte de este gran club. Hoy tengo la oportunidad de demostrar lo que valgo".

"Tengo una fuerte voluntad para eso, estoy en un club muy grande. Fue un papel importante jugar en la Ligue 1 que es un buen torneo", continuó hablando el jugador oriundo de República Dominica. En cuanto a las expectativas, el delantero comentó que es lo que se propone con el Olympique en la temporada más próxima: "Lyon quiere ganar el título más allá del Paris Saint-Germain, e ir más lejos en la UEFA Europa League. Estoy seguro de que volveremos al nivel más alto".

Al nivel personal, Mariano habló cuáles eran son las expectativas de forma personal: "Yo soy un jugador competitivo, incluso si tengo que mejorar en todas las áreas. Realmente tienen la voluntad de trabajar y ayudar al club a lograr sus objetivos".

Cuando la palabra la tuve el presidente, Jean-Michel Aulas, comenzó mostrándose contento por haber completado la transferencia de Mariano: "Este es un momento importante para el club. Habíamos establecido una serie de prioridades y Mariano fue uno. Es una operación excepcional. En un principio, el Real Madrid no quería desprenderse de ellos".

Además, se mostró conforme por el equipo que están armando pero que no será el último refuerzo: "Bruno (Génésio) tiene ahora todos los elementos para hacer grandes cosas. El reclutamiento continuará aún más este año".

Y siguió: "Tiene jugadores de alto potencial que harán soñar a nuestro público. Esto demuestra que el Lyon es un club atractivo, con un proyecto interesante y que hay una verdadera sinergia entre estos jugadores grandes talentos".

Para cerrar habló de los que se pueden llegar a ir: "Mariano pasa a ser el líder del ataque, pero su llegada no está ahí para reemplazar a Lacazette. El Arsenal se interesó por Alex y parece bastante urgente. Pero no ha llegado el momento, todavía no estoy dispuesto a dar mi consentimiento a la transferencia de Alex Lacazette a Inglaterra".

Conferencia de prensa. Foto: Sitio oficial del Olympique de Lyon (http://www.olweb.fr)

Para finalizar, el entrenador, Bruno Génésio está muy conforme con las incorporaciones: "Estoy muy contento de dar la bienvenida a Mariano hoy. Estamos seguros de nuestra elección".

"Mariano es capaz de hacer esfuerzos a la hora de atacar y que no duda de volver a su posición defensiva. Es una cosa excepcional", cerró el entrenador.