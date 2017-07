El Olympique de Lyon, en busca de coronar Francia una década después

Google Plus

Once titular frente a la Juventus en fase de grupos | Foto: Página web Olympique de Lyon

Tras acabase la temporada 2016/2017, los de Bruno Génésio finalizaron la temporada en la cuarta posición, una posición que no cuadra con la mejor época del equipo francés. De la Ligue 1, los tres primeros equipos optan a la UEFA Champions League, mientras que los tres siguientes, optan a la UEFA Europa League. El Olympique de Lyon jugará junto Olympique de Marsella y Girondins de Burdeos la UEFA Europa League.

Se encontró un sustituto para Lacazzete

Mariano Díaz, presentado como jugador del Olympique de Lyon | Twitter oficial Olympique de Lyon

El Olympique de Lyon, ya prepara su andadura en la temporada 2017/18 a dos meses del nuevo arranque liguero. El equipo de Lyon ya comienza sus preparativos con nuevos fichajes, pero la pérdida de jugadores, entre ellos Alexandre Lacazette, posible fichaje del Arsenal FC y Corentin Tolisso, nuevo jugador del Bayern de Münich. El Olympique de Lyon se asegura el reemplazo del delantero francés, con el fichaje de Mariano Díaz, procedente del Real Madrid.

El conjunto blanco ingresó 8 millones de euros, además del 40% de una posible venta en el futuro de Mariano Díaz. También se han incorporado al equipo Les Lions, Bertrand Isidore Traoré, procedente del equipo londinense, Chelsea FC, por diez millones de euros. Mariano y Traoré, dos atacantes rápidos y verticales para los contraataques. Para la defensa francesa, Ferland Mendy, procedente del equipo francés, Le Havre, llega al Olympique de Lyon por 5 millones de euros. Además de Mendy, Fernando Marçal, lateral izquierdo del Guingamp la pasada campaña, jugará la siguiente temporada como defensor del Olympique de Lyon tras la compra de 4,5 millones de euros.

Bertrand Traoré como nuevo jugador del Olympique de Lyon | Página web Olympique de Lyon

Mariano Díaz, Mendy, Traoré y Marçal han sido los cuatro fichajes, de momento, del equipo francés, con un desembolso de 27,5 millones de euros. Otros jugadores vuelven tras haber jugados cedidos en otros equipos de Europa. Uno de ellos es Clément Grenier, dónde ha jugado en la AS Roma en la campaña anterior y vuelve al Olympique de Lyon en busca de un puesto titular o de revulsivo. Otro de los cedidos que vuelve al equipo francés es Louis Nganioni, defendió el escudo del Brest, pero la siguiente campaña jugará en el filial del Olympique de Lyon. Y, por último, Oliver Michel Kemen vuelve tras su cesión en el Gazélec Ajaccio.

No hay dos sin tres

Corentin Tolisso conduciendo el balón | Foto: Twitter oficial Olympique de Lyon

Respecto a las ventas, el equipo francés ha perdido a uno de los mejores centrocampistas franceses, pero a su vez ha ingresado en sus arcas más de 40 millones. El Bayern de Münich ha logrado hacerse con los servicios del francés Corentin Tolisso por una cifra superior a los 40 millones, exactamente la venta se ha cerrado en 41 millones de euros. Tolisso deja el Olympique de Lyon habiendo jugado 47 partidos y logrando 14 goles favorables al equipo francés. Otras de las bajas notables es la de Mathieu Valbuena.

El francés jugará la próxima temporada en Turquía, en el Fenerbahçe por 3,5 millones de euros. El francés dejó el Olympique de Lyon tras dos temporadas. En la primera temporada jugó 33 partidos, dejando dos goles. En la segunda y última temporada, Mathieu Valbuena ha jugado 43 partidos y logrando 10 goles. No hay dos sin tres. El Olympique de Lyon deja marchar a otro centrocampista más. Maxime Gonalons pone rumbo a Italia para jugar en la AS Roma. Gonalons abandona las filas del Olympique de Lyon tras 8 años, habiendo jugado 246 partidos y logrando 10 goles. Otra de las marchas del equipo Les Lions es la de Jordy Gaspar, una perla de la sub-20 de Francia y que ha firmado por el AS Mónaco hasta 2020. Y, por último, la venta de Alexandre Lacazzete al Arsenal FC de Wenger cada vez está más cerca y se espera que el delantero galo haga las maletas y vuele al país británico.

El Olympique de Lyon más ofensivo que nunca

Bruno Génésio continuará siendo entrenador del Olympique de Lyon, cuenta con 26 jugadores, a la espera de nuevos fichajes y ventas. Dos guardametas, Anthony Lopes y Mathieu Gorgelin. En la zona defensiva, Maciej Rybus, Mapou Yanga M’biwa, Mouctar Diakhaby, Christophe Jallet, Jéremy Morel, Ferland Mendy, Dario Aimar, Nicolas N’Koulou, Rafae, Fernando Marçal y Emanuel Mammana serán quien defensa la portería del equipo Les Gions.

En la parte constructora del equipo, Bruno Génésio trabajará con Memphis Depay, Clément Grenier, Jordan Ferri, Nabil Fekir, Hosseum Aouar, Olivier Kemen, Lucas Tousart y Sergi Darder. Y, por último, la zona más atacante estará formada por Aldo Kalulu, Maxwel Cornet, Mariano Díaz, Bertrand Traoré y, de momento, Alexandre Lacazzete.

Les Lions intentarán conquistar Francia una década después

Última liga conseguida por el Olympique de Lyon en 2008 | Foto: Página web Olympique de Lyon

26 jugadores que intentarán conseguir lo que no se logra desde hace 10 años, levantar el trofeo de la Ligue 1. El Olympique de Lyon no pasa por su mejor época, ya que su último trofeo fue la Copa de Francia en la temporada 2011/2012 y la Supercopa de Francia en la misma temporada.

La época dorada del Olympique de Lyon fue desde el 2001 hasta el 2008 dónde logró siete ligas consecutivas. Los propósitos para la campaña 2017/2018 son claros, la obtención del título. El Olympique de Lyon ahora mismo no se encuentra a la altura del Paris Saint Germain, pero en el fútbol todo puede pasar, como, por ejemplo, el AS Mónaco destronó al equipo parisino o el Leicester rompió la hegemonía de los equipos grandes.

Cada año, el Olympique de Lyon entra dentro de las apuestas como ganador del campeonato nacional francés. Este año, Bruno Génésio y sus jugadores junto a la afición francesa, intentará dar las máximas alegrías posibles y conseguir un título que colocar en la sala de trofeos del Olympique de Lyon.