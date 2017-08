Google Plus

Previa jornada 1 Ligue 1: comienza la temporada de la ilusión. | Foto: (vavel.com)

Este fin de semana da comienzo una nueva edición de la Ligue 1 en Francia y lo hace rodeada de una expectación como pocas veces se ha visto. El crecimiento de esta competición es una constante año tras año y los recientes movimientos de fichajes, como el de Neymar al PSG, no hacen más que disparar la ilusión en el país galo.

El Mónaco será el encargado de abrir la competición esta noche a eso de las 20:45 horas ante el Toulouse, y lo hace en condición de actual campeón liguero. Los de Jardim tienen un partido asequible a priori ante un equipo que llega con nuevos refuerzos y tratará de crearle problemas a los monegascos en su propio feudo.

AS Mónaco - Toulouse

Partido inaugural de la Ligue 1 2017/2018 en el Louis II, con un Mónaco renovado pero con importantes bajas, como son las de Bernardo Silva, Mendy, Bakayoko o Germain. Altas expectativas en ver al flamante fichaje Tielemans, procedente de la liga belga, y hombre fuerte en el centro del campo para Jardim junto a Fabinho. Los visitantes, por su parte, llegan con Delort como principal referencia en ataque, además de un ex del Mónaco como Corentin Jean y el peligroso Sanogo en punta. El primer choque de la temporada se disputará hoy viernes a partir de las 20:45 horas en el Louis II.

PSG - Amiens

El poderoso PSG de Emery y de Neymar estrena la temporada en casa ante un recién ascendido como es el Amiens, un equipo cargado de ilusión en su temporada en la élite del fútbol francés. Los parisinos no podrán contar todavía con su flamante fichaje, el brasileño Neymar Jr. procedente del F.C. Barcelona y por el que el PSG ha pagado 222 millones de euros, batiendo todos los récords. Emery y los suyos tratarán de recuperar el trono de la Ligue 1 este año tras cederlo ante el Mónaco la pasada campaña. Este partido se disputará la tarde del sábado a partir de las 17:00 horas.

Emery quiere devolver al PSG al trono liguero. | Foto: (vavel.com)

O. Lyon - Estrasburgo

Otro de los partidos a tener en cuenta esta primera jornada es el que enfrentará a Lyon y Estrasburgo mañana sábado a eso de las 20:00 horas en la ciudad cercana a los Alpes. Duelo desigual a priori pero en el que el Estrasburgo tendrá mucho que decir en su vuelta a la élite ante un Lyon que ha sufrido bajas importantes como las de Lacazette, Tolisso o Gonalons, pero que se ha reforzado bien con jugadores tan prometedores como Mariano, procedente del Real Madrid. El Estrasburgo quiere hacer una buena presentación en la máxima categoría y tratará de sorprender al Lyon en su feudo.

St. Etienne - Niza

Uno de los platos fuertes de la primera jornada enfrentará al siempre difícil y correoso St. Etienne contra el Niza, tercero el año pasado en la Ligue 1 y que ha mantenido parte importante de su bloque, entre ellos Seri o Balotelli. El Niza de Favre viene de un partido difícil en Ámsterdam frente al Ajax en el partido clasificatorio para la Champions, donde empató a 2, lo que le podría pasar factura en otra visita tan exigente como la que supone visitar al St. Etienne en su cancha. Este interesante duelo será el sábado a las 20:00 horas, al igual que el choque del Lyon frente al Estrasburgo.

Balotelli seguirá otro año en el Niza. | Foto: (vavel.com)

O. Marsella - Dijon

El último partido de la jornada inicial lo disputarán Marsella y Dijon en la ciudad de la Costa Azul, en un partido en el que los de Rudi García parten como favoritos, aunque no deberán confiarse para no caer en relajaciones innecesarias. Los marselleses se han reforzado de manera potente este verano, con llegadas como las de Mandanda, Rami o Germain, a las que hay que sumar la presencia de los Payet, López, Thauvin, etc... y todo ello aún con la baja de Gomis, principal goleador del equipo el año pasado. El Dijon sabe que tiene un compromiso muy complicado de cara a puntuar, pero intentará dar la campanada en el Vélodrome. Este partido cerrará la jornada 1 el domingo a las 21:00 horas.