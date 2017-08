Previa Niza - Troyes: duelo interesante para abrir la 2ª jornada

Niza y Troyes abren este viernes a eso de las 19:00 horas la segunda jornada de la Ligue 1 Conforama en el Allianz Riviera, donde los de la Costa Azul tuvieron un fortín la pasada campaña y tratarán que así siga siendo en la presente ante un Troyes que ha ascendido recientemente a la máxima categoría y que llega con ganas de hacerlo bien y dar muchos problemas a equipos teóricamente más potentes.

La Ligue 1 sigue creciendo año tras año y esta nueva temporada se presenta realmente apasionante tras lo vivido la anterior y sobre todo viendo el mercado de fichajes, del que aún se esperan grandes movimientos, en especial del PSG, que está rompiendo el mercado y habrá que ver hasta dónde pueden llegar los parisinos, favoritos por plantilla como todos los años, aunque el Mónaco defenderá su corona a capa y espada. El Niza, tercero en la pasada Ligue 1, buscará repetir al menos esa brillante posición para un equipo que no puede competir en presupuesto con el PSG.

Lucien Favre, técnico del Niza otra campaña más, y Jean-Louis García, técnico del recién ascendido Troyes, buscarán su primera victoria en este duelo entre dos equipos que, a priori, tienen objetivos diferentes en el horizonte de la presente campaña. En cualquier caso, un duelo de equipos que necesitan empezar a sumar triunfos y que no escatimarán en esfuerzos sobre el terreno de juego.

El Niza quiere sumar los primeros tres puntos en casa. | Foto: (vavel.com)

Diferentes objetivos

El equipo local entrenado por Favre viene de caer en su estreno en el siempre difícil campo del St. Etienne por 1-0 tras un partido igualado en general como acabó reflejando así el resultado. Los de la Costa Azul quizá merecieron algo más que una ajustada derrota tras contar con varias ocasiones en el área rival, pero faltó puntería para culminar. Ante el Troyes, Favre buscará recuperar la esencia de la pasada temporada, donde el equipo fue un rodillo en casa, un muro en defensa y con el control absoluto del centro del campo para aprovechar la eficacia de hombres de gol como Balotelli o Pléa.

La posesión y el control en la media, además de la profundidad por las bandas serán las principales armas del equipo local, con Balotelli en punta tratando de aprovechar las oportunidades que surjan cerca del área. El italiano parece haber encontrado la estabilidad que tanto necesitaba para explotar su juego y su olfato goleador. Seri y Koziello comandarán el centro del campo para darle estabilidad al equipo, que tendrá que abrir el campo para evitar cerrojazos atrás de la defensa rival. Melou y Saint-Maximin podrían ser los encargados de semejante tarea, dando mayor velocidad al juego del equipo. Sneijder será baja ante el Troyes y tendrá que esperar su estreno como nuevo y flamante jugador del equipo rojinegro.

Por su parte, el Troyes viene de empatar en casa en su estreno liguero tras su llegada a la máxima categoría del fútbol galo. Ante el Rennes los de García firmaron tablas a uno, tras un duelo bastante igualado en los que los locales mostraron su garra y su ilusión por permanecer otro año en la Ligue 1. Ante el Niza, los hombres de García buscarán sacar algo importante en un campo harto complicado, un fortín que el Troyes tratará de asaltar a base de concentración y un poco de suerte de cara al gol.

El Troyes se estrenó con empate a 1 ante el Rennes. | Foto: (ligue1.com)

A por la primera victoria

Estamos a priori ante un duelo desigual viendo la trayectoria pasada de los dos equipos y la comparación entre ambas plantillas. Pero el fútbol no entiende siempre eso de los favoritismos, por lo que habrá que esperar al final del encuentro para sacar conclusiones certeras, aunque una cosa sí está clara, y es que ambos equipos tienen el carácter suficiente para no dejarse amedrentar y buscar cumplir sus respectivos objetivos. Al Niza no le vale otra cosa que no sea llevarse los tres puntos y dejarlos en casa, mientras que al Troyes un empate no le disgustaría, teniendo en cuenta que acaba de ascender y estrenarse con empate en casa.

El equipo visitante podría formar presumiblemente con un 4-2-3-1, es decir, un centro del campo y bandas pobladas para no verse sometido al control del Niza en esta parte del terreno de juego y buscar incordiar con rápidas contras y balones centrados. En cualquier caso, el Troyes no quiere darle demasiadas comodidades al equipo de Favre sabedores de la superioridad técnica del rival.

Niane y Grandsir se presentan como las principales amenazas en ataque del Troyes, además de jugar con dos pivotes en el medio como Dingome y Azamoum. Grandsir fue el artífice del gol anotado ante el Rennes, y sus apariciones ofensivas pueden traer peligro al área del Niza. Partido interesante y quizá menos igualado de lo que aparenta en la teoría, pero con tres puntos importantes en juego.

Posibles alineaciones