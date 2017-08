Marcelo Bielsa: “En ningún momento del partido logramos imponer nuestro estilo”

Google Plus

Marcelo Bielsa luego de la derrota del Liille en conferencia de prensa. Foto: twitter.com/LOSCLive

Muchas expectativas se vivían en el Estadio de la Meinau en la visita del Lille a Estrasburgo, especialmente por ver al equipo de Marcelo Bielsa, que en su debut había goleado en condición de local al Nantes de Ranieri por 3-0.

Pero esta no fue su tarde, el Racing de Estrasburgo le ganó al Lille por 3-0 y su entrenador comentó cuales fueron las sensaciones luego del encuentro: “En ningún momento durante el partido logramos imponer nuestro estilo. También, hubo una gran cantidad de situaciones inesperadas para resolver, pero no creo que la justificación de nuestra derrota se debió a estas situaciones. Nuestro plan no ha logrado superar el plan implementado por nuestro oponente”

Sobre las situaciones inesperadas, a lo que se refería Marcelo Bielsa, era que en la segunda mitad, el arquero Mike Maignan iba a ver la tarjeta roja y el Lille se iba a quedar con un jugador menos, pero el problema mayor estaba en que no tenía la posibilidad de realizar otra modificación. Por eso, entrenador argentino opinó: “De ninguna manera puedo aprobar la expulsión, pero entiendo. Yo, necesariamente, aspiro a encontrar respuestas a situaciones evitables. Trato de encontrar una respuesta y desde allí, intento hacer las correcciones”

En este partido, se dio una situación particular ya que los tres cambios del Lille se dieron todos en el primer tiempo. Tanto el brasilero Thaigo Mendes y Malcuit tuvieron que salir en la primera mitad por lesión, a lo que el ex técnico del Olympique de Marsella dijo: “No sé cómo están de sus lesiones. El personal médico es el que tiene esas informaciones”

En cuanto a la tercera modificación que fue táctica, debido al que el Lille la pasaba mal, Bielsa expresó: “No estoy arrepentido de haberlo sacado en el primer tiempo. En ese momento era necesario e incluso imprescindible”

Y continuó explicando: “Tenía la impresión de que la tarjeta amarilla a Fode Touré en un partido que estábamos desfavorable, sobre todo de nuestro lado izquierdo, podría ser perjudicial para nosotros. Pensamos que estaría demasiado expuesto a una posible expulsión. Tomé esta decisión porque para mí era esencial”

A la hora de hacer referencia al partido en cuanto a juego, Marcelo dio su punto de vista en qué momento fue en el que su equipo podía sacar alguna ventaja: “En el final de la primera mitad y el principio de la segunda etapa, teníamos la impresión que podíamos estabilizar el juego. Había incluso unas pocas situaciones de gol antes del descanso. Hasta la expulsión de nuestro arquero, era un momento de equilibrio.

Al ser consultado si la fatiga jugó una mala pasada en sus dirigidos a la hora de entrar al campo de juego, el ex técnico del Athletic de Bilbao señaló: “Es sólo nuestro segundo partido de liga, no podemos hablar de la fatiga”

Para cerrar, Marcelo Bielsa fue muy autocrítico con su equipo: “Antes del partido, todo el mundo pensaba que ganaríamos, pero no hemos sido capaces de hacer diferencias, por eso es mi responsabilidad. El entrenador oponente tuvo éxito en que su proyecto funcione bien durante el partido, eligió una buena forma de ganar el juego. Por nuestra parte, cuando tenemos la pelota, debemos tener más movimiento con el fin de no perderla. En esos duelos, claramente fuimos derrotados”