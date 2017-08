Mbappé quiere irse del Mónaco

Google Plus

Kylian Mbappé quiere marcharse y el AS Mónaco lo tiene presente, sin embargo, el equipo del Principado no desea facilitar el trámite. No obstante, el delantero francés ha tomado la disposición de irse al PSG este mismo verano, y jugar en las filas del equipo parisino en la Ligue I, y por esa razón está en pleno rebote con el club. La relación entre los dos va cada día que pasa a peor, según apunta en las informaciones, Le Parisien. Además añaden en su averiguación, que tanto el jugador como el Mónaco habrían tensado mucho más las cuerdas en las últimas semanas, y eso habría empeorado el traspaso.

De hecho, llega a tal punto la gran certeza de que esto sería así realmente, porque según el citado medio francés, habrían sido el propio presidente (Rybolovlev) y el vicepresidente (Vasilyev) del AS Mónaco quienes posiblemente habrían tomado este arbitrio de sancionarle con no competir en el partido que se disputará este domingo ante el Dijon (1-4). Otro dato muy relevante, a raíz de toda está enorme polémica que se ha desatado y que retrata lo sucedido hasta ahora, es que precisamente el entrenador del equipo, Leonardo Jardim, había explicado con anterioridad ante los medios de comunicación, que quien decidió apartarle no había sido él sino una “decisión del club”.

La información de dicho medio de Francia, argumenta en sus líneas que es tal el alejamiento del padre de Mbappé con la directiva del Mónaco que ha determinado sin la menor duda encontrar un nuevo interlocutor para negociar en el proceso de traspaso del jugador al PSG.

Aunque las cartas todavía no están echadas, y veremos si al final sale lo que quiere verdaderamente el jugador francés y su padre, ya que no es lo que desea el club. Y por lo tanto, parece que las cosas serán complicadas entre ambos en los próximos días, principalmente por la falta de consenso.