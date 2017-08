Previa Lille-Caen: Buscando una rápida recuperación

Google Plus

Lille buscará una rápida recuperación. Foto: Zimbio.com.

Lille y Caen disputarán un partido entretenido en el Stade Pierre Mauroy por la tercera fecha de Ligue 1 Conforama, estadio en el que el Lille goleó 3-0 al Nantes de Claudio Ranieri en la primera jornada con anotaciones de Junior Alonso, Nicolas De Préville y Anwar El Ghazi , en tanto que el Caen de Patrice Garande viene de sucumbir en los dos primeros partidos, perdiendo como visitante ante el Montpellier y siendo derrotado por el Saint Étienne en el Stade Michel d'Ornano por idéntico marcador.

Darle tiempo a la reestructuración:

Darle tiempo a la reestructuración. Foto: Zimbio.com.

El Lille se encuentra claramente en un proceso de reestructuración, ya que si bien muchos jugadores llegaron, también muchos otros se fueron o se irán. Entre las llegadas más destacadas se encuentran los fichajes del guardameta burkinés Hervé Kouakou Koffi, Kevin Malcuit, Thiago Mendes, Thiago Maia, Luiz Araujo, Ezequiel Ponce, Nicolas Pepe, Édgar Le y Ballo Touré; en las salidas más destacadas en tanto encontramos al histórico Rio Mavuba (estuvo durante nueve años en el club), Vincent Enyeama, Marko Basa, Naim Sliti, Sebastien Corchia y Rony Lopes. El loco llegó y con ello todo cambió, tanto así que el promedio de edad de este nuevo Lille es de 21,7 años, un equipo muy joven, un equipo de proyección.

Para este compromiso Bielsa no podrá contar con Mike Maignan (expulsado ante Strasbourg) ni tampoco con los lesionados Kevin Malcuit (estará de baja durante dos semanas) y Thiago mendes (fuera de las canchas por un mes y medio). Sus más probables reemplazantes serán el ex arquero del ASEC Mimosas Hervé Koakou Koffi, Rominigue Kouamé y el ex Santos Thiago Maia, quien estaría en desmedro de su lesionado compatriota Thiago Mendes.

En la primera fecha de la Ligue 1 Conforama los norteños mostraron un fútbol agresivo, directo, de urgencia y dejaron en claro lo que será su propuesta futbolística a lo largo de la temporada, sobre todo si se tiene a Marceo Bielsa como técnico. En dicho partido los jugadores más destacados del equipo fueron Mike Maignan, quien evitó con dos intervenciones de mucho mérito el gol del Nantes, Kevin Malcuit, quien con sus constantes desbordes, subidas con mucho sentido y con clara capacidad de ida y vuelta terminó siendo un dolor de cabeza para Djidji y Thiago Mendes, el brasileño fue probablemente el mejor jugador de la cancha, pues hizo de eje en el equipo y fue el reloj del equipo del rosarino, distribuyendo el juego con paciencia, mesura y mucha claridad, aportando además en defensa.

Ante Strasbourg, no fueron capaces de sembrar en el terreno de juego lo que cosecharon en la primera fecha y terminaron sucumbiendo de una manera bien extraña, y es que no sólo se lesionaron durante el compromiso dos piezas fundamentales del equipo como lo son Malcuit y Mendes, sino que encima Maignan terminó siendo expulsado por una infantil acción pasados los 60' y el Lille al ya haber agotado los tres cambios (Bielsa había sacado en el entretiempo a Ballo Touré por estar amonestado) terminó sufriendo tres goles en el último tramo, sin poder dar ingreso a Koffi y teniendo como guardametas a De Préville antes del 1-0 y al capitán Ibrahim Amadou por el resto del encuentro. Todo fue caótico para Bielsa y sus dirigidos en la fecha pasada.

Nuevas caras en Normandía:

Durante el mercado de verano, el Caen ha estado en movimiento permanente, no tanto como su rival de turno, pero también tiene un par de llegadas y un par de salidas significativas. En las altas se sumaron al cuadro de Normandía Jan Repas (NK Domzale), Baissama Sankoh (EA Guingamp), Alexander Dijku (SC Bastia) y Fréderic Guilbert (Girondins Bordeaux). Salieron del club Yahia (Nancy), Alhadhur (Chatearoux), Ndongo (Brest), Adéoti (Auxerre) y el central tunecino Ben Youssef (Kasimpasa).

De cara al partido del domingo Patrice Garande no podrá contar hasta con nueve jugadores, puesto que Matthieu Dreyer, Florian Le Joncour, Valentin Voisin y el nacido en Créteil Michael Nkololo, todos baja por encontrarse lesionados, no están disponibles. Otros que continúan en período de recuperación y tampoco podrán estar frente a Lille son Ismael Diomandé (en reposo), Baissama Sankoh (fractura en el muslo derecho) y el haitiano Jeff Louis (molestias en la rodilla). El futuro de su joya de 19 años Yann Karamoh sigue siendo incierto, debido al interés de diferentes equipos del viejo continente, entre ellos el Inter de Milan, quien estaría dispuesto a desembolsar cinco millones de euros por el marfileño.

El Caen sabe que debe sumar puntos desde ya, para no sufrir como si lo hizo la temporada pasada con el fantasma del descenso. De momento el equipo continúa en 0 unidades, sin lograr convertir algún gol y encajando dos anotaciones. Las derrotas ante el Montpellier y frente al Saint Étienne quizás eran esperadas, pero ésta última caída se produjo en su reducto, en donde el Caen debiese hacerse fuerte y sumar la mayor cantidad de puntos posibles que le permitan al cuadro de Garande afianzarse en la liga y evitar el coqueteo con el descenso (este año, al igual que el año pasado, los dos últimos de la Ligue 1 descenderán a la Ligue 2, mientras que el antepenúltimo deberá de disputar una llave por la permanencia frente al tercero, cuarto o quinto de la Ligue 2.

Jugadores a seguir:

Hervé Koakou Koffi será el portero titular ante el Caen. Foto: Losc.fr.

Hervé Koakou Koffi: Mike Maignan, el portero titular del Lille en los primeros dos compromisos de Ligue 1 no estará disponible en el conjunto norteño debido a la expulsión que sufrió frente al Strasbourg en la fecha pasada, y su lugar será ocupado por el joven guardameta de Burkina Faso, el ex ASEC Mimosas Hervé Kouakou Koffi. Un portero ágil, explosivo, atrevido, con unos reflejos felinos, con una seguridad impropia para su corta edad, de buen mano a mano, de buena capacidad de inclinación y de un muy buen saque de juego con los píes; por lo que Koffi tiene todo para demostrar que, a sus cortos 20 años es uno de los jugadores africanos con mayor proyección de todo el mundo. Su brillante Copa de África con Burkina Faso, selección con la que alcanzó las semifinales, terminando en el tercer lugar y con él como una de las principales figuras del equipo (encajó apenas tres goles en los seis compromisos disputados, manteniendo la portería imbatida en tres oportunidades) lo confirman.

Ronny Rodelin estuvo ligado al Lille durante varios años. Foto: Losc.fr.

Ronny Rodelin: Transferido de manera permanente a Normandía después de un año en calidad de préstamo procedente del Lille (34 partidos, diez goles en Ligue 1), Ronny fue fichado de manera permanente por el Caen y en la temporada pasada consiguió la no despreciable suma de 11 tantos en 39 cotejos. En Lille estuvo durante cinco años, pero nunca logró sobresalir, disputando un total de 76 partidos y convirtiendo apenas cinco goles. Rodelin es un extremo por la derecha muy rápido pese a su altura, y que se mueve por todo el frente de ataque, y es que también puede jugar por la banda izquierda y como delantero centro. Su mejor momento con la camiseta del Caen lo vivió en la temporada pasada, cuando convirtió en la fecha 38 en el último minuto un gol en el Parque de los Príncipes ante el PSG, consumando la permanencia en Ligue 1 del cuadro de Garande.

Últimos enfrentamientos entre Lille y Caen en el Stade Pierre Mauroy:

19/11/16: LOSC 4-2 SM Caen.

Goles: Éder, Sliti, De Préville, Rony Lopes para Lille, Feret y Rodelin para Caen.

02/03/16: LOSC 1-0 SM Caen.

Goles: Soumaoro.

01/10/15: LOSC 1-0 SM Caen.

Goles: Frey.

7/5/12: LOSC 3-0 SM Caen.

Goles: De Melo (x2), Payet.

02/04/11: LOSC 3-1 SM Caen

Goles: Chedjou, Hazard, Cerda para Lille. El-Arabi para Caen.



Losc Lille: Hervé Koffi, Adam Jakubech- Junior Alonso, Edgar Ié, Fodé Ballo-Touré, Rominigue Kouamé - Xeka, Thiago Maia, Ibrahim Amadou, Yves Bissouma, Imad Faraj, Farès Bahlouli - Anwar El Ghazi, Luis Araujo, Nicolas Pépé, Yassine Benzia, Nicolas De Préville, Ezequiel Ponce.

SM Caen: Rémy Vercoutre, Brice Samba- Frédéric Guilbert, Romain Genevois, Alexander Djiku, Damien Da Silva, Emmanuel Imorou, Vincent Bessat - Durel Avounou, Youssef Aït Bennasser, Adama Mbengue, Jonathan Delaplace, Stef Peeters, Julien Féret- Ivan Santini, Ronny Rodelin, Hervé Bazile, Christian Kouakou.

Posibles alineaciones: