Previa Mónaco - Marsella: poderío ofensivo para medir fuerzas en las alturas

Tras tres jornadas disputadas en el nuevo curso futbolístico en Francia, son siete los equipos que mantienen su casillero de derrotas intacto -con la derrota del Saint-Étienne en esta jornada el número baja a seis-, entre los que se encuentran Mónaco y Olympique de Marsella. La contienda que les enfrenta este domingo a las 21:00h apunta a erigirse como el gran partido de la jornada en el país galo, ya no sólo por la cercanía entre los dos en la tabla y respecto al líder, sino también por la riqueza táctica de los libretos y el marcado carácter ofensivo que ambos conjuntos presentan.

El equipo de Leonardo Jardim cuenta sus partidos por victorias hasta el momento, en un contexto complicado teniendo en cuenta la metamorfosis por la que está atravesando la plantilla monegasca durante este periodo estival. Dichas dificultades se suman, además, al proceso de adaptación a un nuevo estilo que el técnico portugués está tratando de perpetrar, y que implica cambios de posición importantes, como el que está atravesando Joao Moutinho, ahora mediocentro puro. El que sigue en su línea es Radamel Falcao, enfrascado en una fantástica racha goleadora y liderando el ataque del campeón.

Leonardo Jardim confía su nuevo Mónaco a la figura de Radamel Falcao. | FOTO: ASMonaco.com

Al igual que el colombiano, su homónimo en el conjunto visitante, Valère Germain, también atraviesa por un estado dulce de cara a puerta, tras haber anotado un doblete en el último encuentro de Europa League frente al Domzale. Sin embargo, el estado del marsellés solo se extiende a la competición europea, mientras sigue con la pólvora mojada en liga. Acompañado por un Florian Thauvin en estado de gracia y un centro del campo en crecimiento -Luiz Gustavo, Morgan Sanson y Maxime López aportan cada vez más solidez-, el ex del Mónaco se presenta como el puntal de un frente de ataque capacitado para crear una gran cantidad de ocasiones en cada duelo.

Integrando a Diakhaby

La llegada veraniega de Adama Diakhaby a la disciplina del Mónaco generó una destacada expectación, tras la gran campaña que el joven atacante había realizado en las filas del Rennes. Sus grandes condiciones futbolísticas le encumbraban como el posible sustituto de Kylian Mbappé, cuyas evoluciones le colocan lejos del Principado este mismo verano. En el Principado se espera mucho de Diakhaby, al igual que de un Rony Lopes que, ubicado en la posición que ocupaba Bernardo Silva, aporta más control pero menor determinación de cara al área.

Adama Diakhaby se ha consagrado como primera opción sin Mbappé. | FOTO: ASMonaco.com

Ya incluido en los últimos onces por Leonardo Jardim, se espera que el atacante de Ajaccio mejore poco a poco sus prestaciones, mientras ejerce de complemento ideal para los movimientos verticales del colombiano Radamel Falcao. El cafetero acumula ya cinco de los ocho tantos que ha anotado el Mónaco en liga, por lo que atraviesa uno de sus mejores momentos de cara al gol desde que dejó el Atlético de Madrid.

Rudi García busca soluciones sin Payet

La noticia más destacada del fin de semana en el panorama del Olympique de Marsella es la no disponibilidad del mediapunta Dimitri Payet, gran buque insignia del proyecto en el sur de Francia. Se antoja complicado reparar una ausencia de su calidad, pero Rudi García cuenta con soluciones de cierto nivel en la recámara. En primer plano aparece la figura del máximo goleador liguero del conjunto marsellés, Clinton N'Jie. El camerunés ha aparecido como el sustituto principal de Payet durante su ausencia, y su rendimiento ha estado a la altura.

Valère Germain buscará enchufarse en liga tras un buen arranque continental. | FOTO: OM.net

El ex del Tottenham apunta a ser, pues, la primera opción, y más teniendo en cuenta que Lucas Ocampos se perderá el partido por sanción. En el otro lado, el otrora talentino Florian Thauvin sigue creciendo, pasando de ser un jugador de destellos a un futbolista regular y constante que siempre aparece para aportar, y con una determinación en momentos importantes digna de elogio. El ex del Newcastle todavía no ha encontrado su techo, y en su evolución radican las opciones de su equipo en partidos de esta envergadura. Sin Payet, tendrá que seguir cargando con toda la responsabilidad en sus espaldas.

