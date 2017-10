Jornada positiva en la UEFA Youth League

Google Plus

Mónaco venció por 3-0 al Besiktas | Foto: Mónaco TW

La UEFA Youth League se desarrolla con completa normalidad, a la par del torneo mayor, la UEFA Champions League, como la oportunidad perfecta para que los juveniles de cada uno de los equipos participantes puedan demostrar sus aptitudes y tener un rodaje internacional contra otros clubes del mismo o mayor calibre.

Como representantes de Francia, al igual que en la Champions League, se encuentran París Saint Germain y Mónaco, dos de los clubes franceses más populares durante esta época. En este torneo, se disputan los mismos partidos que los equipos mayores, por lo que el PSG debía enfrentar al Anderlecht, mientras que el Mónaco se midió con el Besiktas.

Contrario a la realidad del primer equipo, los juveniles del Mónaco sí lograron vencer a sus rivales turcos, atravesando así un momento de forma muy distinto, mucho más tranquilos y con un funcionamiento que mejora partido a partido. En la UEFA Champions League, los de Leonardo Jardim cayeron por 2-1 frente al Besiktas, en el Stade Louis II, pero en la UEFA Youth League, los juveniles triunfaron con un contundente 3-0, marcando una clara diferencia entre lo que es la irregular actualidad del primer equipo y el buen momento del Sub19.

Los juveniles del Mónaco marchan líderes invictos de su grupo | Foto: Mónaco

Abanda Mfomo y Mboula, en dos ocasiones, sellaron el marcador favorable para un Mónaco que fue amplio dominador del encuentro y superó a su rival con un juego directo, simple y efectivo. De esta forma, los del Principado se ubican como líderes de su grupo con puntaje perfecto, nueve unidades de nueve posibles, con diez goles a favor y sólo tres en contra. En el segundo lugar se ubica el Porto, con seis puntos, mientras que Leipzig y Besiktas igualan con sólo una unidad.

Por su parte, el París Saint Germain Sub19 no es tan "destructor" como su primer equipo, ya que ha dejado puntos en el camino, pero eso no le supone ningún obstáculo a la hora de ser líder de su grupo, aunque sea compartido con el Bayern Munich. Tanto franceses como alemanes suman siete puntos en estas tres primeras jornadas, mientras que el Celtic sólo sumó tres unidades y el Anderlecht aún no conoce lo que es la victoria en esta competencia.

Precisamente, fue este equipo belga el rival del PSG en ambas competencias. Los mayores no tuvieron problema en vencer con un 4-0 que pareció demasiado castigo para un Anderlecht que supo plantarse en algunos pasajes del partido. Los goles de Kylian Mbappé y Edinson Cavani, durante la primera mitad, sumados al impecable tiro libre de Neymar, por debajo de la barrera al mejor estilo Lionel Messi, y el tanto anotado por el volante argentino, Ángel Di María, le dieron la victoria al conjunto de Unai Emery que marcha invicto en todas las competencias, tanto la Ligue 1, donde solo empató un partido y triunfó en los ocho restantes, como en la UEFA Champions League, donde venció en las tres jornadas que ha disputado hasta ahora.

PSG venció por 2-0 pero aún no logra impresionar | Foto: PSG TW

Con un discreto 2-0, el PSG Sub19 logró vencer al Anderlecht y quedarse con los tres puntos de la victoria, gracias a los goles de Metehan Guclu y Bernede, para así permanecer líderes junto al Bayern Múnich, al menos hasta la próxima jornada, la cual lo encontrará volviendo a enfrentar al Anderlecht, pero está vez en París, el próximo 31 de octubre.

El Mónaco, por el contrario, saltará al campo de juego un día después, el 1 de noviembre, para medirse nuevamente con el Besiktas, esperando seguir alargando este gran momento de forma que atraviesan.