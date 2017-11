Partido Besiktas vs Mónaco en vivo y en directo online en UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017

Posibles alineaciones

Besiktas: Fabricio; Gönül, Pepe, Tosic, Adriano; Arslan, Hutchinson; Quaresma, Talisca, Babel; y Tosun.

Mónaco: Subasic; Raggi, Glik, Jemerson, Jorge; Tielemans, Fabinho; Rony Lopes, Moutinho, Lemar; y Keita Baldé.

Árbitro > Paolo Tagliavento, de Italia, será el árbitro de este partido. Es internacional desde 2007. Ya ha dirigido en este grupo, el 3-2 con el que Leipzig derrotó a Porto.

Besiktas será local en su Vodafone Arena | Foto: Mónaco

Estadio > El Vodafone Arena es el estadio multipropósito del Besiktas, ubicado en la ciudad de Estambul. Cuenta con capacidad para 41.903 espectadores.

Keita Baldé será el delantero titular | Foto: Mónaco

Keita Baldé > El delantero no se asusta ante la responsabilidad de ser el reemplazo de Falcao, al menos hasta que regrese de su lesión, reconociendo que "lo importante es creer en la calificación. Tenemos el deseo y la ambición". "Me dijeron que las condiciones son muy duras, me gusta, es una motivación más", añadió Baldé, dando muestras de que no se volverá pequeño ante este gran partido.

Noticias > La gran noticia de la semana fue que Falcao no estaría convocado para este partido, debido a una nueva lesión del delantero. Keita Baldé ha marcado en los dos últimos encuentros que ha disputado y empieza a tomarle el ritmo al Mónaco, pero habrá que comprobar si eso se puede traducir en una competencia tan exigente como la UEFA Champions League.

Leonardo Jardim sabe que debe encontrar rápidamente la solución al mal momento | Foto: Mónaco

Leonardo Jardim > En la cuerda floja por los malos resultados que está cosechando en está temporada, el entrenador del Mónaco reconoció que "solo la victoria nos interesa". "Tenemos que confiar en nuestras fortalezas y mejorar la eficiencia, ahora es sobre anotar un gol más que el rival", añadió Jardim.

Mónaco cayó 2-1 como local en el último partido | Foto: Mónaco

Historial de enfrentamientos > El único partido en toda la historia entre estos dos equipos fue en la jornada pasada, cuando los turcos vencieron por 2-1 en Francia, por lo que el historial está a favor de Besiktas.

Último partido del Mónaco > Pese a un gran gol de Falcao, quien no está disponible para este partido, los del Principado cayeron por 2-1 ante Besiktas en el Stade Louis II.

Mónaco > La realidad del equipo de Leonardo Jardim es muy distinta a lo que pudieran haber imaginado, luego de una gran temporada como la última. Ahora, instalados en la parte más baja de su grupo, los franceses tendrán que conseguir sí o sí los tres puntos para poder seguir con vida en la competencia.

Último partido del Besiktas > En el último encuentro, los turcos vencieron por 2-1 al mismo rival de esta jornada, el Mónaco.

Besiktas > Los turcos están teniendo una gran actuación en la UEFA Champions League, con tres victorias en la misma cantidad de partidos, líderes absolutos del grupo. Con 5 puntos de diferencia sobre su inmediato perseguidor, Leipzig, otra victoria le daría la clasificación al Besiktas a falta de dos partidos.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Besiktas vs Mónaco en vivo, perteneciente a la 4ª jornada de la UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2017. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Vodafone Arena a partir de las 18 horas.