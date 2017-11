Resumen de la jornada 12 de la Ligue 1

Google Plus

(Foto: PSG.fr)

Otra jornada de la Ligue 1 llegó a su fin, pero dejó atrás muchas emociones y varios partidazos. Lo que no faltaron fueron los goles, ya que en los diez partidos disputados se anotaron un total de 33 tantos. El PSG sigue en lo alto de la tabla de posiciones tras cosechar una nueva victoria ante el Angers como visitante. Sin embargo, el AS Mónaco no le pierde pisada ya que se encuentra a sólo tres unidades de distancia. El Olympique Lyonnais y el Olympique de Marsella golearon a sus respectivos rivales y se arriman a la pelea por el título. Además, el Lille logró volver a ganar en el torneo y respira aliviado, con esperanza de abandonar pronto las posiciones de descenso.

Los encargados de abrir la jornada fueron el Stade Rennais y el Girondins de Bordeaux, en el Roazhon Park de Rennes. Con un gol de Jérémy Toulalan en contra, los locales se quedaron con la victoria.

Golea, gana y gusta

El PSG sigue haciendo de las suyas en la Ligue 1. Esta vez, la víctima fue el Angers, recién ascendido, en el Stade Raymond Kopa. Los parisinos aplastaron a su rival con un contundente 5-0, gracias a los tantos de Kylian M'Bappé (x2), Edinson Cavani (x2) y Julian Draxler. Así, el PSG continúa como primero en el torneo y no cede puntos ante su perseguidor más cercano, el AS Mónaco. Con estos cinco tantos, el último campeón de la Ligue 1 tiene, en 12 partidos, el increíble número de 38 goles a favor (promedio de 3 goles por encuentro) y sólo 9 en contra. En la próxima jornada, el equipo de Unai Emery recibirá al Nantes en el Parc des Princes. Por otra parte, el Angers (que se ubica en la decimocuarta posición) visitará Guingamp buscando una victoria ante el EAG.

(Foto: Ligue 1.com)

Sin ceder terreno y prendido a la pelea

El perseguidor principal del PSG, el AS Mónaco, imitó al equipo capitalino y goleó al EAG (En Avant de Guingamp) por 6-0 en el Stade Louis II ubicado en el pequeño principado. Los goles fueron cortesía del argentino Guido Carillo (x2), el maliense Adama Traoré (x2), el español Keita Baldé y el brasilero Fabinho. Con esta victoria, los dirigidos por Leonardo Jardim llegaron a las 28 unidades y se ubican segundos en la tabla, lejos de sus perseguidores el Olympique Lyonnais y el Olympique de Marseille. En el próximo partido, el equipo del principado visitará al Amiens, que marcha 17mo. Por otra parte, el En Avant de Guingamp (en 13ava posición) buscará superar esta dura derrota cundo reciba al Angers.

(Foto: ASMonaco.com)

Una manita del Lyon en el derbi

La 115ava edición del Derbi Rhônalpin, como se denomina al encuentro entre el Olympique Lyonnais y el AS Saint-Étienne, terminó en manos del OL. El partido disputado en el Stade Geoffroy-Guichard, de Saint Étienne, los visitantes fueron ampliamente superiores y derrotaron a sus rivales por 5-0. Los goles vinieron de la mano de Memphis Depay, Nabil Fekir (x2), Mariano Díaz y Bertrand Traoré. Así, 'Les Gones' suma 40 derbies a su favor, tres menos que el Saint-Étienne. El próximo partido entre estos equipos será el 24 de febrero del próximo año, en el Parc Olympique Lyonnais. Por la siguiente jornada, el OL recibirá al Montpellier en ese mismo estadio, mientras que el Saint-Étienne (que marcha sexto) visitará a un complicado Lille.

Parc Olympique Lyonnais

Resto de la jornada

La jornada del sábado la completaron el Montpellier 1-1 Amiens, Nantes 2-1 Toulouse y Troyes 3-0 Strasbourg.

El domingo, los partidos restantes fueron: OGN Niza 1-0 Dijon y Metz 0-3 Lille.