Sabor agridulce para Les Bleus

Alemania: TRAPP; EMRE CAN (STINDL, MIN. 82), SÜLE, HUMMELS (RÜDIGER, MIN. 45), PLATTENHARDT; KHEDIRA (RUDY, MIN. 74), KROOS; GÜNDOGAN (GÖTZE, MIN. 64), ÖZIL, DRAXLER; WERNER (WAGNER, MIN. 85).

Partido muy igualado en Alemania entre dos selecciones llamadas a hacer grandes cosas en el próximo Mundial de Rusia 2018. Ambos equipos se esforzaron por ofrecer buena imagen, sobre todo la Francia de Deschamps, que dominó durante varios tramos del encuentro pese a jugar como visitante en la ciudad germana de Colonia.

Los alemanes fueron a remolque durante buena parte del choque, viendo como los galos se ponían hasta en dos ocasiones por delante gracias a un gran Lacazette, autor de los dos tantos franceses. La maquinaria alemana se vio arrastrada por una Francia muy compacta con el sistema 4-3-3 y por la velocidad de los galos a la hora de mover el balón entre líneas.

La 'Mannschaft' se tuvo que conformar con apelar a la épica en el tramo final y rascar un empate ante su afición, resultado que no deja satisfecho por completo a ninguno de los dos equipos, pero que a tenor de la imagen ofrecida deja mejor sabor de boca a los de Deschamps.

Los dos equipos concentrados. | Foto: (fff.fr)

Francia dominante

El duelo comenzó con las ideas muy claras para los galos, que trataban de jugar muy concentrados y tratando de darle velocidad al balón en ataque, aprovechando la potencia de Mbappé y Martial por las bandas con Lacazette muy metido en el partido. Francia comenzó avisando aunque Alemania se defendía con contundencia, tratando de controlar la batalla en el centro del campo con Kroos y Khedira a los mandos en el doble pivote.

Dos pesos pesados enfrentándose a cara descubierta, con armas suficientes para hacer daño al otro. Pero fueron los galos los que exhibieron mayor poderío y sensación de control, lo que se tradujo en el primer tanto del encuentro. Una maravilla de gol colectivo en el que participaron varios jugadores "bleus" hasta que Lacazette anotó fácil tras una virtuosidad de Martial dentro del área pequeña, donde recortó a Süle para ceder el balón al ariete del Arsenal en el minuto 33.

El trío atacante formado por Mbappé-Lacazette-Martial funcionó a la perfección, siendo un auténtico quebradero de cabeza para los germanos. Bien escoltados por Tolisso, Rabiot y Matuidi en la zona media y con una pareja de centrales muy sólida formada por Varane y Umtiti. Pese a ese dominio, los alemanes lograron el empate a la vuelta del descanso gracias a un buen gol de Werner en el 55, resultado un tanto injusto viendo el dominio "bleu".

Lacazette celebra uno de sus goles. | Foto: (fff.fr)

Grandioso Lacazette

El empate no estaba haciendo justicia ante el poderío mostrado por una buena Francia, pero los germanos son duros de roer y pese a no haber mostrado hoy su mejor nivel fueron capaces de mantenerse con vida durante todo el partido. Kroos gozó de una gran ocasión pero el balón se estrelló en la madera. Instantes después fue Lacazette quien consiguió perforar la red local con su segundo tanto en una noche especial para el ex del Lyon.

Francia conseguía ponerse de nuevo por delante tras hilar una buena jugada colectiva con gran rapidez. Deschamps veía como su plan funcionaba ante una prueba de fuego como era el amistoso de esta noche en Colonia. Griezmann saltó al terreno de juego a 15 minutos del final para tratar de sentenciar el choque y mantener la buena conexión entre líneas, pero el atlético sólo pudo ver como su equipo era empatado en el último suspiro del choque.

Stindl cazaba un gran balón surtido por Mario Götze al primer toque y ponía las tablas finales en el minuto 92 para éxtasis local y amargura visitante. Gran versión la ofrecida por Francia pese al sabor amargo que deja el empate final. La maquinaria gala empieza a sembrar ilusión entre la afición de cara al Mundial de Rusia 2018.