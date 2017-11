Thiago Motta deberá realizarse una artroscopia en su rodilla

Google Plus

Thiago Motta en el entrenamiento del París Saint-Germain. Foto: Sitio oficial del PSG.

El Paris Saint-Germain, sin dudas, en la actualidad, pasa por un gran momento futbolístico, cumpliendo con golear, ganar y jugar bien. Líder de la Ligue 1 cómodamente, al igual que en el grupo B con puntaje ideal, muestra el gran nivel del equipo que es dirigido por Unai Emery.

Pero, no todo es perfecto en París. Este jueves, el PSG sacó un comunicado de prensa informando que, Thiago Motta sufre de un dolor en los meniscos de la rodilla derecha. Debido a eso, y luego de que los médicos hayan seguido su protocolo en estos casos, se decidió proceder con una artroscopia en el sector afectado.

En la jornada número 10, cuando el conjunto parisino debía visitar al Olympique de Marsella, el mediocampista tuvo que salir reemplazado por Julian Draxler en la segunda mitad debido al dolor que tenía en su rodilla.

Desde ese partido, Motta, no pudo formar parte de los once titulares en los siguientes partidos para el equipo de Emery. Tratando recuperarse lo antes posible, realizó ejercicios con pileta para no perder la fuerza en su rodilla.

El receso por las fechas FIFA le daba la posibilidad al mediocampista para poder recuperarse y llegar de la mejor forma al encuentro de la fecha número 13 de la Ligue 1 cuando el PSG reciba, este sábado, en el Parque de los Príncipes al Nantes.

Muy lejos de eso, y a pesar de que en la semana había trabajado a la par de sus compañeros junto con los trabajos con pelota del miércoles, Thiago sintió que su dolor en la rodilla aumentó y, finalmente, los médicos del PSG decidieron que, para que pueda estar en plena condición para afrontar todas las competiciones con el equipo, se tendría que someter a una cirugía en su rodilla.

Se espera que la artroscopia sea realizada en esta época de la temporada, como dice el comunicado. La recuperación podría demandarle hasta, aproximadamente, Enero del próximo año.