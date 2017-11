Claudio Ranieri: "Contra PSG, si pudiera, jugaría con 22 jugadores"

Google Plus

Claudio Ranieri sonríe en la conferecnai de prensa. Foto: twitter.com/FCNantes

Este fin de semana vuelve la Ligue 1, tras la parada por la fecha FIFA, la acción en Francia retornará y el líder, Paris Saint-Germain, recibirá en su estadio, el Parque de los Príncipes, al Nantes de Claudio Ranieri el próximo sábado a partir de las 17 horas.

A pocas horas antes del partido, el ex entrenador del Leicester de Inglaterra realizó la conferencia de prensa correspondiente en donde se expresó acerca de su rival: “PSG ha construido un gran equipo: 39 goles marcados, 8 encajados, por lo que el campeonato es para ellos. Después de eso, es un equipo que puede ganar la Champions League”

A lo que continuo explicando sus deseos en la Champions: “Como italiano, espero que gane un equipo de mi país, pero si no es el caso, espero que sea París Saint-Germain porque yo trabajo en Francia, por la evolución del fútbol francés, y, también, porque la selección puede destacarse en la Copa del Mundo”

Nantes deberá enfrentar al líder,¿ y su entrenador lo sabe. Por eso, entre risas, dio su punto de vista de cómo jugar frente a un equipo con el poderío ofensivo: “Si pudiera, jugaría con 22 jugadores”

Pero, al momento de ponerse serio, explicó cómo quiere que sus jugadores afronten ese compromiso: “Quiero ver a mi equipo tranquilo, decidido y tener un buen juego. Después, sé que podemos perder. Debemos intentar hacer lo que hemos mostrado hasta ahora, ser compactos y atentos. Después, si uno de sus grandes jugadores inventa algo, felicidades”

“Siempre hay una idea precisa. La idea es fantástica, pero la realidad es un poco diferente”, dijo a la hora de hablar de su estrategia para el encuentro.

Varios de los jugadores del PSG fueron convocados para representar a sus respectivos países y, para Ranieri, no es una ventaja: “Emery tiene la opción y buenas opciones para hacer un gran partido igual. Brasil jugó en Lille y Londres, esperaba que jugaran, no sé, en Nueva Zelanda”

Pero, a pesar de que va a enfrentar a una de las mejores plantillas de la Ligue 1, también ve como algo positivo: “Es bueno para nuestros jugadores competir contra grandes campeones. Los equipos de la Champions League como Bayern Munich y Anderlecht han perdido contra ellos, por lo que Nantes puede perder, pero tengo curiosidad por ver nuestro comportamiento, nuestra expresión colectiva.

En cuanto a la pregunta de si tendrá que entrar el autobus del Nantes a la cancha para enfrentar al equipo de Emery, con humor, Ranieri respondió: “Tomaré dos autobuses”

Uno de los equipos que pudo descontarle dos puntos al PSG fue el Montpellier cuando igualaron ambos equipos sin goles, el equipo de Michel Der Zakarian, había jugado con cinco defensores, al ser consultado Claudio por su sistema táctico, contestó: “Quizás jugaré con cinco”

A pesar de que no este no es un sistema que ha practicado a menudo en su carrera, aclaró: ”Gané la Copa del Rey en España en 3-4-3. Conozco todos los sistemas"

Por último, el ex director técnico del AS Mónaco, habló sobre Italia, que luego de perder contra Suecia por 1-0 en el repechaje, no participará del Mundial que se jugará el próximo año en Rusia: "¿Italia eliminada? Estoy decepcionado por mi país"