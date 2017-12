Victoria para seguir luchando por la segunda plaza

La decimonovena jornada de la Ligue 1 estaba marcada por un duelo en entre dos históricos de máxima categoría del fútbol francés , como son el Toulouse y el Olympique de Lyon. Ambos equipos afrontaban el partido con objetivos muy diferentes.

El Olympique de Lyon llegaba a Toulouse con la moral alta tras la victoria conseguida en el Choc des Olympiques frente al Olympique de Marsella, por lo que afrontaban este partido con la idea de conseguir los tres puntos para poder seguir en la lucha por el segundo puesto con el Mónaco, pues ambos contaban con 38 puntos antes del partido (el conjunto monegasco le gana en el goal-average particular).

El Toulouse venía de perder por 2-1 frente al Estrasbourg en la pasada jornada. Los pupilos de Pascal Dupraz no están pasando por un buen momento, pues de los 18 partidos disputados hasta la fecha solo han conseguido la victoria en cinco de ellos, situándose antes del partido de hoy en el decimoséptimo puesto de la clasificación de la Ligue 1 a tan solo un punto del descenso.

Dominio del Lyon

La primera parte en el Stade de Toulouse estaría dominada por los hombres de Bruno Génesio. Ambos equipos saldrían al campo con una brutal intensidad, pues solo les valía ganar para mantener vivos sus objetivos. A pesar del dominio del Olympique de Lyon, la primera ocasión peligrosa del partido la tendría el Toulouse en el minuto cuatro a través del jugador local Issiaga Sylla que repelería Anthony Lopes. Los primeros 23 minutos del partidos se podrían resumir en tímidas llegadas del Toulouse sin causar ningún peligro al meta rival; para el Lyon ha sido todo lo contrario ya que logró llegar a la portería de Alban Lafont hasta en seis ocasiones a través de jugadas de Memphis Depay, Nabil Fekir y el delantero dominicano Mariano Díaz. El minuto 23 marcaría el devenir del partido, François Letexier pitaría penalti tras el derribo de Mariano Díaz por el guardameta Alban Lafont entro del área; Nabil Fekir no perdonaría desde los 11 metros adelantando a su equipo en el marcador.

El gol no era suficiente para los pupilos de Bruno Génesio pues no bajarían el pié del acelerador y seguirían buscando con ahínco el segundo gol, un gol que no conseguirían a pesar de las múltiples llegadas por banda. Todo lo contrario ocurriría en el Toulouse, los hombres de Pascual Dupraz no lograrían recomponerse tras el gol lyonnais. En los últimos instantes de la primera mitad el juego se interrumpiría en multitud de ocasiones debido a las múltiples faltas cometidas por ambos equipos.

Susto final

Daba comienzo la segunda parte de un partido que definiría rumbos. En los primeros diez minutos se observarían llegadas de ambos equipos, llegadas que no terminarían de materializar. El Toulouse salía al terreno de juego con un objetivo muy claro, el de remontar el marcador, es por ello por lo que tuvieron un juego muy diferente respecto al de la primera mitad, y contarían con varias ocasiones de Andy Delort, Somália, Issiaga Syllaque, Gradel y Jullien. En el minuto 60, Mariano tuvo la oportunidad de sentenciar el partido, pero su remate fue parado bajo palos. En el minuto 62 se producía la primera sustitución del partido, Bruno Genésio daba entrada al campo a Jordan Ferri sustituyendo a Tanguy NDombele. En el 67, con la idea de conseguir el gol del empate, Pascual Dupraz realizaría una sustitución con la idea de mejorar el juego del equipo y dar la vuelta al marcador, e introduciría en el terreno de juego a Sangaré, sería Blin el que salía del campo.

El final del partido fue trepidante. En el minuto 93, Rafael tras una asistencia de Jordan Ferri remataba con la pierna derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. anotando el que parecía ser el gol definitivo, pero no fue así. En el minuto 95 el colegiado señalaría penalti cometido por el defensor del Lyon Fernando Marçal; el marfileño Max Gradel convertiría el penalti remate con la derecha a la escuadra izquierda.

El Olympique de Lyon consigue su segunda victoria consecutiva

Concluyó así el partido. El Olympique de Lyon consigue una victoria valiosa, pues solo le valía ganar para mantenerse vivo en la lucha por el segundo puesto con el Mónaco. Ambos han conseguido la victoria en esta jornada intersemanal, por lo que siguen estando empatados a 41 puntos. Como se ha apuntado antes, el Mónaco ocupa el segundo puesto de la clasificación debido al goal average.

El Toulouse tenía en este partido una oportunidad de oro para conseguir una victoria frente a un equipo histórico de la Ligue 1 y dar una alegría a su afición. En los últimos seis partidos solo ha conseguido una victoria, lo que ha hecho que en estos momentos se encuentre empatado a 19 puntos con el equipo que marca los puestos de descenso, el Lille.