Terence Kongolo se marcha cedido al Huddersfield Town

Presentación oficial de Terence Kongolo / Foto: Web oficial del Huddersfield Town

El Huddersfield Town acaba de completar la firma del central holandés Terence Kongolo. El joven de 23 años llega en calidad de cedido al conjunto inglés donde tendrá más protagonismo que en el Mónaco. El internacional con Holanda se incorpora hasta el 30 de junio de 2018 y vestirá el número cinco durante ese periodo.

El joven central ya ha tenido una pequeña entrevista con la televisión oficial del club inglés donde ha afirmado:

"Estoy muy feliz (de unirme a Huddersfield Town) porque es un buen paso para mí y puedo jugar en la Premier League; Estoy feliz de dar este paso. Hablé antes de llegar al entrenador y él me dio mucha confianza. Creo que la Premier League es un gran paso para mí y quiero mostrar mi calidad. He visto que Huddersfield Town ha estado bien, así que estoy feliz por ellos y creo que podemos seguir haciendo un buen trabajo. El entrenador principal me dijo que era bueno para este sistema; él me dijo que podía dar un paso en la Premier League".

El zaguero fue campeón de los Países Bajos la pasada temporada jugando 138 partidos oficiales para el Feyenoord. Muchos clubes se dieron cuenta del potencial que tenía, entre ellos el Huddersfield, pero finalmente el Mónaco se hizo con sus servicios por un total de quince millones de euros. Llegaba al conjunto monegasco para suplir la marcha de Benjamin Mendy. Tendría que trabajar duro para hacerse con un puesto en el once inicial, pero al final Jorge le ganó la batalla. Por esto, el zaguero sólo ha tenido la opción de disputar un total de tres encuentros en la Ligue 1, sin embargo, su edad y sus características hacen del joven un defensa prometedor.

El central seguirá formándose en las filas de los Terriers donde ya podría disputar su primer encuentro este fin de semana frente al Bolton en la tercera ronda de la FA Cup.