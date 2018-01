Declaración de Cavani sobre su relación con Neymar: "Se agrandaron las cosas"

Google Plus

En la imagen, Cavani y Neymar se enfrentan en el campo / Fuente: París Saint-Germain

El delantero uruguayo del París Saint Germain, Edinson Cavani, aseguró en una entrevista para el diario Ovación, que "no hay nada especial en todo lo que se habló" sobre su relación con el brasileño Neymar. El juego con el brasileño es bueno y Cavani no tiene nada en contra de Neymar, pese a su polémica discusión en el campo. Y lo cierto es que los dos jugadores han hecho una temporada increíblemente positiva en para el PSG en Francia.

"Ustedes se crean o inventan historias que no existen. Acá lo que cuenta es el objetivo grupal. Tenemos que trabajar y jugar para conseguir metas con el equipo y todo aquel que lo demuestre va a estar bien, pero si hay personas que no lo sienten o piensan diferente, allá ellos", sentenció en una entrevista en exclusiva que se ha publicado el medio francés la Ovación.

"Con lo de Neymar no hay nada especial en todo lo que se habló. Se agrandaron mucho las cosas que sucedieron adentro de una cancha o un vestuario, y que ahí deben quedarse, porque el fútbol es así" afirmó el jugador uruguayo con motivo de la discusión que mantuvieron durante un partido en el campo por el derecho a ejecutar un penalti, donde pese a estas declaraciones, es incuestionable que hubo tensión y mal humor entre ambos jugadores del PSG. Sin embargo, no olvidemos que son compañeros de trabajo ante todo, mientras jueguen bien y hagan su labor diaria, no tienen la obligación tampoco de ser amigos.

Cavani pone el brazo a Neymar para relajar la tensión tras su discusión / Fuente: París Saint-Germain

Tanto Neymar como Cavani son dos grandes jugadores del mundo, y nadie lo cuestiona esto en la actualidad. Nunca antes habían tenido un problema así. De hecho, son ya muchos oponentes de la Ligue 1, los que envidian al París Saint-Germain por el destacado equipo con el que cuenta actualmente. Para algunos es hasta un honor el enfrentarse a un club de estas características en la Liga Francesa. Además, muchos siguen de cerca la trayectoria profesional de ambos "soccer players."