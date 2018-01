Previa Rennes - PSG: la Copa no se tira

Foto: PSG

Arranca el fútbol francés en este nuevo año 2018 dejando una jornada interesantísima de Copa de Francia. La Ligue 1 deberá esperar su turno tras la competición liguera, una Ligue 1 que parece tener muy encaminada el PSG de Unai Emery que no renuncia a nada y que tiene sus miras puestas en el encuentro de la competición del KO ante el Rennes.

Frente abierto en tres competiciones

No es ninguna sorpresa si el conjunto parisino deja de lado la competición de la Copa de Francia, pero aún así, está obligado a ganar todos los partidos. No es ninguna sorpresa que Unai Emery utilice este tipo de encuentros para mantener a todos sus jugadores al nivel óptimo en un mes que normalmente a los equipos grandes se le atraganta. Y, por supuesto, no es ninguna sorpresa que el objetivo prioritario en las oficinas del PSG es la Champions League, o de lo contrario Unai Emery tendrá el finiquito firmado si esto no ocurre.

Un PSG que buscará avanzar en la competición copera pero teniendo siempre en cuenta estos factores que anteriormente han sido enumerados. Más allá de eso, es importante comenzar el año con una victoria que llene de moral a la plantilla de un PSG que si bien es cierto que muchos de sus jugadores están mermados.

Pastore causará baja para el encuentro ante el Rennes por unas molestias, al igual que su compañero el uruguay Edison Cavani. Kurzawa también causará baja en el cuadro parisino por estar ausente debido a una enfermedad que le mantiene lejos de los terrenos de juego por el momento, si más gravedad.

Posibilidad de que el PSG dé un paso adelante que le permita seguir avanzando en todas las competiciones, o de lo contrario cualquier mínimo tropiezo empezará a ser visto con lupa en los despachos del club. Tienen más que perder que de ganar.

Momento de desconectar y disfrutar

Es el objetivo que se ha propuesto el Stade de Rennes para esta eliminatoria ante el PSG. Los locales se encuentran en una posición muy holgada en la competición liguera, en el octavo lugar, y puede permitirse pensar un poco más en este encuentro ante el conjunto de Unai Emery. Los de Labouchi buscan dar la sorpresa en una eliminatoria en la que nadie regalará nada.

Su buena marcha en liga hace del Rennes un equipo peligroso, si bien no es menos cierto que el potencial del PSG ya se vio las caras con este equipo, que acabó goleado con una fantástica actuación de una de las delanteras más letales del 'planeta fútbol'. La bajas importantes asolan a un Rennes que confía en sus mejores hombres, sobre todo en el goleador tunecino Khazri, el cual muchos equipos han preguntado por su situación.

Estadio del encuentro

Roazhon Park es el estadio en el que el Stade de Rennes disputa sus encuentros desde 1912. Tiene una capacidad de 32.000 espectadores. El estadio no es propiedad del club, sino del ayuntamiento.

Partidos disputados entre Rennes y PSG

Ambos equipos se han enfrentado en multitud de veces, pero vamos a repasar los partidos entre ambos conjuntos en los últimos diez años. Se han visto las caras en 37 ocasiones, incluyendo todas las competiciones. El Stade de Rennes ha conseguido la victoria en 12 de estas 37 ocasiones, mientras que el PSG la ha conseguido en 17. Solamente han empatado en ocho ocasiones.

Los resultados más abultados en las victorias de cada equipo fueron la victoria del Rennes en París por 1-3 (temporada 2007/08) y la victoria del PSG por 4-0 en tres ocasiones (Copa de Francia 2016/17, temporada 2015/16 y temporada 2016/17).

El último partido entre ambos equipos fue en la Ligue 1, precisamente en el escenario del encuentro de mañana, donde el PSG le endosó un 1-4 al Rennes con goles de Neymar por partida doble, Cavani y Mbappé.

Declaraciones prepartido

El viernes por la tarde, el entrenador del Paris Saint-Germain, ha hablado frente a los medios del viaje del domingo a Rennes para los 32os de final de la Coupe de France. Comentó que en enero van a disputar muchos partidos y el domingo quieren comenzar el año con una buena actuación. La Copa de Francia es un gran torneo, la cual han ganado el año pasado (la onceava en la historia del club)

''La mejor preparación para el partido ante el Real Madrid es este mes con muchos partidos en las copas y en liga''

Además, se refirió al Rennes como que será un partido diferente al que se encontraron e liga y que les servirá para preparas los octavos de final de la Champions League.

El técnico español aludió que los jugadores van a trabajar juntos para progresar. El club tiene como objetivo ganar todos los torneos en los que está participando. Se necesita tener un ritmo, así es que la gran cantidad de partidos de las próximas semanas es la mejor preparación posible.

Por su parte, el entrenador del equipo local Sabri Lamouchi comentó en sala de prensa que es una pequeña ventaja haber jugado hace menos de un mes contra el PSG porque así lo tienen más reciente y pueden hacerle frente. Piensa que no conceder errores e incomodarles desde el principio son claves para poder llevarse la eliminatoria. Mostró su preocupación por las lesiones de Sarr y de Prcic y esperan que estén con el grupo cuanto antes.

Convocatorias y posibles onces iniciales

El PSG ha convocado a muchos de los disponibles para el partido de esta primera eliminatoria de la Copa de Francia. Los parisinos viajarán con Areola, Trapp - Yuri, Dani Alves, Kimpembe, Marquinhos, Meunier, Nsoki, Thiago Silva - Draxler, Lo Celso, Nkunku, Rabiot, Thiago Motta, Verratti - Di Maria, Mbappé, Neymar.

Por su parte, el Rennes todavía no ha hecho oficial quiénes serán los hombres convocados para el encuentro ante el PSG por Lamouchi.

Los onces iniciales que pueden presentar ambos conjuntos son: