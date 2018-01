Mónaco goleó en la Copa de Francia

Google Plus

AS Monaco

AS Monaco: Diego Benaglio; Almamy Touré, Andrea Raggi, Jemerson, Jorge; Rachid Ghezzal, Kevin N'Doram, Fabinho (João Moutinho, min. 65'), Rony Lopes (Thomas Lemar, min. 74'); Stevan Jovetic, (Keita Baldé, min. 61'), Guido Carrillo.

Luego de un breve descanso en los últimos días del año anterior, la pelota volvió a rodar en Francia. Todavía, sin las competencias de las distintas categorías, pero con la presentación de los equipos más importantes en la Copa de Francia en la ronda número 64. Esto les sirve para volver a agarrar el ritmo después de unos días de vacaciones.

Uno de los que necesitaba tomarse unos días de descanso para volver con todo a la competencia, es el Mónaco. El equipo de Leonardo Jardim que empezó de gran manera en agosto como líder de la liga, pero con el correr de los partidos se fue cayendo. Por eso, y con la recuperación de una de las partes más importantes del fútbol, como es la cabeza despejada, tenía la oportunidad perfecta para comenzar este 2018 con el pie derecho.

Enfrente, el rival: el AS Yzeure. Este equipo que se encuentra en el Championnat National 2 que es la cuarta categoría de Francia. En esa competición, los equipos se encuentran divididos en grupos A, B, C y D. El rival del conjunto del Principado en esta instancia, se encuentra en la posición número 14 del Grupo B, de 16 posibles, con 15 unidades.

Pero sin importar las categorías, en la previa del partido, los dirigidos por Nicolas Dupuis estaban en la búsqueda de hacer historia cuando enfrentara al Mónaco en su estadio, el Stade de Bellevue, ya sea consiguiendo algún empate o, porque no, un triunfo ante el actual campeón de la Ligue 1.

Sorpresa

Pasaron solamente 25 segundos del arranque del encuentro, para que el Mónaco mostrara su superioridad. Guido Carrillo era el encargado de poner a los visitantes en ventaja, luego de una buena jugada colectiva que los defensores locales cierran mal y no pueden llegar a despejar, el ex Estudiantes de la Plata definió cruzado al palo más lejano del arquero de derecha casi en el suelo. El delantero argentino mostraba que estaba más que a la altura de la circunstancia y que luchará por todo por un lugar entre los once habituales titulares.

Guido Carrillo en busca del balón. Foto: https://twitter.com/Ligue1Conforama

Pero con el correr de los minutos, mientras la visita estaba en búsqueda del segundo tanto del encuentro que les diera la tranquilidad de la clasificación, el local se cerraba atrás lo que complicó mucho a los dirigidos por Jardim poder generar alguna oportunidad. Por eso, hasta casi la primera hora de juego, el partido era aburrido. No pasaba nada que pudiera cambiar el resultado.

Pero, llegaba el momento más complicado para el equipo de la máxima categoría del fútbol de Francia, porque por una falta sobre el jugador del Yzeure, Ibrahima Touré, el árbitro señaló el punto del penalti y era la pena máxima para el equipo local que tenía una chanche inmejorable para conseguir la igualdad. Algo que Malick Seck no iba a desaprovechar lanzando al palo izquierdo del arquero de derecha cuando Diego Benaglio se tiraba al otro palo.

Con el partido ya igualado, el equipo que estaba vestido de gris era el que tenía que encontrar, nuevamente, la ventaja. Aunque pasaron varios minutos para encontrar una llegada del Mónaco al arco rival. Primero, fue a través de Rony Lópes que recibió sólo un pase desde el centro del área para quedar mano a mano con Jonathan Millieras, pero el portero rozaba con los dedos en la pelota y se estrellaba en el larguero. Eso le favoreció a Stevan Jovetic que capturó el rebote en el medio del área y remató al medio, aunque el arquero atropo ese balón que se desvió al arco y era el segundo del Mónaco.

El partido tenía la impresión de que cada llegada de los equipos al arco rival, era gol. Hasta ese momento, así era. Porque a un minuto del cierre de la primera parte, nuevamente con una serie de rebotes esta vez de los hombres del visitante, le permitió a Jérémy Hardouin, a pocos metros de la portería, marcar el 2-2 inesperado para este equipo de la cuarta categoría del fútbol de Francia. Más, sabiendo que el primer tiempo se había quedado con la igualdad y con los aplausos de la gente por como los despidió a la hora de ir al entretiempo.

Carrillo, el conductor de la clasificación

Cuando el Mónaco estaba más necesitado de encontrar rápido el gol que le diera el triunfo parcial, como en la primera parte, para que no se le complicara el partido, apareció, nuevamente, Guido Carrillo, tras un centro de Rony Lopes, de cabeza y abajo del arco para que los dirigidos por Leonardo Jardim sean los que manden nuevamente en el marcador.

Después de eso, pareció que todo se acomodó para el Mónaco. Porque cuando el delantero que era el reemplazante de Radamel Falcao García, el goleador del equipo, se iba sólo y mano a mano con Jonathan Millieras, le cometió infracción y el árbitro del encuentro señaló penalti, pero esta vez era para el Mónaco. Fabinho era el que se hacía cargo de la pena máxima que remató de derecha, al lado derecho de la portería cuando el arquero se lanzó al otro palo.

Solamente quedaría una emoción más en el encuentro que iba a ser cera del final. Muy parecido al tercer tanto del Mónaco, pero esta vez con un centro de Thomas Lemar, Carrillo definió abajo del arco y de cabeza picando la pelota en el suelo, primero, para que no se eleve y se vaya por arriba, y era el cinco a cero final gracias al Hat-Trick anotado por el delantero argentino.

Los jugadores del Mónaco saludan a sus aficionados que llegaron hasta el estadio. Foto: twitter.com/AS_Monaco

Con este resultado, el Mónaco clasificó a los 32avos de final de la Copa de la Liga. Pero este martes será el momento que enfrentará al OGC Niza por los cuartos de la final de la Copa de la Liga de Francia, mientras que la acción de la Ligue 1 retornará este sábado cuando reciba al Montpellier. Por el lado del Yzeure, en la jornada número 16 del Championnat National 2, visitará al Annecy FC también el sábado.