Previa OGC Niza - AS Mónaco: conquistar la Costa Azul

En el fútbol Francés no hay respiro. Cuando justo ayer finalizaban los últimos encuentros de treintaidosavos de la Copa de Francia, mañana comienza una nueva ronda para conseguir otra copa. Un título espera dueño; es el turno de la Copa de la Liga. En el primer partido de cuartos de final de este importante torneo, el Mónaco visita el estadio de uno sus históricos rivales, el OGC Niza. Esto significa que habrá derbi en la Costa Azul de Francia.

Esta cita es una de las más importantes de Francia puesto que enfrenta a dos de los equipos más fuertes del país galo. La rivalidad existente entre ambos equipos es debido a la proximidad geográfica de ambas ciudades -separadas por veinte kilómetros-, situadas en la Côte d'Azur. El Niza nunca ha conseguido hacerse con una Copa de la Liga, sólo una vez llegó a la final y perdió. Fue en la temporada 2005/06 cuando cayeron ante el Nancy por 2-1. Más suerte tuvo el Mónaco cuando en el 2003 derrotó al Sochaux-Montbéliard por 4-1 y se hizo con el ansiado trofeo. Sin embargo de las tres veces que ha llegado a la final, sólo una fue ganada. Para recordar el último subcampeonato del club monegasco sólo hace falta volver al año pasado cuando los de Leonardo Jardim fueron derrotados por un increíble Paris Saint Germain -club con más Copas de la Liga-.

Un derbi no se juega, se gana

El derbi que podremos ver mañana a las 21.00h será un partido muy disputado en el que los dos pelearan con el corazón para tratar de hacerse con el triunfo y seguir avanzando en el torneo. En los octavos de final de este torneo, los de Favre se impusieron en la tanda de penaltis al Lille consiguiendo el pase para los cuartos de final. El Niza llega al partido con el agrio recuerdo del día de Reyes, cuando por 1-0 fue eliminado de la Copa de Francia. Con una posible victoria en el derbi de mañana tratará de eliminar ese mal sabor de boca. Los de Favre se encuentran sextos a 14 puntos de su rival en el día de mañana.

Por su parte, el Mónaco lleva una racha positiva. Los de Jardim no conocen la derrota desde el seis de diciembre, cuando perdieron en Champions ante el Porto por cinco goles a dos. En el encuentro de octavos de final de este torneo tuvieron que enfrentarse a un Caen que no le puso las cosas fáciles. Sin embargo, el Mónaco se hizo con el triunfo y firmó el pase a la siguiente ronda. Les Rouge et Blanc llegan al asalto tras imponerse por dos a cinco al Yzeure en la Copa de Francia. Fue un partido, muy especial para Raggi, ya que cumplía 200 partidos con la casaca rojiblanca. Guido Carrillo fue el hombre del partido. El delantero argentino conseguía un hat-trick y ayudaba a su equipo a hacerse con el encuentro. Por otro lado, el AS Mónaco se posiciona segundo (41) siguiendo la estela de un lejano PSG.

Carrillo estará muy posiblemente en la punta del ataque del Mónaco / Foto: Mónaco

Sólo puede quedar uno

Lucien Favre, entrenador del Niza ha hablado sobre el partido en el periódico L' Equipe: "Queremos ganar", es la frase que resume todas las respuestas dadas por el técnico. Ha afirmado que el Mónaco es el campeón defensor de la Ligue 1, es segundo en el campeonato y es un gran oponente. También ha dicho que será difícil puesto que llegan muy fuertes: "vuelven bien, pero queremos ganar este juego antes de regresar al Campeonato". Es de destacar que el capitán del cuadro local ha hecho un llamamiento a la afición. "Sabemos que la gente trabaja al día siguiente", dijo el Capitán Dante. "Pero un derbi como ese en los cuartos de final no es todos los años. La presencia de nuestros seguidores marca la diferencia, se siente sobre el terreno. Esperamos que haya personas que nos presionen el martes. Por nuestra parte, daremos todo para obtener esta calificación".

Saint-Maximin aguanta el cuero rodeado de rivales / Foto: Niza

A pesar de todo, hay que destacar que el Mónaco está plagado de bajas importantes. Leonardo Jardim no podrá contar con Radamel Falcao. 'El Tigre' sufre, según su entrenador, un pequeño problema muscular y se perderá el derbi. Por otro lado, el Mónaco seguirá privado de Youri Tielemans y de Adama Traoré. El polaco Kamil Glik ha cumplido su periodo de suspensión y volverá a la convocatoria de Leonardo. El entrenador del Mónaco también ha dado su punto de vista antes del choque. Afirma que es un derbi en el que siempre hay muchas emociones. Jardim ha querido recalcar que el partido da el pase directo a la semifinal del torneo. Ha dicho que los seguidores de su equipo saben que lo darán todo para hacerse con la clasificación. Los problemas tácticos también rondan por la cabeza del director técnico, puesto que se han cometido muchos en los últimos encuentros, sin embargo, los ha tratado de corregir en las sesiones de entrenamiento de la semana pasada para que no vuelvan a suceder.

El juez: Clément Turpin

El árbitro de 35 años de edad será la máxima autoridad del encuentro. Nicolas Danos y Cyril Gringore serán los árbitros asistentes y Olivier Thual el cuarto árbitro. Su andadura por el fútbol francés data de la temporada 2007/08 y desde entonces ha arbitrado multitud de encuentros hasta nuestros días, incluso partidos de la Liga de Campeones.

Clément Turpin es un árbitro con mucha experiencia / Foto: Alexander Hassenstein

Posibles alineaciones

El Mónaco ha hecho oficial quienes serán los convocados para el derbi de mañana: Benaglio, Sy, Badiashile, Glik, Jermerson, Jorge, Raggi, Sidibé, Touré, Fabinho, Lemar, Mboula, Moutinho, N'Doram, Rony Lopes, Keita Baldé, Carrillo, Diakhaby, Ghezzal y Jovetic.

El Niza contará con: Cardinale, Benitez, Sarr, Burner, Dante, Marlon, Le Marchand, Lloris, Koziello, Mendy, Cyprien, Seri, Tameze, Lees-Melou, Balotelli, Plea, Saint-Maximin, Srarfi y Ganago.