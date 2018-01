Poco fútbol pero en semifinales

Google Plus

Partido poco disputado en el Estadio de la Licorne, donde se disputaban los cuartos de final de la Copa de Francia entre el Amiens y al París Saint Germain. La afición local soñaba con la victoria y el pase a semifinales de un equipo que en Liga no tiene mucha suerte este año, pero que en copa estaba dando la cara llegando a cuartos de final. No se ha podido lograr, ya que enfrente se han encortado con un equipo arrollador que hoy ha bajado su nivel fútbolístico pero que aún así le ha servido para colarse en las semifinales, donde ya lo esperan el Mónaco, el Rennes y el Montpellier.

Primera parte sin goles pero con un claro dominador

Comenzaba el partido con un control de la pelota del PSG, ataques por el costado derecho y con Dani Alves muy protagonista sobre todo en el inicio del juego. El primer aviso llegaría de manos del equipo dominante en el minuto cuatro, cuando Mbappé realizó una jugada individual que terminaría desviándose. Otra jugada importante se protagonizó en el minuto ocho, cuando en un pase atrás de Draxler a Neymar, éste remató de zurda a la altura del punto de penalti pero directo al cuerpo del portero Gurtner.

La mala fortuna se tornó en forma de lesión para el Amiens cuando en el minuto 11 el lateral izquierdo del equipo Avelar, recibió un golpe y tuvo que ser sustituido por Lelsch. A pesar de eso, el equipo local defendía bien y no sufría aunque el PSG mandaba de manera sonrojante en la posesión. Las jugadas de gol fueron muchas aunque el tanto no llegaba, el tridente goleador del equipo parisino no estaba fino y solo pudimos presenciar jugadas individuales esporádicas.

La jugada destacable del primer tiempo llegaría en el minuto 34 cuando el guardameta del Amiens vió la tarjeta roja al provocar una dura falta fuera del área al delantero Mbappé, el francés salió dolido del encontronazo y era duda para seguir disputando el encuentro, pero se recuperó.

Los primeros 45 minutos terminarían con un marcador sin estrenar, pero con una arrolladora posesión y dominación de los de Unai Emery.

Segunda parte más enchufados

Comenzaba el segundo asalto en el Estadio de la Licorne con una presión alta de los parsinos, buscando la equivocación del Amiens a la salida. Esto tendría su fruto muy pronto, en el minuto 51 el árbitro concedió la pena máxima a favor del PSG debido a un derribo claro hacia Neymar que tambien se encargaría de encajar y de esta manera abrir la lata.

Neymar celebra el tanto callando a la grada

El segundo tanto de los de Emery podría haberse producido tres minutos después cuando Di María pegó un testarazo que salvó el segundo portero, Bouet. A partir de este momento, los visitantes tuvieron unas cuantas ocasiones, todas desde fuera del área, pero ninguna acabanda en gol.

El segundo tanto era encajado en el minuto 77 por Rabiot, tras un saque de esquina que el central parisino remató de manera impecable, el portero del Amiens no pudo hacer nada.

Tras el gol, el partido se iba desinflando poco a poco y lo único destacable fueron dos ocasiones de gol por parte de Neymar en los minutos 83 y 86, pero ambos no consiguieron encontrar meta y se marcharon muy cerca del palo.

Final y conclusiones

De esta manera acabó un partido con muy poco fútbol del cual lo único destácable fueron los dos goles. El equipo de Unai Emery consigue por tanto el pase a semifinales de la Copa de Francia donde le esperan el Mónaco, el Rennes y el Montpellier.

El próximo compromiso del PSG el domingo 14 de Enero, en casa del Nantes, un partido a priori difícil para los parisinos ya que los de Beaujoire no suelen perder en casa y este año han demostrado su nivel futbolístico consiguiendo ir quintos en la clasificación de Ligue 1.

De todos modos, el PSG está de fiesta y esperan seguir con su ritmo arrollador para llegar con gran nivel de forma y enfrentarse con el Real Madrid, en los octavos de final de la UEFA Chamions League. El equipo no pierde desde el partido de vuelta de Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, el 12 de Diciembre de 2017.

Por su parte, el Amiens es eliminado de la copa de Francia, con un nivel de fútbol un tanto mejorable, disputará su próximo partido el sábado 13 de Enero contra el Niza, un partido en el cual los de Christophe Pélissier podrían retomar la senda de la victoria en Ligue 1, en la cual no consiguen una victoria desde el 28 de Noviembre de 2017 contra el Dijon.