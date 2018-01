Un gol de Falcao en el descuento salva al Mónaco ante el Niza

Google Plus

AS MÓNACO

AS MÓNACO: Mónaco: Subasic; Sibidé, Glik, Raggi, Jorge; Moutinho, Ndoram, Lemar, Balde, Diakhaby y Falcao DT: Leonardo Jardim.

Falcao inició con gol este nuevo año 2018, pues volvió a ser titular con el Mónaco después de superar unos problemas musculares que lo mantuvieron apartado de los tres primeros partidos del año que tuvo el club del Principado.

Por lo tanto, se ha patentado sin la menor duda que no ha perdido el olfato de goleador, tras una lesión que lo alejó de las canchas por unos tiempo en la temporada. Aun así, Falcao marcó su primer gol este nuevo año para no sembrar incertidumbre de su enorme potencial futbolístico. El colombiano salvó al Mónaco con el tanto que firmó el empate ante el Niza sobre el tiempo añadido de este partido tan importante de la Ligue 1. Diakhaby había abierto el marcador para el Mónaco, mientras que Balotelli anotó dos goles para el conjunto visitante.

El AS Mónaco ganó ventaja a la media hora cuando un centro de Thomas Lemar desde la derecha fue aprovechado por Adama Diakhaby para dejar en evidencia a la zaga nicense y batir al argentino Walter Benitez. Y no fue hasta el descanso que el cambio radical llegó. El Niza se acercó cada vez más a la portería del croata Danijel Subasic y encontró su recompensa.

Un jugador del Mónaco y otro del Niza luchan por la pelota / Fuente: Niza

Diakhaby abrió el marcador para el equipo local en el minuto 33 de la primera parte en un gol polémico, ya que el delantero baja el balón con la mano tras un centro de Lemar y el rebote le favorece claramente para su posterior jugada.

Un doblete de Balotelli en el segundo tiempo puso arriba al Niza, lo que parecía improbable, sin embargo, en el fútbol como en otras cuestiones, uno nunca debe darse por vencido. El primero, con una decisión de zurda a la carrera tras centro desde la derecha de Maximin y, el segundo, un pase colocado de Seri para el delantero que logró quedarse mano a mano con Raggi, a quien evitó y precisó de derecha, con la fortuna que el balón se alcanzó a separarse en el central y esto provocó una destacada confusión al portero Subasic.

Todo apuntaba inicialmente a que el Niza se iba a quedar con los tres puntos, no obstante, emergió el 'Tigre' con la fuerza y el buen juego que le caracteriza y cambió el destino del club. Cobró a riesgo de Jorge para Jovetic que determinó con derecha, a lo que le prosiguió una buena intercepción de Benítez, pero el rebote se lo llevó Falcao, que no dudó ni un segundo en aprovechar esta gran ocasión en el campo, ya que únicamente tuvo que empujarla un poco más para revivir al Mónaco en el tiempo de adición. Y así fue como ocurrió.

De todo modos, el gol en el tiempo añadido del colombiano Radamel Falcao no dio la victoria en el derbi de la Costa Azul del Niza, aunque sí logró evitar el fracaso del Mónaco, con un resultado de 2-2, insuficiente para conservar el segundo puesto de la Liga de Francia, que en estos momentos posee el Marsella, que ganó al Estrasburgo.

En cualquier caso, parece que el PSG no tendrá problemas para ser el ganador de la Ligue 1, porque los dos equipos franceses que le siguen en la clasificación son el Marsella con nueve puntos menos y el AS Mónaco con diez puntos a la baja respecto a la puntuación del primero. Así que, a no ser que existan grandes milagros de última hora, la Liga Francesa 2017-2018 se la llevará indiscutiblemente el equipo parisino, y de hecho en este club recaen la mayoría de apuestas deportivas que se están produciendo en torno a la Liga de Francia.