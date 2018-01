Análisis de AS Mónaco vs Niza: el local no pudo sacar ventaja

Fuente: Oficial Niza

Ayer, en el estadio Louis II, se jugó el partido entre AS Mónaco vs Niza. El local tenía la chances de acercase al PSG que es el actual puntero de la Ligue 1, pero no le fue fácil contra la visita, en donde parte de los 90 minutos el equipo comandado por el italiano Mario Balotelli, tenían el manejo de la pelota. Esto realmente fue incómodo para el Mónaco que no se sentía cómodo en su cancha, en vez de ir a buscar el goleador colombiano, Radamel Falcao García, se refugiaban en el área.

Pero después pudieron conseguir el camino para lograr un buen juego, igualmente fue frenado por el juego del conjunto visitante que tuvo manejo del balón y casi logra una victoria importante en Mónaco, que en su estadio es difícil ganar un partido, pero los locales se despertaron a lo último y lograron el empate. Futbolísticamente el resultado es favorable para la visita que tuvo un nivel muy bueno, en cambio para el local no le sirvió igualar en el marcador, ya que no solamente se alejó de la punta, también perdió el segundo puesto que se lo arrebató el Olympique de Marseille, que ganó su respectivo partido.

El primer tiempo fue todo del Niza, desde el inicio cuando tuvieron muchas jugadas de gol pero no se le dio por las grandes atajadas del croata, Danijel Subasic que tuvo un buen rendimiento. Fue el causante de que el conjunto local no pudiera definir en la hora de marcar el gol. Por el otro lado los volantes del Mónaco estuvieron ausentes en los primeros minutos en el cual no fueron a buscar la pelota y dársela con facilidad al colombiano para que pueda anotar.

Mientras que el local, tuvo un buen manejo del balón donde lo acorraló al local, pero le falataba definición para anotar un gol, porque no solamente hubieron atrapadas del portero, sino también fueron desviadas por los bordes del arco, y eso le jugó en contra debido a una defensa débil , llevándolos al vestuario con un gol encontra.

El segundo tiempo, siguió siendo de parte de la visita, que se lo llevó puesto al Mónaco, el Niza todo los 30 minutos de la segunda mitad, en el cual se notó, que mejoraron en la definición con un gol tempranero del italiano Mario Balotelli, que obtuvo en este partido un doblete magnifico, se notó la vuelta de un gran jugador, en donde fue la figura del partido. Pero lo único que falló el humilde Niza, fue la defensa, dejando espacios libres y el arquero que no fue sólido en las pelotas parada que ocasionó el empate.

Mientras que el Mónaco, empezó jugando mal, en el cual no encontraban el balón, y sin la pelota Falcao no podía efectuar un gol. El colombiano fue el héroe de la noche al empatar en la última jugada, se notó un '9' que quiere la gente, donde fue con garras a buscar el balón para anotar, mientras las defensa fue floja, sumando a los volantes que si se hubieran puesto las pilas hubieran ganado. Pero el encuentro terminó igualado, sin embargo era para el Niza que había hecho mejor las cosas.