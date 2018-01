El Lyon reconquista la segunda posición

Google Plus

La jornada número veintiuno del campeonato liguero francés, hacía que En Avant de Guingamp y Olympique Lyonnais se vieran las caras por segunda vez en esta campaña. La estrella Nabil Fekir y el canterano Houssem Aouar, darían la victoria a su equipo ante un tímido rival.

Dominio estelar del Olympique de Lyon

Comenzaba la primera parte del encuentro tras el pitido inicial del colegiado. Rainville daba paso a lo que sería una fascinante noche de fútbol francés.

El Olympique de Lyon salía muy fuerte a este encuentro, era protagonista de una presión asfixiante, sin embargo, ambos equipos contaban con la posesión del balón. El Guingamp no sacaba provecho de sus momentos con el esférico, pero todo lo contrario sucedía con el Lyon. En los primeros compases del encuentro, ya tuvo la primera Nabil Fekir; tras una mágica jugada tejida por Ferland Mendy, el ex de Le Havre se asocia con el francés que recorta pero no es capaz de superar a Johnsson. El choque estaba siendo muy bonito, tenía ritmo pero Les Lions estaban llegando con claras intenciones a los dominios del portero bretón. Después de muchas ocasiones llegaba el primer gol del encuentro. En el minuto 26, Fekir conseguía su decimoquinto tanto tras una buena acción colectiva. Se paseaba el balón por el área consecuencia de la pasividad defensiva del cuadro local cuando la recibía Cornet, quien la dejaba para el remate de Fekir, que con la derecha transformaba el primer tanto de la tarde en Roudourou.

Nada mas marcar el Olympique de Lyon, Benjamin Lepaysant, cuarto árbitro, tenía que ingresar en el terreno de juego para sustituir a su compañero Nicolas Rainville, quien había sufrido una lesión. Tras ello, la solvencia técnica de los pupilos de Bruno Génésio hacía que el Lyon siguiera adelantado en el partido. Estaban muy bien en fase de creación Les Gones.

Acababa la primera parte del partido que tenía lugar en la Bretagne. El Olympique de Lyon ganaba por 0-1 al cuadro local. Un buen Karl-Johan Johnsson evitaba una posible goleada a su equipo.

Aumentaban las diferencias en el marcador

Comenzaba la segunda mitad con un cambio en el sistema de los locales. Con la entrada de Phiri por Marcus Thuram, el técnico Antoine Kombouaré optaba por un 4-4-2. No parecía que el segundo fuera a llegar, ya que el Guingamp salía fortalecido tras el descanso, pero los visitantes conseguían generar más distancias en el marcador con el gol de Aouar. El canterano atacaba al espacio, se desmarcaba y abría una buena línea de pase para Mendy, quien se la entregaba por alto. Houssem Aouar transformaba el 0-2 solo ante el guardameta local.

Después del tanto, el Guingamp no se venía abajo y trataba de encontrar su primer gol en el encuentro para conectarse de nuevo al partido. Por otro lado, el Lyon intentaba conseguir el 3-0, pero nunca llegó. Tras llegadas continuas del cuadro visitante, entraba uno de los hombre más activos en la segunda parte. Se trataba de Ngbakoto, quien tendría bastantes ocasiones durante su tiempo en el verde, pero nunca conseguiría batir a Lopes.

Este choque estaba siendo la vuelta de Mariano Díaz a los terrenos de juego. El ex del Real Madrid tuvo una muy buena ocasión en los últimos minutos del partido, pero no la aprovechó. Tras el posterior saque de esquina generado por esta jugada, Fekir remataba completamente solo de cabeza a la portería rival. Estuvo providencial el portero del Guingamp, quien sería el mejor de su equipo después del partido y conseguía que, con sus intervenciones, el Lyon no marcara el tanto definitivo del encuentro.

Tendría la última Fekir, pero Kerbrat sacaría con sus pies bajo los palos. De esta forma finalizaba el encuentro en el que el Olympique de Lyon salió victorioso. Reconquistaba la segunda plaza del campeonato liguero superando a Marsella y Mónaco tras sus respectivas victorias. El Guingamp sufría su segunda derrota en casa. No perdía en su feudo desde el partido que les enfrentó ante el PSG, día en el que debutó Neymar en la Ligue 1.