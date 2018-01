El Marsella quiere seguir arriba

Google Plus

La Ligue 1 no para. Este viernes, luego de la jornada entre semana, que finalizó el miércoles, ya abrió sus puertas a lo que es esta apasionante jornada de fútbol francés. Los encargados de abrir el telón fueron el SM Caen recibiendo en su estadio al Olympique de Marsella.

Un equipo de Rudi García que esta en la lucha por quedarse en la segunda plaza que le dé la clasificación directa a la UEFA Champions League de la próxima temporada. Pero, para poder terminar la fecha en ese lugar deseado por todos, el Olympique de Lyon deberá perder su respectivo partido ante el líder, el PSG. Por el lado de SM Caen, antes de este encuentro, se encontraba exactamente en mitad de tabla con 27 unidades, el problema principal es que, solamente, hay una diferencia de seis puntos con el último que estaría entrando a la zona de playoff de descenso. Por esa razón, no debe relajarse en lo que queda de liga.

De esta forma, los equipos salían al campo de juego en busca de quedarse con el triunfo. Ambos, con sus propios intereses más allá que sean distintos. Pero, aun así, el objetivo de ganar sin importar las necesidades.

Dominio del balón, no del resultado

El reloj marcó las 21:00 horas en Francia y fue el momento exacto en el que el árbitro, François Letexier, dio el inicio del encuentro. A pesar de que les costó acomodarse y las faltas eran las que se apoderaban del partido.

Para encontrar la primera aproximación al arco rival hay que ir hasta el primer cuarto de hora, a través de un zurdazo de Luiz Gustavo que era bien rechazado por los defensores del Caen. Varios minutos más tarde, era nuevamente el brasilero que buscaba el arco de Vercoutre, pero la pelota tendría el mismo destino que el primer disparo.

Pero, a diez minutos del final, llegaba una de las oportunidades más claras de la primera parte. Esto fue por intermedio de Clinton N'Jie que recibió un centro de Payet, cabeceó y la pelota se iba demasiado alta.

Thauvin no pierde de vista la mirada de la pelota. Foto: Ligue 1.

Cerca del final, era cuando el partido llegaba a su mejor momento. Florian Thauvin, esta vez, iba a ser el que recibió el pase del ex jugador del West Ham, pero cuando remató con la pierna izquierda, era rechazado por los defensores del local. Mientras que, la única oportunidad para el local, llegó por medio de Sankoh que era bien contenido por Mandanda.

El Olympique de Marsella era el que dominaba el encuentro. Tenía más la pelota y la ambición de llegar hasta el arco rival. Los dirigidos por Patrice Garande apostaban por quedarse en zona defensiva mientras cortaban con infracción la circulación del Marsella.

Definición

El segundo tiempo, no hubo mucha modificación de lo que fue la primera mitad. El Marsella estaba decidido a buscar el gol que tanto necesitaba ante un cauto rival que continuaba esperando frente a un dominio absoluto de los dirigidos por Gestede.

El quiebre en el marcador iba a llegar al minuto 55 del partido. Bouna Sarr recuperó una pelota dentro área, logra tocar el balón para que Vincent Bessat no logre desviarlo y lo cortó con una falta dura que Letexier no dudo y sancionó penalti. El encargado de ejecutar la pena máxima era Dimitri Payet, que remató al sector izquierdo, el arquero se tiró hacía el otro, y con ese tanto el ex West Ham United consiguió abrir el marcador. Más tarde, entonado por el gol, sacó un derechazo desde fuera del área que sale rozando el larguero, luego de lanzar un tiro libre directo.

Payet festeja la apertura del marcador. Foto: Ligue 1.

El "OM", era superior y mucho más cuando logró conseguir esa ventaja necesaria. Otro que tuvo la oportunidad de haber aumentado fue Clinton N'Jie, con un remate con la derecha desde el centro del área. Pero, a 15 del final, Florian Thauvin, con un excelente disparo desde fuera del área que se metió en la escuadra izquierda, le dio el 2-0 al Marsella.

Poco quedó en ese encuentro que ya estaba liquidado. Más allá que Alexander Djik cabeceó a las manos de Mandanda, tras recibir un centro Bessat. Pero no hubo tiempo para más. Los de Gestede se llevaron tres puntos de oro del estadio Michel d'Ornano.

Con este resultado, el Marsella es el escolta transitorio del Paris Saint-Germain con 47 unidades, dos por debajo el Lyon y cinco del AS Mónaco que deberán disputar sus respectivos partidos. Por el lado del Caen, sigue en mitad de tabla.