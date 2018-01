El Mónaco vuelve a la senda de la victoria

Google Plus

AS Mónaco

AS Mónaco: Subasic; Sidibé, Glik, Raggi, Jorge (N' Doram, min. 47); Moutinho, Fabinho, Lemar; Ghezzal (Tielemans, min. 81), Falcao, Diakhaby (Rony Lopes, min. 55).

Llegaba la vigésimo segunda jornada de la Ligue 1, en el Stade Louis II se enfrentaban dos equipos en situaciones contrapuestas. No es ninguna noticia que el Mónaco es un equipo venido a menos esta temporada.

El equipo de Leonardo Jardim viene de conseguir dos empates consecutivos ante Montpellier y ante Niza (éste último in-extremis gracias al gol de Falcao), haciendo que el conjunto monegasco haya bajado al cuarto lugar de la clasificación. Partido interesante el que se presentaba en el Louis II ante un Metz, colista de la Ligue 1, que llega con la moral por las nubes tras golear al Saint Étienne, con las miras puestas en la salvación.

Dominio absoluto del Mónaco

Empezaría el partido en el Louis II con una alta intensidad. No habría que esperar mucho para ver la primera ocasión del partido; en el segundo 20 de encuentro, el jugador visitante Roux, gozaría de una buena oportunidad con un tiro que se marcharía a la derecha de la portería de Subasic. Los hombres de Leonardo Jardim no lograrían pisar el área del Metz hasta el minuto 4, una ocasión que nacería de las botas del extremo francés Diakhaby , que tras una buena internada, no conseguiría encontrar al colombiano Radamel Falcao.

Éste ultimo dispondría de otra buena oportunidad de cara a puerta en el minuto 12, el delantero del Mónaco enlazaría una buena jugada en el área rival para lograr un disparo que se marcharía desviado. Frédéric Hantz se vería obligado a realizar la primera sustitución del partido en el minuto 14 debido a la lesión de Dossevi, que dejaba el terreno de juego dejando su lugar a Ibrahima Niane.

La siguiente media hora de partido sería para el Mónaco, en lo que a posesión se refiere. El equipo del principado sería dominador absoluto del partido, sin embargo no lograría inaugurar el marcador hasta los últimos minutos finales de la primera mitad, concretamente en el minuto dos de descuento; tras un remate fallido de Falcao, el lateral izquierdo Jorge acometería un espectacular disparo para adelantar a su equipo en el marcador.

Gol tras gol

No empezaría bien la segunda parte para el Mónaco, pues el autor del gol para el equipo monegasco, Jorge, tendría que abandonar lesionado el campo en el minuto 47 para dar entrada a N´Doram. La jugada polémica del partido llegaría en el minuto 50 con la expulsión del portero visitante, Kawashima, que derribaría a escasos metros del área al extremo local, Diakhaby, una falta más que dudosa; los jugadores del Metz reclamaban al árbitro que el francés había simulado la caída.

El entrenador del Metz tendría que sacar del campo al defensa Rivierez, para poder dar entrada al portero suplente, Beunardeu. También aprovecharía Leonardo Jardim para realizar la segunda sustitución del partido, un Diakhaby desgastado tras sus continuas internadas por la banda dejaba su lugar en el césped a Rony Lopes.

El Mónaco lograba ampliar la ventaja en el marcador en el minuto 67 con un golazo a través de una buena jugada combinativa entre Lemar y Ghezzal, que el argelino finalizaría con un disparo de rosca desde el lateral del área anotando el segundo gol de su equipo. El Metz no bajaría la intensidad tras el segundo gol del Mónaco, y en el minuto 71 lograría recortar distancias a través de Niane.

A falta de 10 minutos para el final de partido, Rony Lopes, que había entrado hace poco al terreno de juego sustituyendo a Diakhaby, marcaba a puerta vacía tras un buen pase de Fabinho, poniendo al equipo de Leonardo Jardim con una ventaja de dos goles en el marcador. El Mónaco a pesar del tercer gol siguió buscando el cuarto, sin embargo no conseguiría materializar ninguna de las ocasiones de las que dispuso.

El Mónaco tras esta victoria se coloca en el tercer puesto de la clasificación con 46 puntos, a un punto del segundo, el Olympique de Marsella, y a 10 puntos del líder, el París Saint Germain. El Metz, por su parte, sigue colista de la Ligue 1 con 15 puntos, a siete de la salvación.